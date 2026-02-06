สรุปข่าวเช้า

- หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเผชิญแรงเทขายหนัก
สหรัฐฯ
ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ขยายการปรับตัวลงต่อจากเมื่อวาน แรงเทขายกระจายไปทั่วทั้งตลาด ส่งผลให้ปิดวันด้วยการขาดทุนค่อนข้างหนัก โดย S&P 500 และ Dow Jones ลดลง 1.2% เท่ากัน ขณะที่ Nasdaq ร่วงเกือบ 1.6%
แรงขายเกิดจากการผสมผสานของข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่อ่อนแอกว่าคาด รวมถึงผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีเป็นหลัก
แม้ Amazon จะรายงานรายได้แข็งแกร่ง และธุรกิจ AWS ยังเติบโตต่อเนื่อง แต่ราคาหุ้นกลับร่วงถึงประมาณ 10% ในการซื้อขายหลังตลาดปิด เนื่องจากนักลงทุนกังวลแผนลงทุนมหาศาลด้าน AI ซึ่งอาจแตะระดับ 200,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2026 และกดดันกระแสเงินสดของบริษัท
เอเชีย
ตลาดหุ้นเอเชียเผชิญแรงกดดันจากบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกที่อ่อนแอหลังหุ้นเทคถูกเทขาย
-
Hang Seng ฮ่องกง ลดลง 1.13%
-
ASX 200 ออสเตรเลีย ร่วง 2.26% หลัง RBA ส่งสัญญาณคุมเข้มนโยบายการเงิน
-
Nikkei 225 ญี่ปุ่น เพิ่มขึ้น 0.29% ก่อนการเลือกตั้งวันอาทิตย์
-
Shanghai Composite จีน บวก 0.11%
ผลสำรวจชี้ว่าฝ่ายของนายกรัฐมนตรี Takaichi มีโอกาสชนะอย่างชัดเจน ซึ่งอาจนำไปสู่การกระตุ้นการคลังและการลดภาษีเพิ่มเติม
ญี่ปุ่น
กรรมการ BoJ นาย Masu ส่งสัญญาณเข้มงวดอย่างระมัดระวัง โดยยังเปิดโอกาสสำหรับการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม และเตือนถึงความเสี่ยงเงินเฟ้อจากค่าเงินเยนอ่อน
การใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือนธันวาคมลดลง 2.6% YoY แย่กว่าที่ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.1% และต่ำกว่าเดือนพฤศจิกายนที่ขยายตัว 2.9% สะท้อนแรงกดดันจากเงินเฟ้อต่อผู้บริโภค
ออสเตรเลีย
ผู้ว่าการ RBA Bullock ระบุว่า การขึ้นดอกเบี้ยเป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากข้อจำกัดด้านกำลังการผลิต ตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง และเงินเฟ้อที่ยังสูง
จีน / อินเดีย
PBOC กำหนดค่าอ้างอิง USD/CNY วันนี้ที่ 6.99590 สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 6.9517
ธนาคารกลางอินเดียคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 5.25% ตามที่ตลาดคาดการณ์
หลังลงนามข้อตกลงการค้ากับสหรัฐฯ อินเดียกำลังพิจารณาซื้อเครื่องบิน Boeing มูลค่าสูงถึง 80,000 ล้านดอลลาร์ ตามรายงานของ CNBC
สินค้าโภคภัณฑ์ / คริปโต
CME ปรับเพิ่มหลักประกัน (Margin) สำหรับสัญญาทองคำและเงิน หลังตลาดผันผวนรุนแรง
ตลาดโลหะมีค่าฟื้นตัวบางส่วน
-
ทองคำ +1.5% ทดสอบระดับ 4,850 ดอลลาร์/ออนซ์
-
เงิน +3.5% เคลื่อนไหวใกล้ 73 ดอลลาร์/ออนซ์
ตลาดคริปโตฟื้นตัวเช่นกัน
-
Bitcoin +2% สู่ 65,100 ดอลลาร์
-
Ethereum +3% สู่ 1,920 ดอลลาร์
