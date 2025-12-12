ริเวียน (Rivian) กำลังพัฒนาชิป AI ของตัวเองสำหรับการขับขี่อัตโนมัติ 💡

ริเวียน (RIVN.US) ประกาศอย่างเป็นทางการในงาน AI & Autonomy Day ครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2025 ว่ากำลังพัฒนาชิป AI ภายในบริษัทชื่อ Rivian Autonomy Processor (RAP1) ออกแบบเฉพาะสำหรับควบคุมยานยนต์อัตโนมัติ ชิปขนาด 5 นาโนเมตรนี้สามารถประมวลผล 1,600 INT8 TOPS (ล้านล้านการดำเนินการต่อวินาที) และประมวลผลภาพ 5 พันล้านพิกเซลต่อวินาที รองรับการประมวลผลข้อมูลจากกล้อง, เรดาร์ และ LiDAR ทำให้ Rivian ก้าวสู่การบูรณาการแบบเต็มรูปแบบคล้าย Tesla ซึ่งก็พัฒนาชิป AI ของตัวเองแทนการพึ่งพาเทคโนโลยีจาก NVIDIA
พร้อมกับชิปใหม่ Rivian เปิดตัว แพ็กเกจ Autonomy+ ที่จะเริ่มให้บริการในปี 2026 ในราคา 2,500 ดอลลาร์ต่อครั้ง หรือ 49.99 ดอลลาร์ต่อเดือน บริการนี้จะรองรับการขับขี่แบบ hands-free บนถนนกว่า 3.5 ล้านไมล์ในสหรัฐฯ และแคนาดา และมุ่งไปสู่เทคโนโลยี “eyes-off” และการขับขี่อัตโนมัติระดับ 4 (Level 4) นอกจากนี้ Rivian จะติดตั้งเซ็นเซอร์ LiDAR ในรุ่น R2 รุ่นอนาคตเพื่อปรับปรุงการตรวจจับสิ่งกีดขวางและการสร้างแผนที่สภาพแวดล้อม ระบบทั้งหมดนี้จะสนับสนุนโดย Large Driving Model (LDM) ที่พัฒนาภายในบริษัท คล้ายกับโมเดลภาษาขนาดใหญ่ โดยใช้ข้อมูลจากชุดข้อมูลการขับขี่จำนวนมาก
Source: xStation
