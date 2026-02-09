อ่านเพิ่มเติม
14:29 · 9 กุมภาพันธ์ 2026

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ข้อมูลตลาดแรงงานที่ล่าช้า คือรายงานสำคัญที่สุดของสัปดาห์ 🔎

📅 ปฏิทินเศรษฐกิจรายสัปดาห์

Monday, 9 ก.พ.

  • ทั้งวัน – ผลการเลือกตั้ง ญี่ปุ่น ไทย และโปรตุเกส

  • ทั้งวัน – ถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ ECB และ FED หลายราย

Tuesday, 10 ก.พ.

  • 13:30 GMT – ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ (ธ.ค.)

  • 21:40 GMT – สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ จาก API (รายสัปดาห์)

Wednesday, 11 ก.พ.

  • ทั้งวัน – รายงานประจำเดือน OPEC

  • 01:30 GMT – เงินเฟ้อ CPI และ PPI จีน (ม.ค.)

  • 13:30 GMT – รายงานจ้างงานสหรัฐฯ (NFP) เดือนม.ค. (ข้อมูลที่เลื่อนมา)

  • 17:00 GMT – สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ จาก DoE

Thursday, 12 ก.พ.

  • 07:00 GMT – GDP สหราชอาณาจักร

  • 09:00 GMT – GDP โปแลนด์

  • 13:30 GMT – PPI สหรัฐฯ / ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน (Jobless Claims)

  • 15:30 GMT – สต็อกก๊าซธรรมชาติสหรัฐฯ จาก EIA

Friday, 13 ก.พ.

  • 07:30 GMT – CPI สวิตเซอร์แลนด์

  • 09:00 GMT – CPI โปแลนด์

  • 13:30 GMT – CPI สหรัฐฯ (ม.ค.)

12 กุมภาพันธ์ 2026, 08:13

ข่าวเด่นวันนี้
11 กุมภาพันธ์ 2026, 23:28

BREAKING: US100 พุ่งแรง หลังรายงาน NFP สหรัฐแข็งแกร่งกว่าคาด
11 กุมภาพันธ์ 2026, 16:52

📅 ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตัวเลข NFP และ รายงานปริมาณน้ำมันคงคลังสหรัฐฯ 💡
11 กุมภาพันธ์ 2026, 13:41

สรุปตลาดเช้า: ดอลลาร์ติดกับดัก ตลาดจับตา NFP คืนนี้ 🏛️
