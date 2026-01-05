อ่านเพิ่มเติม
08:25 · 5 มกราคม 2026

ราคาบ้านในสหราชอาณาจักรลดลง 📉

GBP/USD
ฟอเร็ก
-
-

ราคาบ้านในสหราชอาณาจักร – Nationwide

  • MoM (เดือนต่อเดือน): -0.4% (คาดการณ์ 0.1%, ก่อนหน้า 0.3%)

  • YoY (ปีต่อปี): 0.6% (คาดการณ์ 1.2%, ก่อนหน้า 1.8%)

📉 ข้อมูลล่าสุดสะท้อนการ ชะลอตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในมุมรายเดือนและรายปี

7 มกราคม 2026, 15:44

