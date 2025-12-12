อ่านเพิ่มเติม
15:41 · 12 ธันวาคม 2025

ริเวียน (Rivian) กำลังพัฒนาชิป AI ของตัวเองสำหรับการขับขี่อัตโนมัติ 💡

Rivian
หุ้น
RIVN.US, Rivian Automotive Inc - class A
-
-

ริเวียน (RIVN.US) ประกาศอย่างเป็นทางการในงาน AI & Autonomy Day ครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2025 ว่ากำลังพัฒนาชิป AI ภายในบริษัทชื่อ Rivian Autonomy Processor (RAP1) ออกแบบเฉพาะสำหรับควบคุมยานยนต์อัตโนมัติ ชิปขนาด 5 นาโนเมตรนี้สามารถประมวลผล 1,600 INT8 TOPS (ล้านล้านการดำเนินการต่อวินาที) และประมวลผลภาพ 5 พันล้านพิกเซลต่อวินาที รองรับการประมวลผลข้อมูลจากกล้อง, เรดาร์ และ LiDAR ทำให้ Rivian ก้าวสู่การบูรณาการแบบเต็มรูปแบบคล้าย Tesla ซึ่งก็พัฒนาชิป AI ของตัวเองแทนการพึ่งพาเทคโนโลยีจาก NVIDIA

พร้อมกับชิปใหม่ Rivian เปิดตัว แพ็กเกจ Autonomy+ ที่จะเริ่มให้บริการในปี 2026 ในราคา 2,500 ดอลลาร์ต่อครั้ง หรือ 49.99 ดอลลาร์ต่อเดือน บริการนี้จะรองรับการขับขี่แบบ hands-free บนถนนกว่า 3.5 ล้านไมล์ในสหรัฐฯ และแคนาดา และมุ่งไปสู่เทคโนโลยี “eyes-off” และการขับขี่อัตโนมัติระดับ 4 (Level 4) นอกจากนี้ Rivian จะติดตั้งเซ็นเซอร์ LiDAR ในรุ่น R2 รุ่นอนาคตเพื่อปรับปรุงการตรวจจับสิ่งกีดขวางและการสร้างแผนที่สภาพแวดล้อม ระบบทั้งหมดนี้จะสนับสนุนโดย Large Driving Model (LDM) ที่พัฒนาภายในบริษัท คล้ายกับโมเดลภาษาขนาดใหญ่ โดยใช้ข้อมูลจากชุดข้อมูลการขับขี่จำนวนมาก

 

Source: xStation

12 ธันวาคม 2025, 16:53

หุ้นเด่นรายสัปดาห์ – Jabil Inc
12 ธันวาคม 2025, 16:44

Broadcom (AVGO.US) หุ้นร่วง 5% แม้รายงานผลประกอบการแข็งแกร่งและความต้องการ AI สูง 🗽
12 ธันวาคม 2025, 16:42

สรุปข่าวเช้า
12 ธันวาคม 2025, 15:44

ข่าวเด่นวันนี้

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก