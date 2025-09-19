สรุปข่าวเช้า

- เมื่อวานนี้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ พุ่งแรงขึ้นพร้อมกัน ดัน S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones Industrial Average และ Russell 2000 ขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ — เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นเพียง 25 ครั้งในศตวรรษที่ 21
- หุ้นกว่า 300 ตัวในดัชนี S&P 500 ปิดบวก นำโดยหุ้นเทคโนโลยี Nvidia และ Intel โดย Intel พุ่งกว่า 23% ส่วน Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 1.1% และ Russell 2000 กระโดดแรงสุด +2.5%
- FedEx พุ่งกว่า 5% หลังตลาดปิด จากผลประกอบการที่ออกมาดี คาดว่าจะช่วยหนุน sentiment ของทั้งกลุ่มโลจิสติกส์และขนส่งในสหรัฐฯ วันนี้
- ด้านพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ผลตอบแทน (yield) ลดลงหลังข้อมูลชี้ว่า ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกปรับลดแรงสุดในรอบเกือบ 4 ปี ช่วยคลายกังวลต่อภาวะตลาดแรงงาน
- สำหรับวันนี้ นักลงทุนจะติดตามข้อมูลเศรษฐกิจรองจาก สหราชอาณาจักรและเยอรมนี แต่จุดโฟกัสหลักคือ การเจรจาทางโทรศัพท์ระหว่าง Donald Trump และประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีน ราว 1 PM GMT ขณะเดียวกัน ความผันผวนของตลาดอาจสูงขึ้นจาก “Triple Witching” (วันหมดอายุรายไตรมาสของสัญญาฟิวเจอร์สและออปชัน)
- Bạn có muốn mình tóm gọn bản tin này thành phiên bản headline ngắn súc tích bằng tiếng Thái để dễ