Wall Street เปิดสัปดาห์ด้วยการปรับตัวขึ้นแรง 💹
US30 (Dow Jones) นำ +1.6%
US2000 +1.55%
US100 (Nasdaq 100) +1%
US500 (S&P 500) +0.75%
การปรับตัวขึ้นของ DJIA ได้แรงหนุนจาก หุ้นธนาคารก่อนผลประกอบการสัปดาห์หน้า (JPM +3.3%, GS +4.4%) ขณะที่ หุ้นน้ำมัน โดยเฉพาะ Chevron +5.6% ก็อยู่ในกลุ่มผู้ทำผลงานดีที่สุด
เหตุการณ์เวเนซุเอลา:
Nicolás Maduro ปรากฏตัวต่อศาลแมนฮัตตัน ปฏิเสธข้อกล่าวหา narco-terrorism, ค้ายาโคเคน, ครอบครองปืนกล ขณะที่การประชุมพิเศษของ UN ประเทศอย่างจีนวิจารณ์การกระทำของสหรัฐฯ ว่า ละเมิดอธิปไตยและสิทธิของเวเนซุเอลา และตั้งคำถามต่อบทบาท “ตำรวจโลก” ของสหรัฐฯ
ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ:
ISM Manufacturing PMI ลดลงแบบไม่คาดคิดอยู่ที่ 47.9 (พ.ย. 48.2, คาด 48.3) การผลิตขยายตัว แต่ การจ้างงาน, คำสั่งซื้อใหม่ และการนำเข้า ยังคงหดตัว คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเพียงภาคส่วนเดียวที่ขยายตัว
ตลาดยุโรป:
ยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน
Stoxx 600 ผ่านระดับ 600 จุดเป็นครั้งแรก
เนเธอร์แลนด์ (NED25) +1.35%
เยอรมนี (DE40) +1.1%
UK100 +0.17%
สวิตเซอร์แลนด์ (SUI20) แกว่งตัวด้านข้าง
ฝรั่งเศส (FRA40) -0.1%, โปแลนด์ (W20) -0.8%
ค่าเงิน:
ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่า 0.13% แม้ช่วงต้นวันขึ้นแรง
GBPUSD +0.6%, EURGBP -0.45%
AUDUSD +0.4%, NZDUSD +0.5%
EURUSD แกว่งใกล้ 1.172
โลหะมีค่า:
การปรับตัวขึ้นยังดำเนินต่อ 🏆
แพลตตินัม +6.5%
ทองคำ +2.6% สู่ 4,443 ดอลลาร์/ออนซ์
เงิน +5.5% สู่ 76.62 ดอลลาร์/ออนซ์
พลังงาน:
น้ำมันดิบ ฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดสองสัปดาห์ (Brent +1.75%, WTI +1.9%)
ก๊าซธรรมชาติ ลดลง 4.1% จากการคาดการณ์อากาศอุ่นขึ้นและอุปทานเพิ่ม
คริปโตเคอร์เรนซี:
Bitcoin +3.15% สู่ 94,131 ดอลลาร์
Ethereum +2.1% สู่ 3,205 ดอลลาร์
Chart of the Day: การฟื้นตัวของ เงินคำเงิน (Silver) กำลังเผชิญแรงขายจากกองทุน BCOM 🚨
สรุปข่าวเช้า
NY Fed Survey: higher inflation expectations, but also higher equity price expectations 📄🔎
คริปโตเคอร์เรนซีปรับตัวลดลง 📉 Ripple ร่วง แม้มีความร่วมมือกับ Amazon