อ่านเพิ่มเติม
15:09 · 29 มกราคม 2026

สรุปข่าวเช้า

-
-
Open account Download free app
-
-
Open account Download free app
-
-
Open account Download free app
-
-
Open account Download free app

ราคาทองคำพุ่งขึ้นอีกครั้งทำสถิติสูงสุดใหม่ ทะลุระดับ $5,400 และ $5,500 ก่อนขึ้นไปแตะสูงสุดที่ $5,580 ต่อออนซ์
การปรับขึ้นวันนี้อยู่ที่ +3% ขณะที่ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี (YTD) พุ่งแตะ +29% ถือเป็นการเริ่มต้นปีที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบกว่า 30 ปี

โลหะมีค่าอื่น ๆ ปรับตัวขึ้นตามทองคำ

  • Silver +3% ทะลุ $120/oz

  • Platinum +3.50%

  • Palladium +2.30%

ธนาคารหลายแห่งเริ่มพูดถึงฉากทัศน์ทองคำที่ระดับ $6,000/oz ในปี 2026

  • Deutsche Bank มองกรณีเชิงบวกสูงสุดที่ $6,900

  • SocGen ตั้งเป้า $6,000 และมองว่ายังเป็นมุมมองที่ค่อนข้างอนุรักษ์นิยม

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐกลับมาอ่อนค่าหลังการตัดสินใจของ Fed เมื่อวานนี้

  • Dollar Index -0.30%

  • EURUSD +0.26%

  • USDJPY -0.25%

สกุลเงิน G10 ที่แข็งแกร่งที่สุดวันนี้คือ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) แข็งค่าราว 0.30–0.40%

แรงหนุนของ AUD มาจากความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยของ RBA และข่าวเชิงบวกจากจีน
ตัวแปรเศรษฐกิจสำคัญยังคงเป็น core trimmed mean inflation ที่ 0.9% q/q ซึ่งกระตุ้นการถกเถียงเรื่องการขึ้นดอกเบี้ย

ธนาคารรายใหญ่ทั้ง 4 แห่งของออสเตรเลียคาดว่า RBA จะขึ้นดอกเบี้ย 25 bps ในสัปดาห์หน้า
ขณะที่ Goldman Sachs และ Deutsche Bank ยังคาด “คงดอกเบี้ย” โดยมองว่าเงินเฟ้อที่สูงขึ้นยังไม่ชัดเจนพอ

ราคาส่งออกของออสเตรเลียฟื้นตัว +3.2% q/q (ก่อนหน้า -0.9%)
ราคานำเข้าเพิ่มขึ้น +0.9% q/q (สวนทางคาดการณ์ที่ -0.2%)
สะท้อน Terms of Trade ที่ดีขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปเป็นปัจจัยบวกต่อ AUD

หุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์จีนพุ่งขึ้น หลังมีรายงานว่าทางการอาจยกเลิกข้อกำหนดการรายงานภายใต้กรอบหนี้ “Three Red Lines”
ตลาดมองว่าเป็นสัญญาณผ่อนคลายนโยบาย ช่วยเพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระยะสั้น
ดัชนีหุ้นจีนปรับขึ้น 0.90–1.60% และช่วยหนุนค่า AUD เพิ่มเติม

Tesla ปรับขึ้น +2.16% หลังรายงานผลประกอบการ
บริษัทประกาศแผนยุติการผลิต Model S และ Model X ในไตรมาสหน้า และปรับโรงงาน Fremont เพื่อการผลิต หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์

  • EPS ปรับปรุงแล้ว: $0.50 vs $0.45 (ดีกว่าคาด)

  • รายได้: $24.90bn vs $25.11bn (ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย)

  • Gross margin: 20.1% vs 17.1% (ดีกว่าคาดมาก)

Microsoft ร่วงมากกว่า -6% หลังประกาศงบ แม้รายได้และกำไรสูงกว่าคาด

  • Revenue: $81.27bn vs $80.31bn

  • EPS: $4.14 vs $3.92

  • Intelligent Cloud: $32.91bn vs $32.39bn

  • Azure โต 38% y/y (ไม่รวม FX)

  • Commercial RPO ที่ $625bn สะท้อนฐานรายได้ในอนาคตที่แข็งแกร่งมาก

Meta พุ่ง +6.60% หลังงบออกมาดีกว่าคาด

  • EPS: $8.88 vs $8.19

  • Revenue: $59.89bn vs $58.42bn

  • รายได้โฆษณา: $58.14bn vs $56.79bn
    ธุรกิจ Family of Apps เป็นแรงขับหลัก ขณะที่ขาดทุนของ Reality Labs ขยายตัว

30 มกราคม 2026, 14:43

ปฏิทินเศรษฐกิจ 30 ม.ค.
30 มกราคม 2026, 14:00

สรุปข่าวเช้า 30 มกราคม
29 มกราคม 2026, 15:11

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ดุลการค้าเดือนพฤศจิกายนและคำสั่งซื้อโรงงานสหรัฐ 📈
29 มกราคม 2026, 09:03

แถลงข่าว FOMC 🚨

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก