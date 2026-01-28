ปฏิทินเศรษฐกิจ: การตัดสินใจของเฟด – ตลาดปรับลดคาดการณ์การลดดอกเบี้ยลงอย่างรวดเร็ว 🔎

เหตุการณ์สำคัญของวันนี้ — และของทั้งสัปดาห์ — คือการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ก่อนการประกาศของเฟด ตลาดจะจับตาการตัดสินใจนโยบายการเงินของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ นักลงทุนยังเฝ้ารอผลประกอบการของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี หลังตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการในคืนนี้
คาดการณ์ต่อการประชุมเฟด
ตลาดแทบไม่ให้น้ำหนักต่อความเป็นไปได้ในการลดดอกเบี้ยในการประชุมวันนี้ โดยโอกาสลดดอกเบี้ยอยู่ที่เพียง 2.8%
การลดดอกเบี้ยครั้งแรกถูกเลื่อนคาดการณ์ออกไปเป็นเดือนกรกฎาคม และตลาดก็ไม่คาดว่าจะมีการลดดอกเบี้ย 2 ครั้งในปีนี้อีกต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ dot plot ที่นำเสนอในเดือนธันวาคม
จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน เฟดยังมีพื้นที่สำหรับการ “คงดอกเบี้ยในเชิงเข้มงวด (hawkish hold)” โดยไม่ส่งสัญญาณชัดเจนเกี่ยวกับจังหวะการกลับมาผ่อนคลายนโยบาย
ท่ามกลางความผันผวนด้านภูมิรัฐศาสตร์ การแถลงข่าวของประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ อาจมีความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากตัวผลการตัดสินใจถูกตลาดรับรู้ไปแล้ว ทิศทางของตลาดจะขึ้นอยู่กับโทนคำพูดของพาวเวลล์เป็นหลัก
ขณะที่ธนาคารกลางแคนาดาคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 2.25%
ปฏิทินเศรษฐกิจสำคัญประจำวันนี้
14:45 GMT – การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ BoC
15:30 GMT – แถลงข่าวของ BoC
15:30 GMT – สต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ของกระทรวงพลังงานสหรัฐ (DoE)
19:00 GMT – การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟด
19:30 GMT – แถลงข่าวของเฟด
หลังตลาดสหรัฐปิด – ผลประกอบการ Microsoft, Tesla และ Meta Platforms
