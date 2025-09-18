Puma พุ่งขึ้น หลังมีกระแสข่าวลือเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการ

Puma SE (PUM.DE) ปรับตัวขึ้นอย่างมากในวันนี้ ท่ามกลางกระแสข่าวลือเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการ เมื่อวันพุธที่ 17 กันยายน ราคาหุ้นพุ่งขึ้นราว 15% ในช่วงวันเดียว หลังมีรายงานเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการซื้อกิจการ ตามข้อมูลจาก Manager Magazin ของเยอรมนี ระบุว่านักลงทุนสองรายสนใจเข้าซื้อหุ้น 29% ของบริษัทที่ปัจจุบันอยู่ในครอบครัว Pinault ขณะที่ Reuters รายงานว่า CEO ของ Authentic Brands, Jamie Salter และหัวกองทุน CVC, Alex Dibelius สนใจซื้อหุ้นดังกล่าว ทั้งนี้ ตั้งแต่ต้นปี ราคาหุ้น Puma ลดลงราว 50% ซึ่งทำให้บริษัทอาจเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจสำหรับการเข้าซื้อกิจการPuma SE (PUM.DE) ปรับตัวขึ้นอย่างมากในวันนี้ ท่ามกลางกระแสข่าวลือเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการ เมื่อวันพุธที่ 17 กันยายน ราคาหุ้นพุ่งขึ้นราว 15% ในช่วงวันเดียว หลังมีรายงานเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการซื้อกิจการ ตามข้อมูลจาก Manager Magazin ของเยอรมนี ระบุว่านักลงทุนสองรายสนใจเข้าซื้อหุ้น 29% ของบริษัทที่ปัจจุบันอยู่ในครอบครัว Pinault ขณะที่ Reuters รายงานว่า CEO ของ Authentic Brands, Jamie Salter และหัวกองทุน CVC, Alex Dibelius สนใจซื้อหุ้นดังกล่าว ทั้งนี้ ตั้งแต่ต้นปี ราคาหุ้น Puma ลดลงราว 50% ซึ่งทำให้บริษัทอาจเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจสำหรับการเข้าซื้อกิจการ
