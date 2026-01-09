ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้: ตัวชี้วัดสำคัญที่ตลาดจับตา

วันนี้ความสนใจของตลาดจะมุ่งไปที่ ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ เป็นหลัก โดยเฉพาะ รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Non-Farm Payrolls – NFP) ประจำเดือนธันวาคม คาดการณ์ชี้ให้เห็นภาพเศรษฐกิจที่ “แข็งแรง” ต่อเนื่อง ทั้งการเพิ่มขึ้นของค่าจ้าง อัตราการว่างงานที่ลดลง และการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งสัญญาณดังกล่าวสามารถหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐได้ ความผันผวนโดยรวมอาจยังคงอยู่ในระดับสูง เนื่องจากตลาดยังรอติดตาม คำตัดสินของศาลสูงสุดสหรัฐเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของมาตรการภาษีทรัมป์ คาดการณ์เกี่ยวกับผลคำตัดสินมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แต่ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดคือการยืนยันความถูกต้องของภาษีปัจจุบันและรายได้ที่เกิดขึ้น พร้อมกับการกำหนดเครื่องมือที่จำกัดความสามารถของรัฐบาลสหรัฐในการนำมาตรการคล้ายกันกลับมาใช้ในอนาคตตามกฎหมาย
นอกจากนี้ ยังมีการเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ ความเชื่อมั่นผู้บริโภคและคาดการณ์เงินเฟ้อของสหรัฐ ในภายหลังวันนี้
ปฏิทินเศรษฐกิจ (Economic Calendar)
07:00 น. GMT – สวิตเซอร์แลนด์
อัตราการว่างงาน (ไม่ปรับฤดูกาล) : คาด 3.1% vs ก่อนหน้า 2.9%
08:00 น. GMT – อิตาลี
ยอดขายปลีก (Retail Sales) : ก่อนหน้า +1.3% YoY
09:00 น. GMT – ยูโรโซน
ยอดขายปลีก (Retail Sales)
YoY: คาด +1.6% vs ก่อนหน้า +1.5%
MoM: คาด +0.1% vs ก่อนหน้า 0.0%
12:30 น. GMT – สหรัฐฯ
Non-Farm Payrolls (NFP)
การจ้างงานรวม: คาด +70K vs ก่อนหน้า +64K
การจ้างงานภาคเอกชน: คาด +75K vs ก่อนหน้า +69K
การจ้างงานภาคการผลิต: คาด -5K vs ก่อนหน้า -5K
อัตราการว่างงาน: คาด 4.5% vs ก่อนหน้า 4.6%
ค่าจ้างเฉลี่ยรายชั่วโมง: +0.3% MoM vs +0.1% ก่อนหน้า (3.6% YoY vs 3.5% ก่อนหน้า)
การเริ่มสร้างบ้านใหม่: +1.8% vs ก่อนหน้า -8.5%
ใบอนุญาตก่อสร้าง: +1.5% vs ก่อนหน้า -2.3%
12:30 น. GMT – แคนาดา
รายงานตลาดแรงงาน
การจ้างงาน: คาด -2.5K vs ก่อนหน้า +53.5K
อัตราการว่างงาน: 6.65% vs ก่อนหน้า 6.5%
การเติบโตค่าจ้าง: +3.8% YoY vs ก่อนหน้า 4.0%
14:00 น. GMT – สหรัฐฯ
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นของ University of Michigan (มกราคม)
คาด 53.5 vs ก่อนหน้า 52.9
คาดการณ์เงินเฟ้อระยะยาว: 3.3% vs ก่อนหน้า 3.2%
คาดการณ์เงินเฟ้อระยะสั้น: 4.1% vs ก่อนหน้า 4.2%
คำตัดสินศาลสูงสุดเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของมาตรการภาษี (เวลาอาจเปลี่ยนแปลง)
คำพูดและการประชุมผู้กำหนดนโยบายการเงิน / Central Bankers & Meetings
17:35 น. GMT – Thomas Barkin จาก Fed กล่าวสุนทรพจน์
18:00 น. GMT – ผู้บริหารอุตสาหกรรมน้ำมันประชุมกับทรัมป์
BREAKING: 📈 เงินเฟ้อของนอร์เวย์ (CPI) ปรับตัวสูงขึ้น
สรุปข่าวเช้า
ข่าวเด่นวันนี้
NY Fed Survey: higher inflation expectations, but also higher equity price expectations 📄🔎