สรุปข่าวเช้า

- ตลาดในภูมิภาคเอเชีย–แปซิฟิกส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วง 0.60–0.80% ยกเว้นดัชนี AU200.cash ของออสเตรเลีย ที่ปรับลดลง 0.90%
- ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงอ่อนค่าลงต่อเนื่อง หลังการเปิดเผยข้อมูล ISM เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยคู่เงิน EURUSD ปรับขึ้น 0.15%
- ดัชนี Services PMI ของออสเตรเลีย ลดลงสู่ระดับ 51.1 ในเดือนธันวาคม จาก 52.8 ในเดือนพฤศจิกายน บ่งชี้ว่าภาคบริการยังขยายตัวต่อเนื่อง แต่เป็นอัตราที่ช้าที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม อย่างไรก็ตาม แม้ตัวเลขหลักจะอ่อนตัวลง แต่คำสั่งซื้อใหม่และอุปสงค์จากการส่งออกเพิ่มขึ้น การจ้างงานเร่งตัวขึ้น และงานคงค้างลดลง สะท้อนถึงอุปสงค์ที่ยังแข็งแกร่งก่อนเข้าสู่ปี 2026
- แรงกดดันด้านต้นทุนเพิ่มขึ้นทั้งฝั่งต้นทุนและราคาขาย โดยภาคธุรกิจรายงานต้นทุนวัตถุดิบ พลังงาน และแรงงานที่สูงขึ้น พร้อมกับอัตราการปรับขึ้นราคาที่เร็วขึ้น ตอกย้ำความเสี่ยงของเงินเฟ้อในภาคบริการที่อาจยืดเยื้อ
- ในงาน CES 2026 บริษัท NVIDIA เปิดตัวแพลตฟอร์มรุ่นใหม่ Rubin ซึ่งพัฒนาบนซูเปอร์ชิป Vera Rubin ที่รวม CPU และ GPU คู่ไว้ในแพ็กเกจเดียว โดย Jensen Huang ระบุว่า ระบบเซิร์ฟเวอร์ AI รุ่นใหม่นี้ ซึ่งคาดว่าจะออกสู่ตลาดในช่วงครึ่งหลังของปี 2026 ถูกออกแบบมาสำหรับ Agentic AI และโมเดลการประมวลผลขั้นสูง และอาจช่วยลดต้นทุนได้ราว 10 เท่า เมื่อเทียบกับเจเนอเรชัน Blackwell
- ข้อมูลจาก ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ระบุว่า ฐานเงิน (Monetary Base) หดตัวลงในปี 2025 เป็นครั้งแรกในรอบ 18 ปี สะท้อนการถอนตัวจากนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษ และหนุนความคาดหวังต่อการลดมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติม รวมถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคต
- ดัชนี PMI หลักของฮ่องกง ลดลงสู่ระดับ 51.9 ในเดือนธันวาคม จาก 52.9 ในเดือนพฤศจิกายน นับเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกันที่ยังขยายตัว แต่เริ่มส่งสัญญาณแรงส่งที่ชะลอลง การผลิตและคำสั่งซื้อใหม่ยังคงเพิ่มขึ้นในอัตราที่แข็งแกร่งแต่ช้าลง ขณะที่งานคงค้างเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบหนึ่งปี ซึ่งมักสะท้อนถึงอุปสงค์ที่แข็งแรงขึ้นและโอกาสการเติบโตของผลผลิตในระยะถัดไป
- รัฐบาลของ ทรัมป์ ได้วางเงื่อนไขที่ชัดเจนสำหรับการเป็นผู้นำชั่วคราวของ เดลซี โรดริเกซ โดยส่งสัญญาณว่าความร่วมมือกับสหรัฐฯ เป็นปัจจัยสำคัญต่อการอยู่รอดทางการเมือง
- สหรัฐฯ เรียกร้องให้ดำเนินมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นในการปราบปรามการค้ายาเสพติด การขับไล่ที่ปรึกษาจากอิหร่าน คิวบา และชาติอื่น ๆ ที่ถูกมองว่าเป็นภัยต่อผลประโยชน์ของสหรัฐฯ รวมถึงการยุติการขายน้ำมันให้กับประเทศที่ถูกมองว่าเป็นฝ่ายตรงข้าม
- ทำเนียบขาวยืนยันว่าอยู่ระหว่างการเจรจากับบริษัทน้ำมันของสหรัฐฯ หลายแห่ง เกี่ยวกับการลงทุนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ เพื่อฟื้นฟูภาคพลังงานของเวเนซุเอลา แม้ยังไม่ได้เปิดเผยรายชื่อบริษัทหรือกรอบเวลาอย่างเป็นทางการ
- ธนาคารรายใหญ่ของออสเตรเลีย รวมถึง CBA และ NAB คาดว่า ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะกลับมาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ 2026 และบางสำนักยังคาดว่าจะมีการปรับขึ้นเพิ่มเติมในเดือนพฤษภาคมด้วย
