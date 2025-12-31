ปฏิทินเศรษฐกิจ: จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน 🔎

📅 ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้
วันนี้เป็นวันที่มีข่าวเศรษฐกิจค่อนข้างเบา เนื่องจากอยู่ในช่วงหลังวันหยุด อย่างไรก็ตาม มีการประกาศสำคัญ 2 รายการที่ควรจับตามอง
1️⃣ รายงานผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ (Jobless Claims)
การประกาศถูกเลื่อนมาจากวันพรุ่งนี้เนื่องจากวันหยุด
2️⃣ รายงานสินค้าคงคลังน้ำมันดิบจาก EIA
⚠️ แม้ว่าจะมีการประกาศ แต่ความผันผวนของตลาดอาจยังจำกัด เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดและรายงานเหล่านี้มีความสำคัญค่อนข้างต่ำใน “สภาวะตลาดปกติ”
รายละเอียดเวลาประกาศ (GMT):
-
01:30 PM – สหรัฐอเมริกา | ข้อมูลการจ้างงาน
-
Initial Jobless Claims: คาดการณ์ 219K; ก่อนหน้า 214K
-
Jobless Claims 4-Week Avg.: ก่อนหน้า 216.75K
-
Continuing Jobless Claims: ก่อนหน้า 1,923K
-
-
03:30 PM – สหรัฐอเมริกา | ข้อมูล EIA
-
EIA Weekly Distillates Stocks: คาดการณ์ 0.500M; ก่อนหน้า 0.202M
-
Crude Oil Inventories: คาดการณ์ 0.500M; ก่อนหน้า 0.405M
-
Gasoline Inventories: คาดการณ์ 1.100M; ก่อนหน้า 2.862M
-
ข่าวเด่นก่อนเปิดตลาด
สรุปข่าวเช้า
รายงาน FOMC Minutes: หากเงินเฟ้อลดลง อาจมีการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม
⏫ GOLD และ SLIVER พุ่งขึ้น