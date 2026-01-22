ปฏิทินเศรษฐกิจ: ข้อมูลสำคัญของสหรัฐที่จะดึงความสนใจจากประเด็นภูมิรัฐศาสตร์

วันพฤหัสบดีจะเป็นวันที่หนักหน่วงสำหรับการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนหันความสนใจจากประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ไปสู่แรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจแทน
ไฮไลท์สำคัญคือ ตัวเลข GDP ไตรมาส 3 ของสหรัฐ (Q3 2025) รอบสุดท้าย โดยความเห็นเฉลี่ยของ Bloomberg คาดว่าจะขยายตัว 4.3% (จากเดิม 3.8%)
การบริโภคภาคเอกชนมีบทบาทสำคัญใน Q3 ดังนั้นหากแนวโน้มนี้ยังดำเนินต่อ และตัวเลขออกมาดีกว่าคาด จะส่งผลให้ตลาดปรับคาดการณ์ต่อ Fed ไปในทิศทางที่ ลดความเต็มใจในการลดอัตราดอกเบี้ย ลง
นอกจาก GDP ยังมีรายงาน อัตราเงินเฟ้อ PCE ของเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน รวมถึง Core PCE ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ Fed ให้ความสำคัญ
ภาพรวมจะสมบูรณ์ขึ้นด้วย จำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ซึ่งปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องหลายสัปดาห์ ทำให้ความกังวลต่อภาวะตลาดแรงงานสหรัฐลดลง
สำหรับ ยูโรโซน ตัวเลขสำคัญคือ รายงานบันทึกการประชุม ECB รอบล่าสุด
