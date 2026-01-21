สรุปข่าวเช้า

การเปิดตลาดเอเชีย-แปซิฟิก
เซสชันตลาดเอเชีย-แปซิฟิกเคลื่อนไหวในบรรยากาศ “ไม่ค่อยหวือหวา” หลังจากการเทขายรุนแรงในสหรัฐฯ เมื่อวันอังคาร ดัชนีส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นจำกัดในช่วง 0.20–1.10% ดัชนีจีนปรับขึ้นประมาณ 0.20–0.40% ขณะที่ JP225 ของญี่ปุ่นนำการปรับตัวขึ้น สูงสุดถึง 1.10%
ทองคำพุ่งทำจุดสูงสุดใหม่
ทองคำปรับตัวขึ้น 2.50% ทำระดับสูงสุดใหม่ที่ประมาณ 4,880 ดอลลาร์/ออนซ์ นับตั้งแต่ต้นปีทองคำขึ้นแล้ว 13% ซึ่งหมายความว่าส่วนใหญ่ของการคาดการณ์กำไรปี 2026 จากธนาคารอาจเกิดขึ้นแล้วในเดือนแรกของปี
Netflix รายงาน Q4 ออกมาดีกว่าคาด แต่แนวโน้ม Q1 ยังผสมกัน
Netflix ทำผลประกอบการ Q4 ได้ดีกว่าคาดเล็กน้อย:
EPS: 0.56 ดอลลาร์ (คาด 0.55)
รายได้: 12.05 พันล้านดอลลาร์ (คาด 11.97 พันล้าน)
กระแสเงินสดอิสระ: 1.87 พันล้านดอลลาร์ (คาด 1.46 พันล้าน)
อย่างไรก็ตาม แนวโน้ม Q1 ยังผสมกัน:
รายได้คาดการณ์: 12.16 พันล้านดอลลาร์ (ใกล้เคียงคาดการณ์)
กำไรจากการดำเนินงาน: 3.91 พันล้านดอลลาร์ (ต่ำกว่าคาด)
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 32.1% (ต่ำกว่าคาด)
หุ้น Netflix ปรับตัวลง 5.40% ในช่วงหลังตลาดปิด
ยูโรอาจอ่อนค่าลงหากความขัดแย้งสหรัฐ-สหภาพยุโรปทวีความรุนแรง
Barclays ระบุว่า แม้ดอลลาร์จะอ่อนค่าในระยะสั้น แต่ยูโรอาจมีความเสี่ยงในการอ่อนค่ามากขึ้นหากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปทวีความรุนแรง เศรษฐกิจที่พึ่งพาการส่งออกสูง เช่น เยอรมนี จะได้รับผลกระทบมากที่สุดหากเกิดการขยายมาตรการทางการค้า
Goldman คาดผลตอบแทนหุ้นโลก 11% ใน 12 เดือนข้างหน้า
Goldman Sachs คาดว่าหุ้นโลกจะให้ผลตอบแทนประมาณ 11% ใน 12 เดือนข้างหน้า โดยแรงขับเคลื่อนหลักมาจาก การเติบโตของกำไร มากกว่าการขยายมูลค่า (valuation) ขณะนี้ US500 ปรับลง 1.10% ตั้งแต่ต้นปี
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ร่วงหนักสุดตั้งแต่เดือนตุลาคม
หุ้นสหรัฐฯ บันทึกการเทขายหนักสุดตั้งแต่เดือนตุลาคม โดย:
US500 ร่วงกว่า 2.00%
US100 ร่วงสูงสุด 2.40%
ดัชนีความผันผวน VIX พุ่งขึ้นใกล้ 21 จุด ก่อนจะปรับลดกลับมาอยู่ที่ประมาณ 19.85 จุด ในวันนี้
ความเสี่ยงทางการเมือง: มีโอกาสคลี่คลายแบบ “tactical”
คำปราศรัยของ Trump ที่ Davos และการหารือกับผู้นำยุโรปเปิดโอกาสให้เกิดการคลี่คลายเชิงยุทธวิธี (tactical de-escalation) ประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่าการเทขายรุนแรงมักกดดันรัฐบาลสหรัฐฯ ให้ปรับโทนคำพูด (เรียกว่า “TACO effect”)
ตลาดพันธบัตรญี่ปุ่น (JGBs) ฟื้นตัวเล็กน้อย
พันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นปรับขึ้นเล็กน้อยหลังจากถูกเทขายหนักช่วงต้นสัปดาห์
ค่าเงินเคลื่อนไหวจำกัด
การเคลื่อนไหวของค่าเงินส่วนใหญ่ยังอยู่ในกรอบแคบ โดยคู่เงินหลักยังผันผวนไม่มาก
นิวซีแลนด์ประกาศเลือกตั้ง 7 พ.ย. แต่ตลาดไม่ตอบสนองมาก
นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ คริสโตเฟอร์ ลักซัน ประกาศวันเลือกตั้งสภาในวันที่ 7 พฤศจิกายน แต่ข่าวนี้ไม่ได้กระตุ้นปฏิกิริยาต่อตลาดอย่างมีนัยสำคัญ
ปฏิทินเศรษฐกิจ: PMI ของยุโรปและสหรัฐฯ จับตาเป็นพิเศษ
