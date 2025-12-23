ปฏิทินเศรษฐกิจ

อ่านเพิ่มเติม
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ค่อนข้างแน่น แม้จะอยู่ในช่วงวันหยุดและความผันผวนของตลาดต่ำ ตัวเลขที่สำคัญที่สุดของวันคือ การประมาณการเบื้องต้นครั้งแรกของ GDP สหรัฐฯ สำหรับไตรมาส 3 ซึ่งการประกาศล่าช้าเนื่องจากการปิดทำการของรัฐบาลในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน

นอกจากนี้ วันนี้เรายังจะได้รับ ข้อมูลการผลิตอุตสาหกรรม (Industrial Production) และ รายงานคำสั่งซื้อสินค้าคงทน (Durable Goods Orders)

ปฏิทินเศรษฐกิจรายวันโดยละเอียด

01:30 PM BST – สหรัฐอเมริกา: GDP

  • GDP (Q3): คาดการณ์ 3.3% QoQ; ก่อนหน้า 3.8% QoQ

  • GDP Price Index (Q3): คาดการณ์ 2.7% QoQ; ก่อนหน้า 2.1% QoQ

  • Real Consumer Spending (Q3): ก่อนหน้า 2.5%

  • PCE Prices (Q3): คาดการณ์ 2.9%; ก่อนหน้า 2.1%

  • Core PCE Prices (Q3): คาดการณ์ 2.9%; ก่อนหน้า 2.6%

01:30 PM BST – สหรัฐอเมริกา: Durable Goods

  • Durable Goods Orders: คาดการณ์ -1.5% MoM; ก่อนหน้า 0.5% MoM

  • Core Durable Goods Orders: คาดการณ์ 0.3% MoM; ก่อนหน้า 0.6% MoM

  • Goods Orders Non Defense Ex Air: ก่อนหน้า 0.9% MoM

  • Durables Excluding Transport: คาดการณ์ 0.3% MoM; ก่อนหน้า 0.6% MoM

  • Durables Excluding Defense: ก่อนหน้า 0.1% MoM

02:15 PM BST – สหรัฐอเมริกา: Industrial Production (พฤศจิกายน)

  • Industrial Production: คาดการณ์ 0.1% MoM; ก่อนหน้า 0.1% MoM

  • Industrial Production YoY: ก่อนหน้า 1.62%

03:00 PM BST – สหรัฐอเมริกา: Richmond Manufacturing Index (ธันวาคม)

  • คาดการณ์ -8; ก่อนหน้า -15

03:00 PM BST – สหรัฐอเมริกา: CB Consumer Confidence (ธันวาคม)

  • คาดการณ์ 91.7; ก่อนหน้า 88.7

24 ธันวาคม 2025, 08:38

BREAKING: ดัชนี ความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CB Consumer Sentiment) ของสหรัฐฯ ออกมาต่ำกว่าที่คาด! 🔥📉
24 ธันวาคม 2025, 08:37

BREAKING: ข้อมูล ภาคอุตสาหกรรมสหรัฐฯ ออกมาดีกว่าที่คาดเล็กน้อย! 🏭📈
24 ธันวาคม 2025, 08:36

BREAKING: EURUSD ปรับตัวลงหลังเผยแพร่รายงาน GDP ไตรมาส 3 ของสหรัฐฯ 📌
23 ธันวาคม 2025, 15:00

สรุปข่าวเช้า

