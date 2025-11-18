สรุปข่าวเชา้

- หลังจากเริ่มสัปดาห์อย่างตึงเครียด ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ตกอยู่ภายใต้แรงกดดัน นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมโดยธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) และ แนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคที่แย่ลง ดัชนี S&P 500, Nasdaq และ Dow ปิดลบในวันจันทร์ โดยมีความรู้สึก “risk-off” ครอบงำตลาดหุ้น
- ความสนใจของตลาดมุ่งไปที่สัญญาณจาก Fed Christopher Waller ระบุว่า ตลาดแรงงานที่อ่อนแอสนับสนุนให้มีการลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคม เขาสนับสนุนการลด 25 จุดฐานในการประชุมวันที่ 9–10 ธันวาคม แต่ก็กล่าวว่า หากตลาดแรงงานปรับตัวดีขึ้น ความจำเป็นในการผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติมอาจลดลง
- แม้ความคิดเห็นเหล่านี้จะมีแนวโน้ม “dovish” แต่ก็ ไม่ช่วยบรรเทาความกังวลของนักลงทุน รวมกับ ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่า ทำให้เกิด แรงขายสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง
- ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ ขณะที่ เยนญี่ปุ่นยังคงอ่อนค่าเหนือระดับ 155 เยนต่อดอลลาร์ เนื่องจาก ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่สูงขึ้นและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์กับจีน สกุลเงินในภูมิภาคแปซิฟิก รวมถึง ดอลลาร์ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ยังคง อยู่ภายใต้แรงกดดันจากความกลัวความเสี่ยง และความเป็นไปได้ของ การผ่อนคลายนโยบายโดย RBA
- ตลาดเอเชีย-แปซิฟิกเริ่มต้นสัปดาห์ด้วย โทนลบอย่างชัดเจน ได้รับผลกระทบจาก ความกังวลเศรษฐกิจมหภาคทั่วโลกและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น ดัชนีต่าง ๆ ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง โดย Nikkei 225 ของญี่ปุ่นลดลง 2.25%, Hang Seng ของฮ่องกงลดลง 1.11%, Shanghai Composite ของจีนลดลง 0.5%, และ S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียลดลง 1.8%
- ผู้ว่าการธนาคารแห่งญี่ปุ่น Ueda จะพบกับนายกรัฐมนตรี Takaichi ในวันนี้เวลา 15:30 น. ตามเวลานครโตเกียว การประชุมมุ่งเน้นไปที่ ความอ่อนค่าเยนและการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินที่อาจเกิดขึ้น นายกรัฐมนตรี Takaichi เรียกร้องให้ระมัดระวังเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ในขณะที่ Ueda ส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ของการดำเนินการในระยะสั้น
- ความตึงเครียดต่อญี่ปุ่นยังคงอยู่ในจีน ปักกิ่งได้ออกคำสั่งห้ามเดินทางสำหรับพนักงานของรัฐวิสาหกิจ และยกเลิกกิจกรรมและโครงการที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่น มาตรการเหล่านี้เป็น การตอบสนองต่อความคิดเห็นของโตเกียวเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการตอบโต้ทางทหาร หากจีนโจมตีไต้หวัน
- ธนาคารประชาชนจีน (PBOC) กำหนดอัตราอ้างอิง USD/CNY ที่ 7.0856 ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์อย่างมีนัยสำคัญ ทำให้เงินหยวนแข็งค่าและยืนยันความพยายามในการรักษาเสถียรภาพค่าเงินอย่างแข็งขัน ในขณะเดียวกัน จีน ออกพันธบัตรยูโรมูลค่า 4 พันล้านยูโรเพื่อกระจายแหล่งเงินทุนต่างประเทศ
- ในออสเตรเลีย รายงานการประชุมนโยบายการเงินของ RBA ระบุว่านโยบายยังคงจำกัดเพียงเล็กน้อย คาดว่า เงินเฟ้อยังคงสูงกว่าค่าเป้าหมายของธนาคารจนถึงกลางปี 2026 RBA อาจ คงอัตราดอกเบี้ยไว้ยาวขึ้น แต่ก็ พิจารณาการผ่อนคลายนโยบายที่เป็นไปได้
- ราคาทองคำเคลื่อนไหวราว 4,000 USD ต่อออนซ์ ขณะที่ Goldman Sachs ประเมินเป้าหมาย 4,900 USD ต่อออนซ์ภายในสิ้นปี 2026 โดยอ้างถึง ความต้องการทองคำที่แข็งแกร่งจากธนาคารกลาง
- Bitcoin อ่อนค่าลงอย่างมาก ร่วง ต่ำกว่า 90–91 พัน USD ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนเมษายน ความกลัวความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการตัดสินใจของ Fed ในอนาคต รวมถึงความเป็นไปได้ของการลดอัตราดอกเบี้ย ส่งผลกระทบเชิงลบต่อตลาดคริปโตเคอร์เรนซี
