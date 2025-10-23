อ่านเพิ่มเติม
14:52 · 23 ตุลาคม 2025

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรองสหรัฐฯ, ยอดค้าปลีกแคนาดา

ประเด็นหลัก
EUR/USD
ฟอเร็ก
-
-
ประเด็นหลัก
  • สัญญาฟิวเจอร์สบ่งชี้ว่า ตลาดยุโรปอาจเปิดบวกเล็กน้อยในวันนี้ อย่างไรก็ตาม
  • ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ไม่มีรายงานสำคัญมากนักที่อาจส่งผลต่อตลาด

ตลาดกำลังจับตาดูพัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์ การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และจีน และมาตรการคว่ำบาตรบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของรัสเซียอย่างใกล้ชิด ก่อนการเจรจาสันติภาพที่อาจเกิดขึ้นระหว่างยูเครนและรัสเซีย ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นในวันนี้

ขณะที่ราคาทองคำก็ปรับตัวสูงขึ้นเกือบ 0.7% สำหรับการประชุมในวันนี้ จะไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับตลาดมากนัก ซึ่งยังคงเกี่ยวข้องกับการระงับกิจกรรมของรัฐบาลสหรัฐฯ เป็นหลัก

สิ่งที่ต้องติดตามวันนี้ (เวลายุโรปกลาง - CET):

  • 13:00 น. - ตุรกี: การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย
     คาดการณ์: 39.5% / ก่อนหน้า: 40.5%

  • 14:30 น. - แคนาดา: ยอดค้าปลีกเดือนตุลาคม
     คาดการณ์: +1.0% m/m / ก่อนหน้า: -0.8% m/m

  • 16:00 น. - สหรัฐฯ: ยอดขายบ้านที่รอปิดการขายเดือนตุลาคม
     คาดการณ์: 4.06 ล้าน / ก่อนหน้า: 4.0 ล้าน

  • 16:30 น. - สหรัฐฯ: ข้อมูลสต็อกก๊าซธรรมชาติ (EIA)
     คาดการณ์: 78 พันล้าน / ก่อนหน้า: 80 พันล้าน

 

24 ตุลาคม 2025, 16:30

PMI อังกฤษขยายตัวเล็กน้อย EUR/GBP เงียบ
24 ตุลาคม 2025, 16:18

ด่วน! EUR/GBP นิ่ง แม้ PMI อังกฤษแข็งแกร่ง🔎
24 ตุลาคม 2025, 15:49

ด่วน! ยอดขายปลีกสหราชอาณาจักรสูงกว่าที่คาดมาก EURGBP ปรับตัวลดลง 📌
24 ตุลาคม 2025, 15:47

สรุปข่าวเช้า |24.10.2025

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก