6 กุมภาพันธ์ 2026

สรุปข่าวเช้า

ประเด็นหลัก
ประเด็นหลัก
  • หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเผชิญแรงเทขายหนัก

สหรัฐฯ
ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ขยายการปรับตัวลงต่อจากเมื่อวาน แรงเทขายกระจายไปทั่วทั้งตลาด ส่งผลให้ปิดวันด้วยการขาดทุนค่อนข้างหนัก โดย S&P 500 และ Dow Jones ลดลง 1.2% เท่ากัน ขณะที่ Nasdaq ร่วงเกือบ 1.6%

แรงขายเกิดจากการผสมผสานของข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่อ่อนแอกว่าคาด รวมถึงผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีเป็นหลัก

แม้ Amazon จะรายงานรายได้แข็งแกร่ง และธุรกิจ AWS ยังเติบโตต่อเนื่อง แต่ราคาหุ้นกลับร่วงถึงประมาณ 10% ในการซื้อขายหลังตลาดปิด เนื่องจากนักลงทุนกังวลแผนลงทุนมหาศาลด้าน AI ซึ่งอาจแตะระดับ 200,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2026 และกดดันกระแสเงินสดของบริษัท

เอเชีย
ตลาดหุ้นเอเชียเผชิญแรงกดดันจากบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกที่อ่อนแอหลังหุ้นเทคถูกเทขาย

  • Hang Seng ฮ่องกง ลดลง 1.13%

  • ASX 200 ออสเตรเลีย ร่วง 2.26% หลัง RBA ส่งสัญญาณคุมเข้มนโยบายการเงิน

  • Nikkei 225 ญี่ปุ่น เพิ่มขึ้น 0.29% ก่อนการเลือกตั้งวันอาทิตย์

  • Shanghai Composite จีน บวก 0.11%

ผลสำรวจชี้ว่าฝ่ายของนายกรัฐมนตรี Takaichi มีโอกาสชนะอย่างชัดเจน ซึ่งอาจนำไปสู่การกระตุ้นการคลังและการลดภาษีเพิ่มเติม

ญี่ปุ่น
กรรมการ BoJ นาย Masu ส่งสัญญาณเข้มงวดอย่างระมัดระวัง โดยยังเปิดโอกาสสำหรับการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม และเตือนถึงความเสี่ยงเงินเฟ้อจากค่าเงินเยนอ่อน

การใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือนธันวาคมลดลง 2.6% YoY แย่กว่าที่ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.1% และต่ำกว่าเดือนพฤศจิกายนที่ขยายตัว 2.9% สะท้อนแรงกดดันจากเงินเฟ้อต่อผู้บริโภค

ออสเตรเลีย
ผู้ว่าการ RBA Bullock ระบุว่า การขึ้นดอกเบี้ยเป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากข้อจำกัดด้านกำลังการผลิต ตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง และเงินเฟ้อที่ยังสูง

จีน / อินเดีย
PBOC กำหนดค่าอ้างอิง USD/CNY วันนี้ที่ 6.99590 สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 6.9517

ธนาคารกลางอินเดียคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 5.25% ตามที่ตลาดคาดการณ์

หลังลงนามข้อตกลงการค้ากับสหรัฐฯ อินเดียกำลังพิจารณาซื้อเครื่องบิน Boeing มูลค่าสูงถึง 80,000 ล้านดอลลาร์ ตามรายงานของ CNBC

สินค้าโภคภัณฑ์ / คริปโต
CME ปรับเพิ่มหลักประกัน (Margin) สำหรับสัญญาทองคำและเงิน หลังตลาดผันผวนรุนแรง

ตลาดโลหะมีค่าฟื้นตัวบางส่วน

  • ทองคำ +1.5% ทดสอบระดับ 4,850 ดอลลาร์/ออนซ์

  • เงิน +3.5% เคลื่อนไหวใกล้ 73 ดอลลาร์/ออนซ์

ตลาดคริปโตฟื้นตัวเช่นกัน

  • Bitcoin +2% สู่ 65,100 ดอลลาร์

  • Ethereum +3% สู่ 1,920 ดอลลาร์

 

6 กุมภาพันธ์ 2026, 23:06

6 กุมภาพันธ์ 2026, 23:06

