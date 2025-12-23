อ่านเพิ่มเติม
15:00 · 23 ธันวาคม 2025

สรุปข่าวเช้า

  • ทองคำและเงินยังคงปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยราคาทองคำเข้าใกล้หลักไมล์สำคัญที่ระดับ 4,500 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ราคาเงินขยับเข้าใกล้ 70 ดอลลาร์สหรัฐ การปรับขึ้นครั้งนี้ได้รับแรงหนุนจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง และความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น
  • เงินเยนญี่ปุ่นเป็นสกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่ม G10 โดยแข็งค่าขึ้น 0.4–0.6% เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ การแข็งค่าของเยนขยายตัวต่อเนื่อง หลังจากเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นออกมาเตือนอีกครั้งเกี่ยวกับการเก็งกำไรค่าเงิน นำโดย อัตสึชิ มิมูระ นักการทูตด้านอัตราแลกเปลี่ยน และ ซัตสึกิ คาทายามะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
  • ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวขึ้น โดยได้แรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ผ่อนคลายลง ดัชนี Nikkei (JP225) ปรับขึ้น 0.30% สู่ระดับ 50,500 จุด
  • นายกรัฐมนตรี ซานาเอะ ทาคาอิจิ พยายามสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน โดยย้ำว่าระดับหนี้สาธารณะของญี่ปุ่นยังคงอยู่ในระดับสูง และปฏิเสธแนวคิดการออกหนี้หรือการลดภาษีอย่างไร้ความรับผิดชอบ
  • รัฐมนตรีคลังสหรัฐ สก็อตต์ เบสเซนต์ เพิ่มความไม่แน่นอนให้กับตลาด ด้วยการตั้งคำถามถึงความแม่นยำของเป้าหมายเงินเฟ้อ และส่งสัญญาณว่าผู้ที่มีโอกาสได้รับเลือกเป็นประธานเฟดรายต่อไปจำนวนมากขึ้น เริ่มสนับสนุนแนวคิดในการยกเลิกการใช้ dot plot
  • โดนัลด์ ทรัมป์ ระบุว่าสหรัฐจำเป็นต้องครอบครอง กรีนแลนด์ ด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงของชาติ โดยชี้ถึงกิจกรรมทางเรือของรัสเซียและจีนในบริเวณใกล้เคียง
  • มีรายงานว่า ByteDance เจ้าของ TikTok วางแผนใช้งบลงทุน (CapEx) ราว 1.6 แสนล้านหยวน (ประมาณ 2.3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในปี 2026 เพิ่มขึ้นจาก 1.5 แสนล้านหยวน ในปี 2025 โดยประมาณ 50% จะถูกจัดสรรให้กับเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูง และราว 8.5 หมื่นล้านหยวน จะใช้เฉพาะสำหรับชิปประมวลผลด้าน AI
  • Starlink ประกาศว่าจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นทะลุ 9 ล้านราย จาก 8 ล้านราย เมื่อเพียงหนึ่งเดือนก่อน บทบาทของ Starlink กำลังเติบโตขึ้นในฐานะแหล่งรายได้หลักของ SpaceX และเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับโครงการระยะยาว
  • ทรัมป์ยังกล่าวว่าสหรัฐอาจขายหรือเก็บน้ำมันที่ยึดได้ใกล้เวเนซุเอลาไว้ รวมถึงอาจนำไปใช้เติมคลังสำรองน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์ (SPR) และยืนยันว่าเรือที่ถูกยึดจะยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐ
24 ธันวาคม 2025, 08:38

BREAKING: ดัชนี ความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CB Consumer Sentiment) ของสหรัฐฯ ออกมาต่ำกว่าที่คาด! 🔥📉
24 ธันวาคม 2025, 08:37

BREAKING: ข้อมูล ภาคอุตสาหกรรมสหรัฐฯ ออกมาดีกว่าที่คาดเล็กน้อย! 🏭📈
24 ธันวาคม 2025, 08:36

BREAKING: EURUSD ปรับตัวลงหลังเผยแพร่รายงาน GDP ไตรมาส 3 ของสหรัฐฯ 📌
23 ธันวาคม 2025, 20:00

ปฏิทินเศรษฐกิจ

