📌 ราคาข้าวโกโก้พยายามทรงตัว หลังจากปรับตัวลดลงในช่วงฤดูใบไม้ร่วง

Cocoa Futures พยายามทรงตัว หลังปรับตัวลดลงหนัก 📌
-
ตั้งแต่ 1 กันยายน ราคาข้าวโกโก้ลดลงเกือบ 35%
-
แรงกดดันหลักมาจาก ปัจจัยการเมือง:
-
รัฐบาล Trump ยกเลิก ภาษีตอบโต้ 10% สำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ที่สหรัฐฯ ไม่ผลิต รวมถึงโกโก้
-
แต่โกโก้จาก บราซิลยังโดนภาษี 40% ด้านความมั่นคง ทำให้ผลบวกทางราคาไม่มากนัก
-
-
ข้อมูลส่งออกจาก Ivory Coast: 1 ต.ค.–16 พ.ย. 516,787 ตัน ลดลงเกือบ 6% จากปีก่อน แม้จะสนับสนุนราคาในเชิงปริมาณ แต่ภาพรวมอุปทานยังเป็นแรงกดดันระยะสั้น
สภาพอุปทาน
-
ฟาร์มใน West Africa รายงานสภาพดี ต้นโกโก้แข็งแรง ฝักเติบโตเร็ว และสภาพแห้งเหมาะสม
-
Mondelez รายงานว่า จำนวนฝักสูงกว่า ค่าเฉลี่ย 5 ปี ประมาณ 7%
-
เป็นสัญญาณว่าผลผลิตหลักปีนี้อาจ สูงกว่าปกติ
ความต้องการยังอ่อนแอ
-
Hershey รายงานเทศกาล Halloween อ่อนแรง แม้ว่าช่วงนี้คิดเป็น 18% ของยอดขายขนมประจำปีสหรัฐฯ
-
การบดโกโก้ในเอเชียลดลง 17% ต่ำสุดในรอบ 9 ปี
-
การบดโกโก้ในยุโรปลด 4.8% ต่ำสุดไตรมาส 3 ในรอบ 10 ปี
-
อเมริกาเหนือเพิ่ม 3.2% แต่ตัวเลขอาจบิดเบือนจากผู้รายงานใหม่ ไม่ใช่ความแข็งแรงจริง
-
ยอดขายช็อกโกแลตปลีกในอเมริกาเหนือลด มากกว่า 21% ใน 13 สัปดาห์ล่าสุด
แนวโน้มตลาด
-
ตลาดอยู่ระหว่าง สัญญาณดีจากผลผลิต และ ความต้องการตกต่ำรุนแรง
-
ปัจจัยกดดัน: การปรับภาษี, อุปทาน West Africa ดีขึ้น, และ สัญญาณความต้องการโลกต่ำสุดในรอบเกือบ 10 ปี
-
เชิงเทคนิค: นักลงทุนอาจเริ่ม สะสมโกโก้ที่ระดับราคาปัจจุบัน
Source: xStation5
