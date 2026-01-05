ราคาบ้านในสหราชอาณาจักรลดลง 📉

ราคาบ้านในสหราชอาณาจักร – Nationwide
-
MoM (เดือนต่อเดือน): -0.4% (คาดการณ์ 0.1%, ก่อนหน้า 0.3%)
-
YoY (ปีต่อปี): 0.6% (คาดการณ์ 1.2%, ก่อนหน้า 1.8%)
📉 ข้อมูลล่าสุดสะท้อนการ ชะลอตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในมุมรายเดือนและรายปี
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดแรงงานสหรัฐฯ มีแนวโน้มฟื้นตัว❓🇺🇸
BREAKING: DE40 รีบาวด์ แม้ยอดค้าปลีกเยอรมนีลดลงสวนทางคาด 🇩🇪
BREAKING: EURUSD เคลื่อนไหวจำกัด; การเติบโตภาคบริการสหรัฐฯ เย็นตัวในเดือนธันวาคมจากความต้องการที่อ่อนตัว 📌
Barkin และ Miran ยังคงอยู่คนละฝั่งในแนวทางนโยบายของ Fed 🎙️