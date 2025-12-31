สรุปข่าวเช้า

ตลาดโลกยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบและสภาพคล่องต่ำในช่วงหลังวันหยุด การกลับมามีส่วนร่วมเต็มรูปแบบของตลาดคาดว่าจะเกิดขึ้นราววันที่ 5 มกราคม
จีน: ดัชนี PMI ภาคการผลิตอย่างเป็นทางการปรับตัวขึ้นสู่ 50.1 (เทียบกับ 49.2 ก่อนหน้าและคาดการณ์ 49.2) ทำลายสถิติหดตัวต่อเนื่อง 8 เดือนและกลับขึ้นเหนือระดับ 50 จุดที่บ่งชี้การขยายตัว แม้ว่ากำไรของโรงงานจะลดลงมากที่สุดในรอบปี แต่ก็สะท้อนว่าการฟื้นตัวยังเปราะบางและไม่มั่นคง
ดัชนี PMI ภาคบริการและก่อสร้าง (non-manufacturing) เพิ่มขึ้นเป็น 50.2 (จาก 49.5) พลิกกลับจากการหดตัวในเดือนพฤศจิกายน ดัชนี PMI แบบรวม (composite) ปรับตัวขึ้นเป็น 50.7 (จาก 49.7) บ่งชี้กิจกรรมโดยรวมฟื้นตัวบ้าง แม้ยังอยู่ในระดับปานกลางก่อนสิ้นปี
รายงานจาก South China Morning Post ระบุว่า ByteDance มีแผนใช้จ่ายราว 14 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในการซื้อชิป Nvidia ในปี 2026 สะท้อนความต้องการพลังประมวลผลที่เพิ่มขึ้นและยืนยันแนวโน้มการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI แม้ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมยังไม่แน่นอน
ดัชนีภูมิภาค: ส่วนใหญ่ปรับตัวลง ตลาดจีนลดลง 0.90–1.00% ดัชนี JP225 ของญี่ปุ่นลดลง 0.33% ส่วน AU200 ของออสเตรเลียลดลง 0.25%
โลหะมีค่า: ปรับตัวลงต่อเนื่องหลังจากฟื้นตัวเมื่อวาน
-
ทองคำลดลง 0.60% อยู่ที่ 4,300 ดอลลาร์ต่อออนซ์
-
เงินลดลง 6.30% อยู่ที่ 71.40 ดอลลาร์
-
แพลเลเดียมลดลง 6.40%
-
แพลตินัมลดลง 10.50%
น้ำมัน: ตลาดคาดว่า OPEC+ จะยืนยันการหยุดเพิ่มปริมาณการผลิตในการประชุมวันที่ 4 มกราคม สัญญาณการผลิตล้นตลาดและการเติบโตของความต้องการชะลอตัวเริ่มปรากฏ ขณะที่ IEA เตือนว่าปี 2026 อาจเกิดภาวะผลิตล้นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
จีน – การสนับสนุนผู้บริโภค: ขยายโครงการอุดหนุน แต่ขนาดยังจำกัด เฟสแรกจัดสรร 62.5 พันล้านหยวน (≈ 11.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) จากการออกพันธบัตรพิเศษระยะยาวเพื่อขยายโครงการ “trade-in” และในปี 2026 จะขยายรวมถึงอุปกรณ์ดิจิทัลและสมาร์ท (คืนเงิน 15% สูงสุด 500 หยวนต่อสินค้า)
FOMC: รายงานการประชุมระบุว่าการตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ย “สมดุลอย่างละเอียด” ส่วนใหญ่สนับสนุนการลดเป้าหมายเป็น 3.50–3.75% ขณะที่สองสมาชิกเสนอให้คงอัตรา และ Miran เสนอการลด 50 bps เจ้าหน้าที่เน้นถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับตลาดแรงงานที่อ่อนแอ
คริปโตเคอร์เรนซี: Bitcoin ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยที่ 88,400 ดอลลาร์ ส่วน Ethereum เพิ่มขึ้นเป็น 2,970 ดอลลาร์ ตลาดยังอยู่ในช่วงรวมตัวแคบ โดยแทบไม่เปลี่ยนแปลงในรอบประมาณ 1 เดือน
