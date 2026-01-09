อ่านเพิ่มเติม
15:46 · 9 มกราคม 2026

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้: ตัวชี้วัดสำคัญที่ตลาดจับตา

EUR/USD
ฟอเร็ก
-
-

วันนี้ความสนใจของตลาดจะมุ่งไปที่ ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ เป็นหลัก โดยเฉพาะ รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Non-Farm Payrolls – NFP) ประจำเดือนธันวาคม คาดการณ์ชี้ให้เห็นภาพเศรษฐกิจที่ “แข็งแรง” ต่อเนื่อง ทั้งการเพิ่มขึ้นของค่าจ้าง อัตราการว่างงานที่ลดลง และการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งสัญญาณดังกล่าวสามารถหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐได้ ความผันผวนโดยรวมอาจยังคงอยู่ในระดับสูง เนื่องจากตลาดยังรอติดตาม คำตัดสินของศาลสูงสุดสหรัฐเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของมาตรการภาษีทรัมป์ คาดการณ์เกี่ยวกับผลคำตัดสินมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แต่ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดคือการยืนยันความถูกต้องของภาษีปัจจุบันและรายได้ที่เกิดขึ้น พร้อมกับการกำหนดเครื่องมือที่จำกัดความสามารถของรัฐบาลสหรัฐในการนำมาตรการคล้ายกันกลับมาใช้ในอนาคตตามกฎหมาย

นอกจากนี้ ยังมีการเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ ความเชื่อมั่นผู้บริโภคและคาดการณ์เงินเฟ้อของสหรัฐ ในภายหลังวันนี้

ปฏิทินเศรษฐกิจ (Economic Calendar)

07:00 น. GMT – สวิตเซอร์แลนด์

  • อัตราการว่างงาน (ไม่ปรับฤดูกาล) : คาด 3.1% vs ก่อนหน้า 2.9%

08:00 น. GMT – อิตาลี

  • ยอดขายปลีก (Retail Sales) : ก่อนหน้า +1.3% YoY

09:00 น. GMT – ยูโรโซน

  • ยอดขายปลีก (Retail Sales)

    • YoY: คาด +1.6% vs ก่อนหน้า +1.5%

    • MoM: คาด +0.1% vs ก่อนหน้า 0.0%

12:30 น. GMT – สหรัฐฯ

  • Non-Farm Payrolls (NFP)

    • การจ้างงานรวม: คาด +70K vs ก่อนหน้า +64K

    • การจ้างงานภาคเอกชน: คาด +75K vs ก่อนหน้า +69K

    • การจ้างงานภาคการผลิต: คาด -5K vs ก่อนหน้า -5K

    • อัตราการว่างงาน: คาด 4.5% vs ก่อนหน้า 4.6%

    • ค่าจ้างเฉลี่ยรายชั่วโมง: +0.3% MoM vs +0.1% ก่อนหน้า (3.6% YoY vs 3.5% ก่อนหน้า)

    • การเริ่มสร้างบ้านใหม่: +1.8% vs ก่อนหน้า -8.5%

    • ใบอนุญาตก่อสร้าง: +1.5% vs ก่อนหน้า -2.3%

12:30 น. GMT – แคนาดา

  • รายงานตลาดแรงงาน

    • การจ้างงาน: คาด -2.5K vs ก่อนหน้า +53.5K

    • อัตราการว่างงาน: 6.65% vs ก่อนหน้า 6.5%

    • การเติบโตค่าจ้าง: +3.8% YoY vs ก่อนหน้า 4.0%

14:00 น. GMT – สหรัฐฯ

  • ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นของ University of Michigan (มกราคม)

    • คาด 53.5 vs ก่อนหน้า 52.9

  • คาดการณ์เงินเฟ้อระยะยาว: 3.3% vs ก่อนหน้า 3.2%

  • คาดการณ์เงินเฟ้อระยะสั้น: 4.1% vs ก่อนหน้า 4.2%

  • คำตัดสินศาลสูงสุดเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของมาตรการภาษี (เวลาอาจเปลี่ยนแปลง)

คำพูดและการประชุมผู้กำหนดนโยบายการเงิน / Central Bankers & Meetings

  • 17:35 น. GMT – Thomas Barkin จาก Fed กล่าวสุนทรพจน์

  • 18:00 น. GMT – ผู้บริหารอุตสาหกรรมน้ำมันประชุมกับทรัมป์

9 มกราคม 2026, 15:45

BREAKING: 📈 เงินเฟ้อของนอร์เวย์ (CPI) ปรับตัวสูงขึ้น
9 มกราคม 2026, 15:42

สรุปข่าวเช้า
9 มกราคม 2026, 09:00

ข่าวเด่นวันนี้
9 มกราคม 2026, 08:58

NY Fed Survey: higher inflation expectations, but also higher equity price expectations 📄🔎

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก