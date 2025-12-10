อ่านเพิ่มเติม
08:43 · 10 ธันวาคม 2025

ข่าวเด่น: ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็ก NFIB ของสหรัฐออกมาสูงกว่าคาดอย่างมาก 🗽

US2000
ดัชนี
-
-

ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็ก NFIB ของสหรัฐออกมาที่ 99 สูงกว่าคาด 98.3 และสูงกว่าเดือนก่อนที่ 98.2

ดัชนีนี้ถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญของเศรษฐกิจสหรัฐ เนื่องจากธุรกิจขนาดเล็กมีสัดส่วนการจ้างงานเกือบ 50% ของแรงงานทั้งหมดในประเทศ ความเชื่อมั่นที่ปรับดีขึ้นส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากการปรับลดดอกเบี้ยที่ผ่านมาและความคาดหวังว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลงต่อเนื่องในปี 2026

ฟิวเจอร์ส Russell 2000 (US2000) ซึ่งเป็นดัชนีกลุ่มหุ้นบริษัทขนาดเล็กของสหรัฐ (แม้ว่าจะยังใหญ่เกินกว่าจะรายงานต่อ NFIB) กำลังซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในประวัติการณ์

Source: xStation5

10 ธันวาคม 2025, 20:00

