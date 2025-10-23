ปฏิทินเศรษฐกิจ: ปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรองสหรัฐฯ, ยอดค้าปลีกแคนาดา

- สัญญาฟิวเจอร์สบ่งชี้ว่า ตลาดยุโรปอาจเปิดบวกเล็กน้อยในวันนี้ อย่างไรก็ตาม
- ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ไม่มีรายงานสำคัญมากนักที่อาจส่งผลต่อตลาด
ตลาดกำลังจับตาดูพัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์ การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และจีน และมาตรการคว่ำบาตรบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของรัสเซียอย่างใกล้ชิด ก่อนการเจรจาสันติภาพที่อาจเกิดขึ้นระหว่างยูเครนและรัสเซีย ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นในวันนี้
ขณะที่ราคาทองคำก็ปรับตัวสูงขึ้นเกือบ 0.7% สำหรับการประชุมในวันนี้ จะไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับตลาดมากนัก ซึ่งยังคงเกี่ยวข้องกับการระงับกิจกรรมของรัฐบาลสหรัฐฯ เป็นหลัก
สิ่งที่ต้องติดตามวันนี้ (เวลายุโรปกลาง - CET):
-
13:00 น. - ตุรกี: การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย
คาดการณ์: 39.5% / ก่อนหน้า: 40.5%
-
14:30 น. - แคนาดา: ยอดค้าปลีกเดือนตุลาคม
คาดการณ์: +1.0% m/m / ก่อนหน้า: -0.8% m/m
-
16:00 น. - สหรัฐฯ: ยอดขายบ้านที่รอปิดการขายเดือนตุลาคม
คาดการณ์: 4.06 ล้าน / ก่อนหน้า: 4.0 ล้าน
-
16:30 น. - สหรัฐฯ: ข้อมูลสต็อกก๊าซธรรมชาติ (EIA)
คาดการณ์: 78 พันล้าน / ก่อนหน้า: 80 พันล้าน
