อ่านเพิ่มเติม
16:28 · 20 มกราคม 2026

📌 ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

ประเด็นหลัก
  • เยอรมนี: ZEW ความเชื่อมั่นนักลงทุน

  • สหรัฐฯ: ADP ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชน

  • สหรัฐฯ: ศาลสูงสุดอาจมีคำตัดสินเกี่ยวกับภาษีนำเข้า (Tariffs)

วันนี้ปฏิทินเศรษฐกิจไม่ค่อยหนาแน่นมากนัก แต่ความสนใจของตลาดกำลังมุ่งไปที่ คำตัดสินของศาลสูงสุดสหรัฐเกี่ยวกับมาตรการภาษีของ Donald Trump

📌 ปฏิทินเศรษฐกิจ

09:00 น. GMT (เยอรมนี) – สำรวจความเชื่อมั่น ZEW

  • ความคาดหวัง: 50 เทียบกับคาดการณ์ 45.8

  • สถานการณ์ปัจจุบัน: -76 เทียบกับ -81 ในครั้งก่อน

12:15 น. GMT (สหรัฐฯ) – ตัวเลข ADP ภาคเอกชน (รายสัปดาห์)

  • ตัวเลขก่อนหน้า: 11.75k

ประมาณ 14:00 น. GMT (สหรัฐฯ) – ศาลสูงสุดสหรัฐอาจมีคำตัดสินเกี่ยวกับภาษีนำเข้า

World Economic Forum ที่ดาวอส – ตลอดทั้งวัน

📌 ผลประกอบการบริษัท

ก่อนตลาดเปิด

  • 3M

  • US Bancorp

20:00 น. GMT – Netflix (รายงานผลประกอบการ Q4)
20:45 น. GMT – Conference Call ของบริษัท

หลังตลาดปิด

  • United Airlines

  • Interactive Brokers

