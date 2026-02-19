ปฏิทินเศรษฐกิจ: ดุลการค้าสหรัฐและผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน 🔎

📅 ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาควันนี้ ค่อนข้างเบา การประกาศที่สำคัญจะเป็น ดุลการค้าสหรัฐเดือนธันวาคม ในบริบทของเป้าหมายที่นายทรัมป์ประกาศว่าจะลดการขาดดุล ข้อมูลเหล่านี้จึงมีความสำคัญทั้งในแง่ของแนวโน้มและผลกระทบจากการเก็บภาษีที่บังคับใช้ โดยคาดการณ์ว่าการขาดดุลจะอยู่ที่ -55.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับ -56.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนพฤศจิกายน
นอกจากนี้ เรายังจะได้รับข้อมูล จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ตัวเลขที่ผ่านมาอยู่ในช่วง 210–240k สะท้อนให้เห็นถึงตลาดแรงงานที่ค่อนข้างสมดุล ในครั้งนี้คาดการณ์อยู่ที่ 225k เทียบกับ 227k ของสัปดาห์ก่อนหน้า
วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์
-
01:30 น. GMT – จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้น
-
01:30 น. GMT – ดุลการค้าสหรัฐเดือนธันวาคม
-
03:30 น. GMT – ข้อมูลคลังสินค้าน้ำมันธรรมชาติของสหรัฐ (EIA)
-
05:00 น. GMT – ข้อมูลคลังน้ำมันดิบของสหรัฐ (DoE)
ศาลสูงสหรัฐฯ ตัดสินยกเลิกภาษีโลกของทรัมป์
BREAKING: PMI เบื้องต้นยุโรปออกมาดีกว่าคาด 📈 EUR/USD ขยับขึ้นทันที
Economic Calendar: จับตา PMI ยุโรป พร้อม PCE, GDP และ PMI จากสหรัฐฯ 🗽
สรุปข่าวเช้า 20 ก.พ.