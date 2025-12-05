ปฏิทินเศรษฐกิจ: รายงาน PCE (ประกาศล่าช้า) คือไฮไลต์สำคัญของวันนี้ 🔎

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ค่อนข้างเบา
รายงานที่มีความสำคัญระดับโลกเพียงรายการเดียวคือ PCE รายงานช้าเดือนกันยายน อย่างไรก็ตาม ด้วยความที่เป็นข้อมูลของเดือนกันยายน ทำให้ความสำคัญลดลง และการตอบสนองของตลาดก็น่าจะอ่อนกว่ารายงานใหม่ล่าสุด
นอกจากนี้ ยังมีรายงาน University of Michigan (ฉบับเบื้องต้น) เดือนธันวาคม รวมถึงข้อมูลตลาดแรงงานของแคนาดา — อัตราว่างงานและการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน
📅 ปฏิทินเศรษฐกิจรายวัน
07:00 น. BST — เยอรมนี | Durable Goods เดือนตุลาคม
คำสั่งซื้อภาคโรงงาน (Factory Orders): คาดการณ์ 0.3% MoM; ก่อนหน้า 1.1% MoM
10:00 น. BST — ยูโรโซน | ข้อมูล GDP
GDP YoY: คาดการณ์ 1.4%; ก่อนหน้า 1.5%
GDP Q3 QoQ: คาดการณ์ 0.2%; ก่อนหน้า 0.1%
01:30 น. BST — แคนาดา | ข้อมูลการจ้างงานเดือนพฤศจิกายน
การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน (Employment Change): คาดการณ์ –1.5K; ก่อนหน้า 66.6K
การจ้างงานเต็มเวลา: ก่อนหน้า –18.5K
การจ้างงานพาร์ทไทม์: ก่อนหน้า 85.1K
อัตราว่างงาน: คาดการณ์ 7.0%; ก่อนหน้า 6.9%
ค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมง (พนักงานประจำ): ก่อนหน้า 4.0%
อัตราการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงาน: ก่อนหน้า 65.3%
03:00 น. BST — สหรัฐฯ | ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนกันยายน (PCE)
PCE Price Index: คาดการณ์ 0.3% MoM; ก่อนหน้า 0.3% MoM
PCE Price Index YoY: คาดการณ์ 2.8%; ก่อนหน้า 2.7%
Core PCE MoM: คาดการณ์ 0.2%; ก่อนหน้า 0.2%
Core PCE YoY: คาดการณ์ 2.9%; ก่อนหน้า 2.9%
รายได้ส่วนบุคคล (Personal Income): คาดการณ์ 0.3%; ก่อนหน้า 0.4%
การใช้จ่ายส่วนบุคคล (Personal Spending): คาดการณ์ 0.3%; ก่อนหน้า 0.6%
03:00 น. BST — สหรัฐฯ | Durable Goods เดือนกันยายน
Factory Orders: ก่อนหน้า 1.4% MoM
Factory Orders ex-transportation: ก่อนหน้า 0.1% MoM
Durables ex-transport: ก่อนหน้า 0.6% MoM
Durables ex-defense: คาดการณ์ 0.1% MoM; ก่อนหน้า 0.1% MoM
03:00 น. BST — สหรัฐฯ | University of Michigan (เดือนธันวาคม)
1-Year Inflation Expectations: ก่อนหน้า 4.5%
5-Year Inflation Expectations: ก่อนหน้า 3.4%
Consumer Expectations: คาดการณ์ 52.0; ก่อนหน้า 51.0
Consumer Sentiment: ก่อนหน้า 51.0
Current Conditions: คาดการณ์ 51.3; ก่อนหน้า 51.1
03:10 น. BST — ยูโรโซน | Lane จาก ECB กล่าวสุนทรพจน์
ข่าวเด่น: คำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมเยอรมนีเดือนตุลาคมออกมาสูงกว่าคาด ส่งผลให้ EURUSD ขยับขึ้น 📌
สรุปข่าวเข้า
ข่าวเด่น: ยอดขอสวัสดิการว่างงานต่ำกว่าคาด! 🚨 EURUSD ร่วงลงต่อเนื่อง 📉
ข่าวเด่น: ตัวเลขปลดพนักงานในรายงาน Challenger ของสหรัฐฯ ลดลงเมื่อเทียบกับก่อนหน้า 🔎