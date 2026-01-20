📌 ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

-
เยอรมนี: ZEW ความเชื่อมั่นนักลงทุน
-
สหรัฐฯ: ADP ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชน
-
สหรัฐฯ: ศาลสูงสุดอาจมีคำตัดสินเกี่ยวกับภาษีนำเข้า (Tariffs)
-
วันนี้ปฏิทินเศรษฐกิจไม่ค่อยหนาแน่นมากนัก แต่ความสนใจของตลาดกำลังมุ่งไปที่ คำตัดสินของศาลสูงสุดสหรัฐเกี่ยวกับมาตรการภาษีของ Donald Trump
📌 ปฏิทินเศรษฐกิจ
09:00 น. GMT (เยอรมนี) – สำรวจความเชื่อมั่น ZEW
-
ความคาดหวัง: 50 เทียบกับคาดการณ์ 45.8
-
สถานการณ์ปัจจุบัน: -76 เทียบกับ -81 ในครั้งก่อน
12:15 น. GMT (สหรัฐฯ) – ตัวเลข ADP ภาคเอกชน (รายสัปดาห์)
-
ตัวเลขก่อนหน้า: 11.75k
ประมาณ 14:00 น. GMT (สหรัฐฯ) – ศาลสูงสุดสหรัฐอาจมีคำตัดสินเกี่ยวกับภาษีนำเข้า
World Economic Forum ที่ดาวอส – ตลอดทั้งวัน
📌 ผลประกอบการบริษัท
ก่อนตลาดเปิด
-
3M
-
US Bancorp
20:00 น. GMT – Netflix (รายงานผลประกอบการ Q4)
20:45 น. GMT – Conference Call ของบริษัท
หลังตลาดปิด
-
United Airlines
-
Interactive Brokers
