08:43 · 6 มกราคม 2026

สรุปข่าวเช้า

  • Wall Street เปิดสัปดาห์ด้วยการปรับตัวขึ้นแรง 💹

    • US30 (Dow Jones) นำ +1.6%

    • US2000 +1.55%

    • US100 (Nasdaq 100) +1%

    • US500 (S&P 500) +0.75%
      การปรับตัวขึ้นของ DJIA ได้แรงหนุนจาก หุ้นธนาคารก่อนผลประกอบการสัปดาห์หน้า (JPM +3.3%, GS +4.4%) ขณะที่ หุ้นน้ำมัน โดยเฉพาะ Chevron +5.6% ก็อยู่ในกลุ่มผู้ทำผลงานดีที่สุด

  • เหตุการณ์เวเนซุเอลา:
    Nicolás Maduro ปรากฏตัวต่อศาลแมนฮัตตัน ปฏิเสธข้อกล่าวหา narco-terrorism, ค้ายาโคเคน, ครอบครองปืนกล ขณะที่การประชุมพิเศษของ UN ประเทศอย่างจีนวิจารณ์การกระทำของสหรัฐฯ ว่า ละเมิดอธิปไตยและสิทธิของเวเนซุเอลา และตั้งคำถามต่อบทบาท “ตำรวจโลก” ของสหรัฐฯ

  • ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ:
    ISM Manufacturing PMI ลดลงแบบไม่คาดคิดอยู่ที่ 47.9 (พ.ย. 48.2, คาด 48.3) การผลิตขยายตัว แต่ การจ้างงาน, คำสั่งซื้อใหม่ และการนำเข้า ยังคงหดตัว คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเพียงภาคส่วนเดียวที่ขยายตัว

  • ตลาดยุโรป:
    ยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน

    • Stoxx 600 ผ่านระดับ 600 จุดเป็นครั้งแรก

    • เนเธอร์แลนด์ (NED25) +1.35%

    • เยอรมนี (DE40) +1.1%

    • UK100 +0.17%

    • สวิตเซอร์แลนด์ (SUI20) แกว่งตัวด้านข้าง

    • ฝรั่งเศส (FRA40) -0.1%, โปแลนด์ (W20) -0.8%

  • ค่าเงิน:
    ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่า 0.13% แม้ช่วงต้นวันขึ้นแรง

    • GBPUSD +0.6%, EURGBP -0.45%

    • AUDUSD +0.4%, NZDUSD +0.5%

    • EURUSD แกว่งใกล้ 1.172

  • โลหะมีค่า:
    การปรับตัวขึ้นยังดำเนินต่อ 🏆

    • แพลตตินัม +6.5%

    • ทองคำ +2.6% สู่ 4,443 ดอลลาร์/ออนซ์

    • เงิน +5.5% สู่ 76.62 ดอลลาร์/ออนซ์

  • พลังงาน:

    • น้ำมันดิบ ฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดสองสัปดาห์ (Brent +1.75%, WTI +1.9%)

    • ก๊าซธรรมชาติ ลดลง 4.1% จากการคาดการณ์อากาศอุ่นขึ้นและอุปทานเพิ่ม

  • คริปโตเคอร์เรนซี:

    • Bitcoin +3.15% สู่ 94,131 ดอลลาร์

    • Ethereum +2.1% สู่ 3,205 ดอลลาร์

