15:16 · 16 มกราคม 2026

ปฏิทินเศรษฐกิจ: เงินเฟ้อยุโรปและภาคการผลิตของสหรัฐฯ อยู่ในจุดสนใจ 📌

วันนี้ ตลาดให้ความสนใจหลักไปที่ข้อมูลเงินเฟ้อและการผลิตภาคอุตสาหกรรมจากเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของโลก ในเยอรมนีและอิตาลี มีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อผู้บริโภคขั้นสุดท้าย ซึ่งอาจเป็นแนวทางสำคัญต่อการดำเนินนโยบายการเงินในยูโรโซน และกำหนดความคาดหวังของนักลงทุนต่อทิศทางของธนาคารกลางยุโรป (ECB)

ขณะที่ในสหรัฐฯ ตลาดจับตาข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคที่อยู่อาศัย ซึ่งสะท้อนความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจและแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ นักลงทุนยังติดตามความเคลื่อนไหวในภาคพลังงาน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมน้ำมัน ซึ่งส่งผลต่อทั้งราคาสินค้าโภคภัณฑ์และบรรยากาศการลงทุนในกลุ่มพลังงานโดยรวม ผลลัพธ์ของข้อมูลเหล่านี้อาจมีอิทธิพลอย่างมากต่อมุมมองของตลาดในระยะสั้น รวมถึงความคาดหวังต่อการดำเนินนโยบายของธนาคารกลางหลักทั่วโลก

ตารางเวลา (CET)

08:00 เยอรมนี – เงินเฟ้อผู้บริโภคขั้นสุดท้าย (ธันวาคม)

  • CPI (m/m): จริง 0.0% (คาดการณ์ 0.0%, ก่อนหน้า -0.2%)

  • HICP (m/m): จริง 0.2% (คาดการณ์ 0.2%, ก่อนหน้า -0.5%)

  • CPI (y/y): จริง 1.8% (คาดการณ์ 1.8%, ก่อนหน้า 2.3%)

  • HICP (y/y): จริง 2.0% (คาดการณ์ 2.0%, ก่อนหน้า 2.6%)

10:00 อิตาลี – เงินเฟ้อผู้บริโภคขั้นสุดท้าย (ธันวาคม)

  • CPI (m/m): คาดการณ์ 0.2% (ก่อนหน้า -0.2%)

  • CPI (y/y): คาดการณ์ 1.2% (ก่อนหน้า 1.1%)

11:00 สหราชอาณาจักร – สุนทรพจน์สาธารณะโดยผู้ว่าการ BoE แอนดรูว์ เบลีย์

14:00 โปแลนด์ – ดัชนีเงินเฟ้อพื้นฐาน (ธันวาคม)

  • เงินเฟ้อไม่รวมราคาที่รัฐกำหนด (y/y): ก่อนหน้า 2%

  • เงินเฟ้อไม่รวมราคาที่ผันผวนมากที่สุด (y/y): ก่อนหน้า 3.1%

  • เงินเฟ้อไม่รวมอาหารและพลังงาน (y/y): คาดการณ์ 2.8%, ก่อนหน้า 2.7%

  • ค่าเฉลี่ยตัดปลาย 15% (y/y): ก่อนหน้า 2.4%

14:00 โปแลนด์ – รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (ธันวาคม)

14:15 แคนาดา – การเริ่มสร้างบ้าน (ธันวาคม)

  • คาดการณ์ 255,000 หลัง (ก่อนหน้า 254,100 หลัง)

15:15 สหรัฐฯ – การผลิตภาคอุตสาหกรรม (ธันวาคม)

  • การผลิตภาคอุตสาหกรรม (m/m): คาดการณ์ 0.1% (ก่อนหน้า 0.2%)

  • อัตราการใช้กำลังการผลิต: คาดการณ์ 76% (ก่อนหน้า 76%)

  • การผลิตภาคอุตสาหกรรม (y/y): ก่อนหน้า 2.5%

16:00 สหรัฐฯ – ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย NAHB (มกราคม)

  • คาดการณ์ 40 (ก่อนหน้า 39)

16:30 ออสเตรเลีย – ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ Conference Board (พฤศจิกายน)

  • ก่อนหน้า 0.3%

17:00 สหรัฐฯ – สุนทรพจน์สาธารณะโดยกรรมการเฟด มิเชล โบว์แมน

19:00 สหรัฐฯ – จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมัน (รายสัปดาห์)

  • คาดการณ์ 407 แท่น (ก่อนหน้า 409 แท่น)

21:30 สหรัฐฯ – สุนทรพจน์สาธารณะโดยกรรมการเฟด ฟิลิป เจฟเฟอร์สัน

รายงานผลประกอบการบริษัท – ก่อนเปิดตลาด

  • PNC Financial Services Group

  • M&T Bank Corporation

  • State Street Corporation

