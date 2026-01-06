อ่านเพิ่มเติม
16:20 · 6 มกราคม 2026

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ข้อมูล PMI เป็นรายงานสำคัญของวันนี้ 📌

ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาควันนี้ค่อนข้างเบา รายงานหลักของวันจะเป็นข้อมูล PMI จากประเทศในยุโรป และต่อด้วยข้อมูล PMI ของสหรัฐในภายหลัง

แม้จะมีวันหยุด Epiphany ในบางประเทศ ตลาดหุ้นโดยรวมยังคงเปิดทำการตามปกติ ตารางการซื้อขายแตกต่างกันไป: ตลาดหุ้นบางแห่งในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก — ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ — ปิดทำการ ขณะที่ตลาดหลักในยุโรปตะวันตก เช่น Euronext และตลาดหุ้นลอนดอน รวมถึงตลาดสหรัฐ (NYSE และ Nasdaq) ยังคงดำเนินการตามปกติ ตลาดเอเชียก็ส่วนใหญ่ทำงานโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ปฏิทินรายวันโดยละเอียด:

  • 07:45 BST, ฝรั่งเศส – ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนธันวาคม:

    • CPI ฝรั่งเศส: ตัวเลขจริง 0.1% MoM; คาดการณ์ 0.2% MoM; ก่อนหน้า -0.2% MoM

    • CPI ฝรั่งเศส: ตัวเลขจริง 0.8% YoY; คาดการณ์ 0.9% YoY; ก่อนหน้า 0.9% YoY

    • HICP ฝรั่งเศส: ตัวเลขจริง 0.1% MoM; คาดการณ์ 0.2% MoM; ก่อนหน้า -0.2% MoM

    • HICP ฝรั่งเศส: ตัวเลขจริง 0.7% YoY; คาดการณ์ 0.8% YoY; ก่อนหน้า 0.8% YoY

  • 08:15 BST, สเปน – ข้อมูล PMI เดือนธันวาคม:

    • HCOB Spain Services PMI: ตัวเลขจริง 57.1; คาดการณ์ 54.8; ก่อนหน้า 55.6

  • 08:45 BST, อิตาลี – ข้อมูล PMI เดือนธันวาคม:

    • HCOB Italy Services PMI: คาดการณ์ 54.2; ก่อนหน้า 55.0

    • HCOB Italy Composite PMI: ก่อนหน้า 53.8

  • 08:50 BST, ฝรั่งเศส – ข้อมูล PMI เดือนธันวาคม:

    • HCOB France Services PMI: คาดการณ์ 50.2; ก่อนหน้า 51.4

    • HCOB France Composite PMI: คาดการณ์ 50.1; ก่อนหน้า 50.4

  • 08:55 BST, เยอรมนี – ข้อมูล PMI เดือนธันวาคม:

    • HCOB Germany Services PMI: คาดการณ์ 52.6; ก่อนหน้า 53.1

    • HCOB Germany Composite PMI: คาดการณ์ 51.5; ก่อนหน้า 52.4

  • 09:00 BST, ยูโรโซน – ข้อมูล PMI เดือนธันวาคม:

    • HCOB Eurozone Services PMI: คาดการณ์ 52.6; ก่อนหน้า 53.6

    • HCOB Eurozone Composite PMI: คาดการณ์ 51.9; ก่อนหน้า 52.8

  • 09:30 BST, สหราชอาณาจักร – ข้อมูล PMI เดือนธันวาคม:

    • S&P Global Services PMI: คาดการณ์ 52.1; ก่อนหน้า 51.3

    • S&P Global Composite PMI: คาดการณ์ 52.1; ก่อนหน้า 51.2

  • 13:00 BST, เยอรมนี – ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนธันวาคม:

    • HICP เยอรมนี: คาดการณ์ 0.4% MoM; ก่อนหน้า -0.5% MoM

    • HICP เยอรมนี: คาดการณ์ 2.2% YoY; ก่อนหน้า 2.6% YoY

    • CPI เยอรมนี: คาดการณ์ 0.3% MoM; ก่อนหน้า -0.2% MoM

    • CPI เยอรมนี: คาดการณ์ 2.0% YoY; ก่อนหน้า 2.3% YoY

  • 14:45 BST, สหรัฐอเมริกา – ข้อมูล PMI เดือนธันวาคม:

    • S&P Global Services PMI: คาดการณ์ 52.9; ก่อนหน้า 54.1

    • S&P Global Composite PMI: คาดการณ์ 53.0; ก่อนหน้า 54.2

