ปฏิทินเศรษฐกิจ: ข้อมูลตลาดแรงงานที่ล่าช้า คือรายงานสำคัญที่สุดของสัปดาห์ 🔎

📅 ปฏิทินเศรษฐกิจรายสัปดาห์
Monday, 9 ก.พ.
-
ทั้งวัน – ผลการเลือกตั้ง ญี่ปุ่น ไทย และโปรตุเกส
-
ทั้งวัน – ถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ ECB และ FED หลายราย
Tuesday, 10 ก.พ.
-
13:30 GMT – ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ (ธ.ค.)
-
21:40 GMT – สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ จาก API (รายสัปดาห์)
Wednesday, 11 ก.พ.
-
ทั้งวัน – รายงานประจำเดือน OPEC
-
01:30 GMT – เงินเฟ้อ CPI และ PPI จีน (ม.ค.)
-
13:30 GMT – รายงานจ้างงานสหรัฐฯ (NFP) เดือนม.ค. (ข้อมูลที่เลื่อนมา)
-
17:00 GMT – สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ จาก DoE
Thursday, 12 ก.พ.
-
07:00 GMT – GDP สหราชอาณาจักร
-
09:00 GMT – GDP โปแลนด์
-
13:30 GMT – PPI สหรัฐฯ / ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน (Jobless Claims)
-
15:30 GMT – สต็อกก๊าซธรรมชาติสหรัฐฯ จาก EIA
Friday, 13 ก.พ.
-
07:30 GMT – CPI สวิตเซอร์แลนด์
-
09:00 GMT – CPI โปแลนด์
-
13:30 GMT – CPI สหรัฐฯ (ม.ค.)
ข่าวเด่นวันนี้
BREAKING: US100 พุ่งแรง หลังรายงาน NFP สหรัฐแข็งแกร่งกว่าคาด
📅 ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตัวเลข NFP และ รายงานปริมาณน้ำมันคงคลังสหรัฐฯ 💡
สรุปตลาดเช้า: ดอลลาร์ติดกับดัก ตลาดจับตา NFP คืนนี้ 🏛️