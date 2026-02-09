สรุปข่าวเช้า

- ชัยชนะถล่มทลายของนายกฯ ญี่ปุ่น Sanae Takaichi หนุนหุ้นญี่ปุ่นทำจุดสูงสุดใหม่ แต่กดดันพันธบัตรและเงินเยนอ่อนค่า จากคาดการณ์นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการก่อหนี้เพิ่ม
ตลาดเอเชีย–แปซิฟิกเปิดการซื้อขายอย่างสงบ โดยดัชนีส่วนใหญ่เคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อย
-
ดัชนีจีนแกว่งตัวในกรอบ ±0.25%
-
ออสเตรเลีย (AU200.cash) +0.80%
-
ญี่ปุ่น (JP225) +0.15% หลังทราบผลการเลือกตั้งรัฐสภาญี่ปุ่น
ตลาด FX ค่อนข้างเงียบเช่นกัน ยกเว้น เงินเยนญี่ปุ่น ที่มีความผันผวนมากขึ้น จากชัยชนะของพรรค Liberal Democratic Party (LDP) ภายใต้การนำของ Sanae Takaichi
โลหะมีค่าฟื้นตัวเล็กน้อย
-
ทองคำ +1.60% กลับมายืนเหนือ $5,000/ออนซ์
-
เงิน (Silver) +5.50% แตะ $82/ออนซ์
ญี่ปุ่นเด่นสุดในวันนี้
ตลาดการเงินญี่ปุ่นตอบรับแรง หลังนายกรัฐมนตรี Sanae Takaichi ชนะเลือกตั้งแบบถล่มทลาย
-
หุ้นทำสถิติสูงสุดใหม่
-
พันธบัตรรัฐบาลถูกเทขาย
-
เงินเยนอ่อนค่าช่วงแรก ก่อนจะทรงตัวภายหลัง
พรรค LDP คว้า 316 จาก 465 ที่นั่ง (บางช่วงคาดสูงสุด 328 ที่นั่ง) ถือเป็นชัยชนะที่เด็ดขาดที่สุดนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง
นักลงทุนมองบวกต่อแนวโน้ม
-
นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ
-
ลดภาษี
-
เพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐ โดยเฉพาะด้านกลาโหม เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์
อย่างไรก็ตาม พันธบัตรรัฐบาลถูกขายออก เนื่องจากตลาดเริ่มคาดการณ์การออกหนี้เพิ่มขึ้นและการเติบโตทางเศรษฐกิจเชิงนามที่แข็งแกร่งขึ้น
มาตรการกระตุ้นผ่านหนี้อาจปลุกแรงเงินเฟ้อ และผลักดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (ยีลด์) ให้สูงขึ้นในระยะยาว
คริปโตฟื้นตัว
หลังร่วงแรงเมื่อวันพฤหัสบดีที่ดัน Bitcoin ลงใกล้ $60,000 ล่าสุด Bitcoin +0.25% ซื้อขายแถว $70,400
ข่าวเด่นวันนี้
