ตลาดเด่นรายวัน: NZDUSD

GDP ไตรมาสต่อไตรมาส:
ผลผลิต +1.1% q/q
การใช้จ่าย +1.3% q/q
ทั้งสองตัวเลขสูงกว่าที่คาดการณ์
การเติบโตต่อปี: ยังคง ติดลบ แม้จะมีการฟื้นตัวในไตรมาส
ผลการดำเนินงานตามภาคส่วน:
แข็งแกร่ง: การผลิต, บริการธุรกิจ, การก่อสร้าง
อ่อนแอ: โทรคมนาคม, การศึกษา
ปฏิกิริยาตลาด FX:
NZD เคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยหรืออ่อนค่าบ้าง
NZDUSD ร่วงไปใกล้ 0.5760 หลังจากมีช่วงปรับขึ้นเล็กน้อย
GDP ไตรมาสต่อไตรมาส:
ผลผลิต +1.1% q/q
การใช้จ่าย +1.3% q/q
ทั้งสองสูงกว่าที่คาดการณ์
การฟื้นตัวตามภาคส่วน:
แข็งแกร่ง: การผลิต, บริการธุรกิจ, การก่อสร้าง
อ่อนแอ: โทรคมนาคม, การศึกษา
การส่งออกดีขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์นมและเนื้อสัตว์
การบริโภคภายในประเทศยังคงอ่อนแอ
การเติบโตต่อปี: ยังคง ติดลบเล็กน้อย แสดงถึงเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวแต่ยังไม่เต็มที่
มุมมองตลาด:
ข้อมูลไตรมาส 3 แสดงว่าเศรษฐกิจเริ่มฟื้นจากภาวะซบเซากลางปี
ตัวชี้วัดรายเดือนล่าสุดชี้ว่าจังหวะฟื้นตัวอาจชะลอตัวใน Q4
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคยังต่ำ และตลาดแรงงานยังมีความกังวล
คาดการณ์นโยบายการเงินของ RBNZ ขึ้นอยู่กับเงินเฟ้อ ตลาดแรงงาน และปัจจัยโลก มากกว่าผล GDP ไตรมาสที่ผ่านมา
ปฏิกิริยาของ NZD:
การตอบสนองอ่อนตัว และเป็นหนึ่งในสกุลเงิน G10 อ่อนค่าวันนี้
NZDUSD ปรับขึ้นเล็กน้อยช่วงแรก แต่เสียโมเมนตัม และซื้อขายใกล้ 0.5760
การตอบสนองที่อ่อนหรือเล็กน้อยติดลบ สะท้อนว่าตัวเลข GDP ที่แข็งแกร่ง ไม่ได้เปลี่ยนคาดการณ์นโยบาย RBNZ อย่างมีนัยสำคัญ
