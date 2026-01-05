สรุปข่าวเช้า

- ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา มาดูโรถูกควบคุมตัวจากปฏิบัติการทางทหาร โดยทรัมป์ระบุว่าสหรัฐฯ ขณะนี้มี “การเข้าถึงทรัพยากรของเวเนซุเอลาอย่างเต็มรูปแบบ” และต้องการให้บริษัทน้ำมันของสหรัฐฯ กลับเข้าไปดำเนินธุรกิจในประเทศอีกครั้ง ความเสียหายที่ท่าเรือ La Guaira มีเพียงเล็กน้อย ขณะที่กำลังการผลิตของ PDVSA ยังคงดำเนินไปตามปกติ
- เจ้าหน้าที่รัสเซียและสหภาพยุโรปออกมาเตือนเกี่ยวกับอธิปไตยของรัฐ และเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจ
- ราคาน้ำมันผันผวนอย่างรุนแรง โดยช่วงแรกปรับตัวลง ก่อนจะฟื้นกลับมา และอ่อนตัวลงอีกครั้ง ณ เวลาที่รายงาน ราคาน้ำมันลดลง 0.55% ความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานจากเวเนซุเอลาเริ่มคลี่คลาย เนื่องจากการผลิตและการส่งออกส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับผลกระทบ ทรัมป์ยังส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินการต่อโคลอมเบีย และย้ำคำเตือนต่อเม็กซิโก โดยอ้างถึงกิจกรรมของแก๊งค้ายา ตลาดกำหนดราคาความเสี่ยงในภูมิภาคที่สูงขึ้น แต่ประเมินว่าผลกระทบระยะสั้นต่อตลาดน้ำมันยังจำกัด เนื่องจากกำลังการผลิตของเวเนซุเอลาอยู่ต่ำกว่า 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ยังคงขึ้นอยู่กับเสถียรภาพทางการเมืองหลังการรัฐประหารเป็นหลัก
- ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ โลหะมีค่าตอบสนองรุนแรงที่สุด โดยราคาทองคำดีดตัวขึ้นมากกว่า 2.05% สู่ระดับ 4,420 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ตามมาด้วยเงิน (+3.90%) พัลลาเดียม (+2.20%) และแพลทินัม (+3.80%)
- การประชุม OPEC+ ยังจัดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ โดยกลุ่มยืนยันคงระดับการผลิตไว้ไม่เปลี่ยนแปลง ตอกย้ำมุมมองว่าตลาดยังมีอุปทานเพียงพอ แม้จะมีความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ ผู้ผลิตน้ำมัน 8 ประเทศยืนยันการหยุดเพิ่มกำลังการผลิตในไตรมาส 1 ปี 2026 โดยอ้างถึงความอ่อนแอของอุปสงค์ตามฤดูกาลและภาวะตลาดที่ “สมดุล” การปรับลดกำลังการผลิตโดยสมัครใจรวม 1.65 ล้านบาร์เรลต่อวัน ยังคงถูกเก็บไว้เป็นทางเลือกสำหรับการนำกลับมาใช้อย่างค่อยเป็นค่อยไปในอนาคต
- ดัชนี PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของญี่ปุ่นปรับขึ้นสู่ระดับ 50.0 (พฤศจิกายน: 48.7) สิ้นสุดภาวะหดตัวต่อเนื่อง 5 เดือน คำสั่งซื้อใหม่ลดลงในอัตราที่ชะลอตัวที่สุดในรอบ 19 เดือน และการผลิตเริ่มทรงตัว การจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่สี่ติดต่อกัน แม้ว่าต้นทุนปัจจัยการผลิตจะเร่งตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน
- ดัชนี PMI ภาคบริการของจีนลดลงสู่ระดับ 52.0 ชะลอตัวเป็นเดือนที่สี่ติดต่อกัน อุปสงค์จากต่างประเทศอ่อนแอลง และการลดจำนวนพนักงานยังคงดำเนินต่อไป อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังต่อปี 2026 ปรับตัวดีขึ้น
- ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) อูเอดะ ยืนยันความพร้อมในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป หากการเติบโตและเงินเฟ้อพัฒนาไปตามที่คาดการณ์ ความเชื่
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดแรงงานสหรัฐฯ มีแนวโน้มฟื้นตัว❓🇺🇸
BREAKING: DE40 รีบาวด์ แม้ยอดค้าปลีกเยอรมนีลดลงสวนทางคาด 🇩🇪
BREAKING: EURUSD เคลื่อนไหวจำกัด; การเติบโตภาคบริการสหรัฐฯ เย็นตัวในเดือนธันวาคมจากความต้องการที่อ่อนตัว 📌
Barkin และ Miran ยังคงอยู่คนละฝั่งในแนวทางนโยบายของ Fed 🎙️