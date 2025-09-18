อ่านเพิ่มเติม

Puma พุ่งขึ้น หลังมีกระแสข่าวลือเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการ

08:15 18 กันยายน 2025

Puma SE (PUM.DE) ปรับตัวขึ้นอย่างมากในวันนี้ ท่ามกลางกระแสข่าวลือเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการ เมื่อวันพุธที่ 17 กันยายน ราคาหุ้นพุ่งขึ้นราว 15% ในช่วงวันเดียว หลังมีรายงานเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการซื้อกิจการ ตามข้อมูลจาก Manager Magazin ของเยอรมนี ระบุว่านักลงทุนสองรายสนใจเข้าซื้อหุ้น 29% ของบริษัทที่ปัจจุบันอยู่ในครอบครัว Pinault ขณะที่ Reuters รายงานว่า CEO ของ Authentic Brands, Jamie Salter และหัวกองทุน CVC, Alex Dibelius สนใจซื้อหุ้นดังกล่าว ทั้งนี้ ตั้งแต่ต้นปี ราคาหุ้น Puma ลดลงราว 50% ซึ่งทำให้บริษัทอาจเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจสำหรับการเข้าซื้อกิจการPuma SE (PUM.DE) ปรับตัวขึ้นอย่างมากในวันนี้ ท่ามกลางกระแสข่าวลือเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการ เมื่อวันพุธที่ 17 กันยายน ราคาหุ้นพุ่งขึ้นราว 15% ในช่วงวันเดียว หลังมีรายงานเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการซื้อกิจการ ตามข้อมูลจาก Manager Magazin ของเยอรมนี ระบุว่านักลงทุนสองรายสนใจเข้าซื้อหุ้น 29% ของบริษัทที่ปัจจุบันอยู่ในครอบครัว Pinault ขณะที่ Reuters รายงานว่า CEO ของ Authentic Brands, Jamie Salter และหัวกองทุน CVC, Alex Dibelius สนใจซื้อหุ้นดังกล่าว ทั้งนี้ ตั้งแต่ต้นปี ราคาหุ้น Puma ลดลงราว 50% ซึ่งทำให้บริษัทอาจเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจสำหรับการเข้าซื้อกิจการ

 

 

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

 

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

19.09.2025
16:03

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ทรัมป์–สี - สุนทรพจน์เฟด - ยอดค้าปลีกแคนาดา

  เหตุการณ์เด่น ยอดค้าปลีกแคนาดา: ตัวเลขสำคัญทางมหภาค ทรัมป์–สี จับตาการโทรหาระหว่างสองผู้นำ หุ้นสหรัฐปิดอ่อน ดอลลาร์แข็งค่า ตลาดโฟกัสหุ้นรายตัวในสหรัฐ...

 15:20

BoJ หยุดขึ้นดอกเบี้ยแบบเข้มงวด ‼️ อุเอดะออกมาลดกระแสเก็งกำไรของตลาด 🎙️

ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% ด้วยคะแนนเสียง 7–2 โดย Hajime Takata และ Naoki Tamura ลงมติให้ปรับขึ้นเป็น 0.75% ก้าวใหม่สู่การปกติ:...

 13:19

สรุปข่าวเช้า

  เมื่อวานนี้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ พุ่งแรงขึ้นพร้อมกัน ดัน S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones Industrial Average และ Russell 2000 ขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก