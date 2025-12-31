อ่านเพิ่มเติม
15:31 · 31 ธันวาคม 2025

ปฏิทินเศรษฐกิจ: จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน 🔎

📅 ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้
วันนี้เป็นวันที่มีข่าวเศรษฐกิจค่อนข้างเบา เนื่องจากอยู่ในช่วงหลังวันหยุด อย่างไรก็ตาม มีการประกาศสำคัญ 2 รายการที่ควรจับตามอง

1️⃣ รายงานผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ (Jobless Claims)
การประกาศถูกเลื่อนมาจากวันพรุ่งนี้เนื่องจากวันหยุด
2️⃣ รายงานสินค้าคงคลังน้ำมันดิบจาก EIA

⚠️ แม้ว่าจะมีการประกาศ แต่ความผันผวนของตลาดอาจยังจำกัด เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดและรายงานเหล่านี้มีความสำคัญค่อนข้างต่ำใน “สภาวะตลาดปกติ”

รายละเอียดเวลาประกาศ (GMT):

  • 01:30 PM – สหรัฐอเมริกา | ข้อมูลการจ้างงาน

    • Initial Jobless Claims: คาดการณ์ 219K; ก่อนหน้า 214K

    • Jobless Claims 4-Week Avg.: ก่อนหน้า 216.75K

    • Continuing Jobless Claims: ก่อนหน้า 1,923K

  • 03:30 PM – สหรัฐอเมริกา | ข้อมูล EIA

    • EIA Weekly Distillates Stocks: คาดการณ์ 0.500M; ก่อนหน้า 0.202M

    • Crude Oil Inventories: คาดการณ์ 0.500M; ก่อนหน้า 0.405M

    • Gasoline Inventories: คาดการณ์ 1.100M; ก่อนหน้า 2.862M

 

