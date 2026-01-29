สรุปข่าวเช้า

ราคาทองคำพุ่งขึ้นอีกครั้งทำสถิติสูงสุดใหม่ ทะลุระดับ $5,400 และ $5,500 ก่อนขึ้นไปแตะสูงสุดที่ $5,580 ต่อออนซ์
การปรับขึ้นวันนี้อยู่ที่ +3% ขณะที่ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี (YTD) พุ่งแตะ +29% ถือเป็นการเริ่มต้นปีที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบกว่า 30 ปี
โลหะมีค่าอื่น ๆ ปรับตัวขึ้นตามทองคำ
-
Silver +3% ทะลุ $120/oz
-
Platinum +3.50%
-
Palladium +2.30%
ธนาคารหลายแห่งเริ่มพูดถึงฉากทัศน์ทองคำที่ระดับ $6,000/oz ในปี 2026
-
Deutsche Bank มองกรณีเชิงบวกสูงสุดที่ $6,900
-
SocGen ตั้งเป้า $6,000 และมองว่ายังเป็นมุมมองที่ค่อนข้างอนุรักษ์นิยม
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐกลับมาอ่อนค่าหลังการตัดสินใจของ Fed เมื่อวานนี้
-
Dollar Index -0.30%
-
EURUSD +0.26%
-
USDJPY -0.25%
สกุลเงิน G10 ที่แข็งแกร่งที่สุดวันนี้คือ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) แข็งค่าราว 0.30–0.40%
แรงหนุนของ AUD มาจากความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยของ RBA และข่าวเชิงบวกจากจีน
ตัวแปรเศรษฐกิจสำคัญยังคงเป็น core trimmed mean inflation ที่ 0.9% q/q ซึ่งกระตุ้นการถกเถียงเรื่องการขึ้นดอกเบี้ย
ธนาคารรายใหญ่ทั้ง 4 แห่งของออสเตรเลียคาดว่า RBA จะขึ้นดอกเบี้ย 25 bps ในสัปดาห์หน้า
ขณะที่ Goldman Sachs และ Deutsche Bank ยังคาด “คงดอกเบี้ย” โดยมองว่าเงินเฟ้อที่สูงขึ้นยังไม่ชัดเจนพอ
ราคาส่งออกของออสเตรเลียฟื้นตัว +3.2% q/q (ก่อนหน้า -0.9%)
ราคานำเข้าเพิ่มขึ้น +0.9% q/q (สวนทางคาดการณ์ที่ -0.2%)
สะท้อน Terms of Trade ที่ดีขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปเป็นปัจจัยบวกต่อ AUD
หุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์จีนพุ่งขึ้น หลังมีรายงานว่าทางการอาจยกเลิกข้อกำหนดการรายงานภายใต้กรอบหนี้ “Three Red Lines”
ตลาดมองว่าเป็นสัญญาณผ่อนคลายนโยบาย ช่วยเพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระยะสั้น
ดัชนีหุ้นจีนปรับขึ้น 0.90–1.60% และช่วยหนุนค่า AUD เพิ่มเติม
Tesla ปรับขึ้น +2.16% หลังรายงานผลประกอบการ
บริษัทประกาศแผนยุติการผลิต Model S และ Model X ในไตรมาสหน้า และปรับโรงงาน Fremont เพื่อการผลิต หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์
-
EPS ปรับปรุงแล้ว: $0.50 vs $0.45 (ดีกว่าคาด)
-
รายได้: $24.90bn vs $25.11bn (ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย)
-
Gross margin: 20.1% vs 17.1% (ดีกว่าคาดมาก)
Microsoft ร่วงมากกว่า -6% หลังประกาศงบ แม้รายได้และกำไรสูงกว่าคาด
-
Revenue: $81.27bn vs $80.31bn
-
EPS: $4.14 vs $3.92
-
Intelligent Cloud: $32.91bn vs $32.39bn
-
Azure โต 38% y/y (ไม่รวม FX)
-
Commercial RPO ที่ $625bn สะท้อนฐานรายได้ในอนาคตที่แข็งแกร่งมาก
Meta พุ่ง +6.60% หลังงบออกมาดีกว่าคาด
-
EPS: $8.88 vs $8.19
-
Revenue: $59.89bn vs $58.42bn
-
รายได้โฆษณา: $58.14bn vs $56.79bn
ธุรกิจ Family of Apps เป็นแรงขับหลัก ขณะที่ขาดทุนของ Reality Labs ขยายตัว
ปฏิทินเศรษฐกิจ 30 ม.ค.
สรุปข่าวเช้า 30 มกราคม
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ดุลการค้าเดือนพฤศจิกายนและคำสั่งซื้อโรงงานสหรัฐ 📈
แถลงข่าว FOMC 🚨