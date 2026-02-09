อ่านเพิ่มเติม
14:26 · 9 กุมภาพันธ์ 2026

สรุปข่าวเช้า

ประเด็นหลัก
-
-
Open account Download free app
-
-
Open account Download free app
ประเด็นหลัก
  • ชัยชนะถล่มทลายของนายกฯ ญี่ปุ่น Sanae Takaichi หนุนหุ้นญี่ปุ่นทำจุดสูงสุดใหม่ แต่กดดันพันธบัตรและเงินเยนอ่อนค่า จากคาดการณ์นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการก่อหนี้เพิ่ม

ตลาดเอเชีย–แปซิฟิกเปิดการซื้อขายอย่างสงบ โดยดัชนีส่วนใหญ่เคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อย

  • ดัชนีจีนแกว่งตัวในกรอบ ±0.25%

  • ออสเตรเลีย (AU200.cash) +0.80%

  • ญี่ปุ่น (JP225) +0.15% หลังทราบผลการเลือกตั้งรัฐสภาญี่ปุ่น

ตลาด FX ค่อนข้างเงียบเช่นกัน ยกเว้น เงินเยนญี่ปุ่น ที่มีความผันผวนมากขึ้น จากชัยชนะของพรรค Liberal Democratic Party (LDP) ภายใต้การนำของ Sanae Takaichi

โลหะมีค่าฟื้นตัวเล็กน้อย

  • ทองคำ +1.60% กลับมายืนเหนือ $5,000/ออนซ์

  • เงิน (Silver) +5.50% แตะ $82/ออนซ์

ญี่ปุ่นเด่นสุดในวันนี้

ตลาดการเงินญี่ปุ่นตอบรับแรง หลังนายกรัฐมนตรี Sanae Takaichi ชนะเลือกตั้งแบบถล่มทลาย

  • หุ้นทำสถิติสูงสุดใหม่

  • พันธบัตรรัฐบาลถูกเทขาย

  • เงินเยนอ่อนค่าช่วงแรก ก่อนจะทรงตัวภายหลัง

พรรค LDP คว้า 316 จาก 465 ที่นั่ง (บางช่วงคาดสูงสุด 328 ที่นั่ง) ถือเป็นชัยชนะที่เด็ดขาดที่สุดนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง

นักลงทุนมองบวกต่อแนวโน้ม

  • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ

  • ลดภาษี

  • เพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐ โดยเฉพาะด้านกลาโหม เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์

อย่างไรก็ตาม พันธบัตรรัฐบาลถูกขายออก เนื่องจากตลาดเริ่มคาดการณ์การออกหนี้เพิ่มขึ้นและการเติบโตทางเศรษฐกิจเชิงนามที่แข็งแกร่งขึ้น
มาตรการกระตุ้นผ่านหนี้อาจปลุกแรงเงินเฟ้อ และผลักดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (ยีลด์) ให้สูงขึ้นในระยะยาว

คริปโตฟื้นตัว
หลังร่วงแรงเมื่อวันพฤหัสบดีที่ดัน Bitcoin ลงใกล้ $60,000 ล่าสุด Bitcoin +0.25% ซื้อขายแถว $70,400

12 กุมภาพันธ์ 2026, 08:13

ข่าวเด่นวันนี้
11 กุมภาพันธ์ 2026, 23:28

BREAKING: US100 พุ่งแรง หลังรายงาน NFP สหรัฐแข็งแกร่งกว่าคาด
11 กุมภาพันธ์ 2026, 16:52

📅 ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตัวเลข NFP และ รายงานปริมาณน้ำมันคงคลังสหรัฐฯ 💡
11 กุมภาพันธ์ 2026, 13:41

สรุปตลาดเช้า: ดอลลาร์ติดกับดัก ตลาดจับตา NFP คืนนี้ 🏛️
เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย
เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก