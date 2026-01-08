สรุปข่าวเช้า

หุ้นในภูมิภาคเอเชีย–แปซิฟิกแสดงผลลัพธ์ที่ผสมกัน หลังจากเซสชันที่ค่อนข้างเป็นลบในวอลล์สตรีท โดยดัชนี S&P 500 และ DJIA ปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ หันมาให้ความสนใจกับอุตสาหกรรมที่อยู่อาศัยและการป้องกันประเทศ ประกาศห้ามนักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่ซื้อบ้านเดี่ยวเพิ่มเติม และลงนามในคำสั่งบริหารห้ามซื้อหุ้นของบริษัทด้านการป้องกันประเทศ
ทรัมป์ประกาศว่า จะไม่อนุญาตให้บริษัทด้านการป้องกันประเทศจ่ายเงินปันผลหรือซื้อหุ้นคืน จนกว่าบริษัทเหล่านี้จะเร่งการผลิตอุปกรณ์ทางทหาร เพิ่มการลงทุนในกำลังการผลิต และลดค่าตอบแทนผู้บริหารที่ “เกินควร”
Source: BatchData via Reuters
ในเวลาเดียวกัน เขากล่าวว่า ไม่มีผู้จัดการคนใดในบริษัทเหล่านี้ควรมีรายได้เกิน 5 ล้านดอลลาร์ต่อปี และเงินสำหรับการลงทุนควรมาจากเงินปันผล การซื้อหุ้นคืน และการลดค่าจ้าง แทนที่จะใช้หนี้หรือเงินรัฐบาล
ทรัมป์ประกาศห้ามกองทุนขนาดใหญ่ซื้อบ้านเดี่ยว ซึ่งส่งผลให้มูลค่าตลาดของ Blackstone ลดลงชั่วคราวประมาณ 17 พันล้านดอลลาร์ แต่กองทุน “เมกา” เหล่านี้คิดเป็นเพียงประมาณ 2–3% ของธุรกรรมทั้งหมดในตลาดบ้านเดี่ยว ซึ่งหมายความว่าการตัดส่วนนี้ออกไปจะไม่ส่งผลต่อราคามากนัก เพราะปัญหาหลักในตลาดคืออุปทานต่ำมาก ซึ่งเกิดจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น การถือครองของนักลงทุนเดิมและอัตราดอกเบี้ยสูง
เพื่อตอบสนองต่อความคิดเห็นของประธานาธิบดีสหรัฐฯ หุ้นของบริษัทอย่าง Lockheed Martin และ Northrop Grumman ร่วงลง 3% ขณะที่หุ้นของบริษัทอสังหาริมทรัพย์อย่าง Blackstone ลดลงสูงสุดถึง 6%
ในเดือนพฤศจิกายน ค่าจ้างจริงในญี่ปุ่นลดลง 2.8% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งเป็นการลดลงครั้งรุนแรงที่สุดตั้งแต่เดือนมกราคม เนื่องจากโบนัสลดลงอย่างมากและเงินเฟ้อยังคงสูง ส่งผลให้กำลังซื้อของครัวเรือนกดดันมากขึ้น และทำให้แผนการคุมเข้มนโยบายของ BOJ ยากขึ้น ตลาดพันธบัตรสะท้อนความตึงเครียดนี้ด้วยความต้องการ JGB อายุ 30 ปีที่อ่อนแอ ขณะที่ Nikkei ขยายการลดลงต่ำกว่า 52,000 จุดจากคลื่นการทำกำไรในภาค AI และความตึงเครียดทางการค้ากับจีนกลับมา รวมถึงการสอบสวนการทุ่มตลาดต่อ dichlorosilane ของญี่ปุ่น
Andrew Hauser จาก RBA ยืนยันถ้อยคำเชิงเข้มงวด โดยประเมิน CPI ของเดือนพฤศจิกายนว่าเป็นไปตามคาด และเน้นว่าการเงินเฟ้อที่สูงกว่า 3% ยังสูงเกินไป ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะสิ้นสุดรอบการลดดอกเบี้ยในรอบนี้ และยังคงมีความเสี่ยงต่อการปรับขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ สนับสนุนผลตอบแทนระยะสั้นและจำกัดความอ่อนค่า AUD ในเซสชันวันนี้
ในตลาด FX เอง สกุลเงินป้องกันความเสี่ยง เช่น เยนญี่ปุ่นและฟรังก์สวิส ทำผลงานได้ดีที่สุดในวันนี้ ในทางกลับกัน เราเห็นการขาดทุนครั้งใหญ่ในคู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับ AUD และ NZD ซึ่งตอบสนองต่อความอ่อนแอของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
SILVER ปรับตัวลดลง 2.1% ขณะที่ GOLD ลดลง 0.4% จากคลื่นการลดสถานะในโซนสูงสุดท้องถิ่น Palladium และ Platinum ก็สูญเสียอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมัน WTI ร่วงต่ำกว่า 56.5 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สะท้อนแนวโน้มขาลงระยะยาว
Bitcoin เปิดตลาดด้วยการลดลงเกือบ 1% สถานการณ์คล้ายกันใน Ethereum โดยขนาดของการขายออกในปัจจุบันมีระดับใกล้เคียงกัน
Chart of the Day: การฟื้นตัวของ เงินคำเงิน (Silver) กำลังเผชิญแรงขายจากกองทุน BCOM 🚨
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้: ตัวชี้วัดสำคัญที่ตลาดจับตา
