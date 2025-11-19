อ่านเพิ่มเติม
08:39 · 19 พฤศจิกายน 2025

📌 ราคาข้าวโกโก้พยายามทรงตัว หลังจากปรับตัวลดลงในช่วงฤดูใบไม้ร่วง

COCOA
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-

Cocoa Futures พยายามทรงตัว หลังปรับตัวลดลงหนัก 📌

  • ตั้งแต่ 1 กันยายน ราคาข้าวโกโก้ลดลงเกือบ 35%

  • แรงกดดันหลักมาจาก ปัจจัยการเมือง:

    • รัฐบาล Trump ยกเลิก ภาษีตอบโต้ 10% สำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ที่สหรัฐฯ ไม่ผลิต รวมถึงโกโก้

    • แต่โกโก้จาก บราซิลยังโดนภาษี 40% ด้านความมั่นคง ทำให้ผลบวกทางราคาไม่มากนัก

  • ข้อมูลส่งออกจาก Ivory Coast: 1 ต.ค.–16 พ.ย. 516,787 ตัน ลดลงเกือบ 6% จากปีก่อน แม้จะสนับสนุนราคาในเชิงปริมาณ แต่ภาพรวมอุปทานยังเป็นแรงกดดันระยะสั้น

สภาพอุปทาน

  • ฟาร์มใน West Africa รายงานสภาพดี ต้นโกโก้แข็งแรง ฝักเติบโตเร็ว และสภาพแห้งเหมาะสม

  • Mondelez รายงานว่า จำนวนฝักสูงกว่า ค่าเฉลี่ย 5 ปี ประมาณ 7%

  • เป็นสัญญาณว่าผลผลิตหลักปีนี้อาจ สูงกว่าปกติ

ความต้องการยังอ่อนแอ

  • Hershey รายงานเทศกาล Halloween อ่อนแรง แม้ว่าช่วงนี้คิดเป็น 18% ของยอดขายขนมประจำปีสหรัฐฯ

  • การบดโกโก้ในเอเชียลดลง 17% ต่ำสุดในรอบ 9 ปี

  • การบดโกโก้ในยุโรปลด 4.8% ต่ำสุดไตรมาส 3 ในรอบ 10 ปี

  • อเมริกาเหนือเพิ่ม 3.2% แต่ตัวเลขอาจบิดเบือนจากผู้รายงานใหม่ ไม่ใช่ความแข็งแรงจริง

  • ยอดขายช็อกโกแลตปลีกในอเมริกาเหนือลด มากกว่า 21% ใน 13 สัปดาห์ล่าสุด

แนวโน้มตลาด

  • ตลาดอยู่ระหว่าง สัญญาณดีจากผลผลิต และ ความต้องการตกต่ำรุนแรง

  • ปัจจัยกดดัน: การปรับภาษี, อุปทาน West Africa ดีขึ้น, และ สัญญาณความต้องการโลกต่ำสุดในรอบเกือบ 10 ปี

  • เชิงเทคนิค: นักลงทุนอาจเริ่ม สะสมโกโก้ที่ระดับราคาปัจจุบัน

 

Source: xStation5

21 พฤศจิกายน 2025, 16:08

ข่าวเด่น: PMI ยูโรโซนออกมาต่ำกว่าคาด!
21 พฤศจิกายน 2025, 15:15

คริปโตตื่นตระหนก: บิตคอยน์ร่วง 4.5%
21 พฤศจิกายน 2025, 15:07

สรุปข่าวเช้า
21 พฤศจิกายน 2025, 08:41

ข่าวเด่นวันนี้

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก