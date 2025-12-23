Nvidia: โฟกัสไปที่การจัดส่ง H200 ไปจีนที่อาจเกิดขึ้น

ขณะนี้ NVIDIA กำลังอยู่ในจุดหัวเลี้ยวหัวต่อที่อาจกลายเป็นหนึ่งในช่วงเวลาสำคัญที่สุดต่อการประเมินมูลค่าของบริษัทในไตรมาสข้างหน้า โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาในบริบทความสัมพันธ์กับตลาดปัญญาประดิษฐ์ของจีน
ตามรายงานล่าสุด NVIDIA ได้แจ้งลูกค้าบางรายในจีนเกี่ยวกับแผนเริ่มจัดส่งชิปกราฟิก H200 ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2026 ซึ่งตรงกับช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีน ปริมาณการส่งมอบในระยะแรกคาดว่าจะมาจากสต็อกที่มีอยู่ และอยู่ในช่วงประมาณ 5,000–10,000 โมดูล หรือคิดเป็นราว 40,000–80,000 หน่วย GPU
แม้ว่า H200 จะไม่ใช่โซลูชันรุ่นล่าสุดของ NVIDIA แต่ยังคงเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการฝึกโมเดลภาษาเชิงขนาดใหญ่ (Large Language Models) และรองรับงานประมวลผลขั้นสูง โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดด้านการส่งออก
แผนการดังกล่าวเกิดขึ้นโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงแนวทางของสหรัฐฯ ในการส่งออกเทคโนโลยีขั้นสูง หลังจากรัฐบาลชุดใหม่เข้ารับตำแหน่งในช่วงต้นปี 2025 การผ่อนคลายข้อจำกัดสำหรับผลิตภัณฑ์บางรายการของ NVIDIA เปิดโอกาสให้บริษัทเข้าถึงหนึ่งในตลาด AI ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ในจีน ความต้องการ GPU ประสิทธิภาพสูงสูงกว่าความสามารถของผู้ผลิตท้องถิ่นอย่างมาก โดยโซลูชันในประเทศยังคงมีการแข่งขันต่ำกว่า ฮาร์ดแวร์ของ NVIDIA ดังนั้น สำหรับบริษัทเทคโนโลยีท้องถิ่นหลายราย หน่วย H200 จึงเป็นทางเลือกเดียวที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาระบบ AI ขั้นสูงต่อไปได้
ตลาดการเงินตอบสนองข้อมูลนี้อย่างรวดเร็ว ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด หุ้น NVIDIA ปรับขึ้นมากกว่า 1.5% สอดคล้องกับรูปแบบที่เกิดขึ้นเมื่อมีรายงานเกี่ยวกับการอนุมัติการส่งออกไปจีนก่อนหน้านี้
ความสำคัญของจีนต่อเส้นทางการเติบโตระยะยาวของ NVIDIA ยังคงเป็นปัจจัยหลัก การคาดการณ์ระบุว่าในปี 2026 ตลาดจีนอาจคิดเป็น 20–25% ของความต้องการชิป AI ทั่วโลก ซึ่งอาจแปลเป็นรายได้ประมาณ 15–20 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ผู้เล่นรายใหญ่เช่น ByteDance, Alibaba Cloud และ Tencent กำลังเร่งขออนุมัติด้านกฎระเบียบ เพราะการพัฒนาแพลตฟอร์ม AI ของพวกเขาต้องพึ่งพาการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลประสิทธิภาพสูง ในหลายแอปพลิเคชัน ชิปในประเทศยังด้อยกว่าของ NVIDIA อย่างชัดเจน
ในกรณีฐาน การเปิดตลาดจีนอย่างค่อยเป็นค่อยไปถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อมูลค่าของ NVIDIA ในครึ่งแรกของปี 2026 นอกจากการจัดส่งจากสต็อกที่มีอยู่แล้ว การเพิ่มกำลังการผลิตตั้งแต่ไตรมาส 2 และการรักษาคำสั่งซื้อใหม่มูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐก็มีบทบาทสำคัญ สัญญาระยะยาวกับลูกค้าจีนรายใหญ่มีแนวโน้มที่จะทำให้ตลาดปรับประมาณการรายได้ของปีงบการเงินถัดไป
อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมการลงทุนยังมีความเสี่ยงสูง การตัดสินใจของหน่วยงานกำกับดูแลจีนยังอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยพวกเขาต้องการสร้างสมดุลระหว่างการนำเข้าเทคโนโลยีขั้นสูงกับการสนับสนุนผู้ผลิตในประเทศ ความไม่แน่นอนเพิ่มเติมมาจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และความกังวลของนักนโยบายบางรายในสหรัฐฯ เกี่ยวกับการใช้งานชิปขั้นสูงที่ไม่ใช่เพื่อการพลเรือน
จากมุมมองของตลาด ข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดส่ง H200 ไปจีน ถูกมองว่าเป็นปัจจัยธุรกิจที่สำคัญมาก และเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงในภูมิทัศน์กฎระเบียบของอุตสาหกรรม AI การที่ NVIDIA สื่อสารกับลูกค้าจีนและการผ่อนคลายข้อจำกัดด้านการส่งออกดึงดูดความสนใจของนักลงทุนต่อความสำคัญของจีนในโครงสร้างการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้น มุมจีนจึงกลับกลายเป็นปัจจัยสำคัญในเรื่องราวของตลาดเกี่ยวกับ NVIDIA โดยเฉพาะในบริบทของการตัดสินใจด้านกฎระเบียบและรายงานการเงินที่กำลังจะมาถึง
