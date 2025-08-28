Nvidia สะดุด! หุ้นปรับหลังรายงานกำไร Wall Street – กระทิงยังไปต่อได้ไหม?

Nvidia ได้เผยแพร่รายงานผลประกอบการอีกครั้ง ซึ่งยืนยันว่าอุปสงค์สำหรับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังคงเติบโตต่อเนื่อง ดันธุรกิจของบริษัทไปข้างหน้า ตั้งแต่ปี 2023 บริษัทมีตำแหน่งเกือบผูกขาดในตลาดชิป AI อย่างไรก็ตาม หุ้นปรับตัวลดลง 2.6% ในช่วงหลังปิดตลาด โดย “คำตัดสินสุดท้าย” ของวอลล์สตรีทน่าจะเกิดขึ้นเมื่อเปิดตลาดในวันรุ่งขึ้น
แม้บริษัทจะมีโมเมนตัมการเติบโตที่น่าประทับใจ นักลงทุนก็ยังแสดงความระมัดระวังเล็กน้อย รายได้ในส่วนของศูนย์ข้อมูล (AI) ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เพียง $200 ล้าน เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และ 56% เมื่อเทียบปีต่อปี เป็น $41.1 พันล้าน นักวิเคราะห์เพิ่งปรับเพิ่มประมาณการเข้าร่วมคลื่นความมองโลกในแง่ดี แต่ด้วยมูลค่าที่สูงขึ้นของ Nvidia แม้เพียงรอยร้าวเล็ก ๆ ก็อาจมีค่าใช้จ่ายสูง — ไม่เพียงแต่สำหรับบริษัท แต่สำหรับวอลล์สตรีทโดยรวม
ความเสี่ยงจากความเข้มข้นของการลงทุนยังมีอยู่สูง Nvidia ปัจจุบันคิดเป็นประมาณ 10% ของ Nasdaq 100 และเกือบ 8% ของ S&P 500 ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ความเข้มข้นนี้ได้ประโยชน์ต่อตลาดหุ้น โดยการเติบโตของ Nvidia เกินความคาดหมายอย่างต่อเนื่อง โมเมนตัมนี้ทำให้นักลงทุนตื่นตาตื่นใจ และเสริมความเชื่อว่า การเติบโตแบบเดียวกันสามารถดำเนินต่อไปในไตรมาสและปีถัดไป อย่างไรก็ตาม มูลค่าปัจจุบันอาจแยกตัวจากปัจจัยพื้นฐาน หากธุรกิจศูนย์ข้อมูลของ Nvidia ชะลอตัวอย่างมีนัยสำคัญ — ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีสัญญาณชัดเจน
การขาดรายได้ $200 ล้าน จากรายได้ $41 พันล้านแทบไม่สำคัญ และจะเป็นความผิดพลาดหากมองว่าเป็นความสำคัญ “เชิงกลยุทธ์” นอกจากนี้ บริษัทได้ยกเว้นการขายชิป H20 ไปยังจีนออกจากผลประกอบการ และให้คำแนะนำรายได้ราว $54 พันล้านในไตรมาสถัดไป หุ้นปรับตัวลดลงเล็กน้อยหลังรายงาน แต่ตัวเลขยืนยันว่า AI ยังคงอยู่ในจุดสนใจ ขณะเดียวกัน ส่วนอื่น ๆ — รวมถึงเกม, การแสดงผล, และโซลูชันยานยนต์ — ยังทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่อง
ยอดขายชิป Blackwell เพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งมากกว่าการเติบโตโดยรวมในส่วนศูนย์ข้อมูลถึงสามเท่า รายได้สุทธิและการเติบโตของรายได้แบบปีต่อปียังโดดเด่น ผลลัพธ์เหล่านี้ไม่ควรถูกมองว่าเป็นสัญญาณกังวล และวอลล์สตรีทอาจยังไม่พร้อมขายหุ้น Nvidia จนกว่าจะมี “รายงานอ่อนแรงอย่างน่าประหลาดใจ” ครั้งแรก — ซึ่งปัจจุบันยังไม่เกิดขึ้น
Eryk Szmyd, นักวิเคราะห์ตลาดการเงิน, XTB