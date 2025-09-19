อ่านเพิ่มเติม

สรุปข่าวเช้า

13:19 19 กันยายน 2025

 

  • เมื่อวานนี้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ พุ่งแรงขึ้นพร้อมกัน ดัน S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones Industrial Average และ Russell 2000 ขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ — เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นเพียง 25 ครั้งในศตวรรษที่ 21
  • หุ้นกว่า 300 ตัวในดัชนี S&P 500 ปิดบวก นำโดยหุ้นเทคโนโลยี Nvidia และ Intel โดย Intel พุ่งกว่า 23% ส่วน Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 1.1% และ Russell 2000 กระโดดแรงสุด +2.5%
  • FedEx พุ่งกว่า 5% หลังตลาดปิด จากผลประกอบการที่ออกมาดี คาดว่าจะช่วยหนุน sentiment ของทั้งกลุ่มโลจิสติกส์และขนส่งในสหรัฐฯ วันนี้
  • ด้านพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ผลตอบแทน (yield) ลดลงหลังข้อมูลชี้ว่า ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกปรับลดแรงสุดในรอบเกือบ 4 ปี ช่วยคลายกังวลต่อภาวะตลาดแรงงาน
  • สำหรับวันนี้ นักลงทุนจะติดตามข้อมูลเศรษฐกิจรองจาก สหราชอาณาจักรและเยอรมนี แต่จุดโฟกัสหลักคือ การเจรจาทางโทรศัพท์ระหว่าง Donald Trump และประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีน ราว 1 PM GMT ขณะเดียวกัน ความผันผวนของตลาดอาจสูงขึ้นจาก “Triple Witching” (วันหมดอายุรายไตรมาสของสัญญาฟิวเจอร์สและออปชัน)
  • Bạn có muốn mình tóm gọn bản tin này thành phiên bản headline ngắn súc tích bằng tiếng Thái để dễ
หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

19.09.2025
16:03

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ทรัมป์–สี - สุนทรพจน์เฟด - ยอดค้าปลีกแคนาดา

  เหตุการณ์เด่น ยอดค้าปลีกแคนาดา: ตัวเลขสำคัญทางมหภาค ทรัมป์–สี จับตาการโทรหาระหว่างสองผู้นำ หุ้นสหรัฐปิดอ่อน ดอลลาร์แข็งค่า ตลาดโฟกัสหุ้นรายตัวในสหรัฐ...

 15:20

BoJ หยุดขึ้นดอกเบี้ยแบบเข้มงวด ‼️ อุเอดะออกมาลดกระแสเก็งกำไรของตลาด 🎙️

ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% ด้วยคะแนนเสียง 7–2 โดย Hajime Takata และ Naoki Tamura ลงมติให้ปรับขึ้นเป็น 0.75% ก้าวใหม่สู่การปกติ:...

 13:18

ข่าวเด่น: PPI เยอรมนีออกมาต่ำกว่าคาด

ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เยอรมนี YoY: -2.2% (คาด -1.7%, ก่อนหน้า -1.5%) MoM: -0.5% (คาด -0.1%, ก่อนหน้า -0.1%) 📉 ข้อมูล PPI ที่อ่อนกว่าคาดสะท้อนว่าเยอรมนีกำลังเผชิญปัญหาด้านอุปสงค์...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก