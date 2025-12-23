ปฏิทินเศรษฐกิจ

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ค่อนข้างแน่น แม้จะอยู่ในช่วงวันหยุดและความผันผวนของตลาดต่ำ ตัวเลขที่สำคัญที่สุดของวันคือ การประมาณการเบื้องต้นครั้งแรกของ GDP สหรัฐฯ สำหรับไตรมาส 3 ซึ่งการประกาศล่าช้าเนื่องจากการปิดทำการของรัฐบาลในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน
นอกจากนี้ วันนี้เรายังจะได้รับ ข้อมูลการผลิตอุตสาหกรรม (Industrial Production) และ รายงานคำสั่งซื้อสินค้าคงทน (Durable Goods Orders)
ปฏิทินเศรษฐกิจรายวันโดยละเอียด
01:30 PM BST – สหรัฐอเมริกา: GDP
GDP (Q3): คาดการณ์ 3.3% QoQ; ก่อนหน้า 3.8% QoQ
GDP Price Index (Q3): คาดการณ์ 2.7% QoQ; ก่อนหน้า 2.1% QoQ
Real Consumer Spending (Q3): ก่อนหน้า 2.5%
PCE Prices (Q3): คาดการณ์ 2.9%; ก่อนหน้า 2.1%
Core PCE Prices (Q3): คาดการณ์ 2.9%; ก่อนหน้า 2.6%
01:30 PM BST – สหรัฐอเมริกา: Durable Goods
Durable Goods Orders: คาดการณ์ -1.5% MoM; ก่อนหน้า 0.5% MoM
Core Durable Goods Orders: คาดการณ์ 0.3% MoM; ก่อนหน้า 0.6% MoM
Goods Orders Non Defense Ex Air: ก่อนหน้า 0.9% MoM
Durables Excluding Transport: คาดการณ์ 0.3% MoM; ก่อนหน้า 0.6% MoM
Durables Excluding Defense: ก่อนหน้า 0.1% MoM
02:15 PM BST – สหรัฐอเมริกา: Industrial Production (พฤศจิกายน)
Industrial Production: คาดการณ์ 0.1% MoM; ก่อนหน้า 0.1% MoM
Industrial Production YoY: ก่อนหน้า 1.62%
03:00 PM BST – สหรัฐอเมริกา: Richmond Manufacturing Index (ธันวาคม)
คาดการณ์ -8; ก่อนหน้า -15
03:00 PM BST – สหรัฐอเมริกา: CB Consumer Confidence (ธันวาคม)
คาดการณ์ 91.7; ก่อนหน้า 88.7
