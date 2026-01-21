อ่านเพิ่มเติม
15:00 · 21 มกราคม 2026

สรุปข่าวเช้า

การเปิดตลาดเอเชีย-แปซิฟิก

เซสชันตลาดเอเชีย-แปซิฟิกเคลื่อนไหวในบรรยากาศ “ไม่ค่อยหวือหวา” หลังจากการเทขายรุนแรงในสหรัฐฯ เมื่อวันอังคาร ดัชนีส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นจำกัดในช่วง 0.20–1.10% ดัชนีจีนปรับขึ้นประมาณ 0.20–0.40% ขณะที่ JP225 ของญี่ปุ่นนำการปรับตัวขึ้น สูงสุดถึง 1.10%

ทองคำพุ่งทำจุดสูงสุดใหม่

ทองคำปรับตัวขึ้น 2.50% ทำระดับสูงสุดใหม่ที่ประมาณ 4,880 ดอลลาร์/ออนซ์ นับตั้งแต่ต้นปีทองคำขึ้นแล้ว 13% ซึ่งหมายความว่าส่วนใหญ่ของการคาดการณ์กำไรปี 2026 จากธนาคารอาจเกิดขึ้นแล้วในเดือนแรกของปี

Netflix รายงาน Q4 ออกมาดีกว่าคาด แต่แนวโน้ม Q1 ยังผสมกัน

Netflix ทำผลประกอบการ Q4 ได้ดีกว่าคาดเล็กน้อย:

  • EPS: 0.56 ดอลลาร์ (คาด 0.55)

  • รายได้: 12.05 พันล้านดอลลาร์ (คาด 11.97 พันล้าน)

  • กระแสเงินสดอิสระ: 1.87 พันล้านดอลลาร์ (คาด 1.46 พันล้าน)

อย่างไรก็ตาม แนวโน้ม Q1 ยังผสมกัน:

  • รายได้คาดการณ์: 12.16 พันล้านดอลลาร์ (ใกล้เคียงคาดการณ์)

  • กำไรจากการดำเนินงาน: 3.91 พันล้านดอลลาร์ (ต่ำกว่าคาด)

  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 32.1% (ต่ำกว่าคาด)

หุ้น Netflix ปรับตัวลง 5.40% ในช่วงหลังตลาดปิด

ยูโรอาจอ่อนค่าลงหากความขัดแย้งสหรัฐ-สหภาพยุโรปทวีความรุนแรง

Barclays ระบุว่า แม้ดอลลาร์จะอ่อนค่าในระยะสั้น แต่ยูโรอาจมีความเสี่ยงในการอ่อนค่ามากขึ้นหากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปทวีความรุนแรง เศรษฐกิจที่พึ่งพาการส่งออกสูง เช่น เยอรมนี จะได้รับผลกระทบมากที่สุดหากเกิดการขยายมาตรการทางการค้า

Goldman คาดผลตอบแทนหุ้นโลก 11% ใน 12 เดือนข้างหน้า

Goldman Sachs คาดว่าหุ้นโลกจะให้ผลตอบแทนประมาณ 11% ใน 12 เดือนข้างหน้า โดยแรงขับเคลื่อนหลักมาจาก การเติบโตของกำไร มากกว่าการขยายมูลค่า (valuation) ขณะนี้ US500 ปรับลง 1.10% ตั้งแต่ต้นปี

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ร่วงหนักสุดตั้งแต่เดือนตุลาคม

หุ้นสหรัฐฯ บันทึกการเทขายหนักสุดตั้งแต่เดือนตุลาคม โดย:

  • US500 ร่วงกว่า 2.00%

  • US100 ร่วงสูงสุด 2.40%

ดัชนีความผันผวน VIX พุ่งขึ้นใกล้ 21 จุด ก่อนจะปรับลดกลับมาอยู่ที่ประมาณ 19.85 จุด ในวันนี้

ความเสี่ยงทางการเมือง: มีโอกาสคลี่คลายแบบ “tactical”

คำปราศรัยของ Trump ที่ Davos และการหารือกับผู้นำยุโรปเปิดโอกาสให้เกิดการคลี่คลายเชิงยุทธวิธี (tactical de-escalation) ประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่าการเทขายรุนแรงมักกดดันรัฐบาลสหรัฐฯ ให้ปรับโทนคำพูด (เรียกว่า “TACO effect”)

ตลาดพันธบัตรญี่ปุ่น (JGBs) ฟื้นตัวเล็กน้อย

พันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นปรับขึ้นเล็กน้อยหลังจากถูกเทขายหนักช่วงต้นสัปดาห์

ค่าเงินเคลื่อนไหวจำกัด

การเคลื่อนไหวของค่าเงินส่วนใหญ่ยังอยู่ในกรอบแคบ โดยคู่เงินหลักยังผันผวนไม่มาก

นิวซีแลนด์ประกาศเลือกตั้ง 7 พ.ย. แต่ตลาดไม่ตอบสนองมาก

นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ คริสโตเฟอร์ ลักซัน ประกาศวันเลือกตั้งสภาในวันที่ 7 พฤศจิกายน แต่ข่าวนี้ไม่ได้กระตุ้นปฏิกิริยาต่อตลาดอย่างมีนัยสำคัญ

