ตลาดเด่นรายวัน: NZDUSD

  • GDP ไตรมาสต่อไตรมาส:

    • ผลผลิต +1.1% q/q

    • การใช้จ่าย +1.3% q/q

    • ทั้งสองตัวเลขสูงกว่าที่คาดการณ์

  • การเติบโตต่อปี: ยังคง ติดลบ แม้จะมีการฟื้นตัวในไตรมาส

  • ผลการดำเนินงานตามภาคส่วน:

    • แข็งแกร่ง: การผลิต, บริการธุรกิจ, การก่อสร้าง

    • อ่อนแอ: โทรคมนาคม, การศึกษา

  • ปฏิกิริยาตลาด FX:

    • NZD เคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยหรืออ่อนค่าบ้าง

    • NZDUSD ร่วงไปใกล้ 0.5760 หลังจากมีช่วงปรับขึ้นเล็กน้อย

  • GDP ไตรมาสต่อไตรมาส:

    • ผลผลิต +1.1% q/q

    • การใช้จ่าย +1.3% q/q

    • ทั้งสองสูงกว่าที่คาดการณ์

  • การฟื้นตัวตามภาคส่วน:

    • แข็งแกร่ง: การผลิต, บริการธุรกิจ, การก่อสร้าง

    • อ่อนแอ: โทรคมนาคม, การศึกษา

    • การส่งออกดีขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์นมและเนื้อสัตว์

    • การบริโภคภายในประเทศยังคงอ่อนแอ

  • การเติบโตต่อปี: ยังคง ติดลบเล็กน้อย แสดงถึงเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวแต่ยังไม่เต็มที่

  • มุมมองตลาด:

    • ข้อมูลไตรมาส 3 แสดงว่าเศรษฐกิจเริ่มฟื้นจากภาวะซบเซากลางปี

    • ตัวชี้วัดรายเดือนล่าสุดชี้ว่าจังหวะฟื้นตัวอาจชะลอตัวใน Q4

    • ความเชื่อมั่นผู้บริโภคยังต่ำ และตลาดแรงงานยังมีความกังวล

    • คาดการณ์นโยบายการเงินของ RBNZ ขึ้นอยู่กับเงินเฟ้อ ตลาดแรงงาน และปัจจัยโลก มากกว่าผล GDP ไตรมาสที่ผ่านมา

  • ปฏิกิริยาของ NZD:

    • การตอบสนองอ่อนตัว และเป็นหนึ่งในสกุลเงิน G10 อ่อนค่าวันนี้

    • NZDUSD ปรับขึ้นเล็กน้อยช่วงแรก แต่เสียโมเมนตัม และซื้อขายใกล้ 0.5760

    • การตอบสนองที่อ่อนหรือเล็กน้อยติดลบ สะท้อนว่าตัวเลข GDP ที่แข็งแกร่ง ไม่ได้เปลี่ยนคาดการณ์นโยบาย RBNZ อย่างมีนัยสำคัญ

 

 

 

