ปฏิทินเศรษฐกิจ: เงินเฟ้อยุโรปและภาคการผลิตของสหรัฐฯ อยู่ในจุดสนใจ 📌

วันนี้ ตลาดให้ความสนใจหลักไปที่ข้อมูลเงินเฟ้อและการผลิตภาคอุตสาหกรรมจากเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของโลก ในเยอรมนีและอิตาลี มีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อผู้บริโภคขั้นสุดท้าย ซึ่งอาจเป็นแนวทางสำคัญต่อการดำเนินนโยบายการเงินในยูโรโซน และกำหนดความคาดหวังของนักลงทุนต่อทิศทางของธนาคารกลางยุโรป (ECB)
ขณะที่ในสหรัฐฯ ตลาดจับตาข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคที่อยู่อาศัย ซึ่งสะท้อนความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจและแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ นักลงทุนยังติดตามความเคลื่อนไหวในภาคพลังงาน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมน้ำมัน ซึ่งส่งผลต่อทั้งราคาสินค้าโภคภัณฑ์และบรรยากาศการลงทุนในกลุ่มพลังงานโดยรวม ผลลัพธ์ของข้อมูลเหล่านี้อาจมีอิทธิพลอย่างมากต่อมุมมองของตลาดในระยะสั้น รวมถึงความคาดหวังต่อการดำเนินนโยบายของธนาคารกลางหลักทั่วโลก
ตารางเวลา (CET)
08:00 เยอรมนี – เงินเฟ้อผู้บริโภคขั้นสุดท้าย (ธันวาคม)
-
CPI (m/m): จริง 0.0% (คาดการณ์ 0.0%, ก่อนหน้า -0.2%)
-
HICP (m/m): จริง 0.2% (คาดการณ์ 0.2%, ก่อนหน้า -0.5%)
-
CPI (y/y): จริง 1.8% (คาดการณ์ 1.8%, ก่อนหน้า 2.3%)
-
HICP (y/y): จริง 2.0% (คาดการณ์ 2.0%, ก่อนหน้า 2.6%)
10:00 อิตาลี – เงินเฟ้อผู้บริโภคขั้นสุดท้าย (ธันวาคม)
-
CPI (m/m): คาดการณ์ 0.2% (ก่อนหน้า -0.2%)
-
CPI (y/y): คาดการณ์ 1.2% (ก่อนหน้า 1.1%)
11:00 สหราชอาณาจักร – สุนทรพจน์สาธารณะโดยผู้ว่าการ BoE แอนดรูว์ เบลีย์
14:00 โปแลนด์ – ดัชนีเงินเฟ้อพื้นฐาน (ธันวาคม)
-
เงินเฟ้อไม่รวมราคาที่รัฐกำหนด (y/y): ก่อนหน้า 2%
-
เงินเฟ้อไม่รวมราคาที่ผันผวนมากที่สุด (y/y): ก่อนหน้า 3.1%
-
เงินเฟ้อไม่รวมอาหารและพลังงาน (y/y): คาดการณ์ 2.8%, ก่อนหน้า 2.7%
-
ค่าเฉลี่ยตัดปลาย 15% (y/y): ก่อนหน้า 2.4%
14:00 โปแลนด์ – รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (ธันวาคม)
14:15 แคนาดา – การเริ่มสร้างบ้าน (ธันวาคม)
-
คาดการณ์ 255,000 หลัง (ก่อนหน้า 254,100 หลัง)
15:15 สหรัฐฯ – การผลิตภาคอุตสาหกรรม (ธันวาคม)
-
การผลิตภาคอุตสาหกรรม (m/m): คาดการณ์ 0.1% (ก่อนหน้า 0.2%)
-
อัตราการใช้กำลังการผลิต: คาดการณ์ 76% (ก่อนหน้า 76%)
-
การผลิตภาคอุตสาหกรรม (y/y): ก่อนหน้า 2.5%
16:00 สหรัฐฯ – ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย NAHB (มกราคม)
-
คาดการณ์ 40 (ก่อนหน้า 39)
16:30 ออสเตรเลีย – ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ Conference Board (พฤศจิกายน)
-
ก่อนหน้า 0.3%
17:00 สหรัฐฯ – สุนทรพจน์สาธารณะโดยกรรมการเฟด มิเชล โบว์แมน
19:00 สหรัฐฯ – จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมัน (รายสัปดาห์)
-
คาดการณ์ 407 แท่น (ก่อนหน้า 409 แท่น)
21:30 สหรัฐฯ – สุนทรพจน์สาธารณะโดยกรรมการเฟด ฟิลิป เจฟเฟอร์สัน
รายงานผลประกอบการบริษัท – ก่อนเปิดตลาด
-
PNC Financial Services Group
-
M&T Bank Corporation
-
State Street Corporation
ปฏิทินเศรษฐกิจ: งาน Davos และผลประกอบการรายไตรมาสบน Wall Street 🔎
สรุปข่าวเช้า
📉 EUR/USD ร่วง 0.3%
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้