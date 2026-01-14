อ่านเพิ่มเติม
สรุปข่าวเช้า

Futures ดัชนีสหรัฐปรับลดเล็กน้อย

US100 และ US500 ร่วง 0.15% นักลงทุนจับตาการตัดสินของศาลสูงสหรัฐฯ เรื่องภาษี การขายปลีก และดัชนี PPI รวมถึงผลประกอบการธนาคารสหรัฐ (Wells Fargo, Citibank, Bank of America) และคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ Fed หลายราย (Paulson, Kashkari, Bostic, Williams)

S&P 500 ถูกกดดัน แม้อัตราเงินเฟ้อต่ำกว่าคาด

หุ้นสหรัฐลดลงเล็กน้อยหลัง CPI ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า Fed สามารถอดทนต่อไปได้ แต่หุ้นธนาคารโดยเฉพาะ JPMorgan ร่วง 4% หลังรายได้ธุรกิจการลงทุนต่ำกว่าคาด ขณะที่ core CPI เย็นกว่าที่ตลาดคาด ตลาดยังคาด Fed จะลดดอกเบี้ยจริงจังราวกลางปี 2026

ความเสี่ยงยังอยู่เหนือการควบคุม

แม้ S&P 500 ปรับลงจากระดับสูงสุดประวัติศาสตร์ แต่หุ้นโลกยังมุ่งสู่ระดับสูงสุดใหม่ นักลงทุนยังแห่เข้าหาหุ้น AI ราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยเฉพาะโลหะปรับตัวเหนือกว่า

MSCI ACWI ขึ้นแรง เอเชียช่วยพยุงตลาด

MSCI All Country World Index เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ญี่ปุ่นพุ่งและเยนอ่อนใกล้ระดับต่ำสุดตั้งแต่ ก.ค. 2024 หลังมีข่าวอาจมีการเลือกตั้งสมัยใหม่

หุ้น AI วิ่งต่อ จีนชะลอตัว

เกาหลีใต้ หุ้น AI ยังบวกต่อเนื่อง 9 วัน ขณะที่หุ้นจีนลดลง หลังรัฐบาลเพิ่มข้อกำหนดการซื้อขายด้วยเงินกู้เป็น 100%

โลหะมีค่ากับอุตสาหกรรมเด่น

เงินพุ่งเหนือ 90 ดอลลาร์/ออนซ์เป็นครั้งแรก ทองคำแตะระดับสูงสุดใหม่ และทองแดงปรับขึ้นอีกครั้ง เงินเพิ่มเกือบ 4% ทองขึ้นกว่า 1%

คริปโตเข้าร่วม “risk-on”

Bitcoin ปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุด 2 เดือน ดัชนีหุ้นยุโรปฟิวเจอร์สปรับขึ้นเล็กน้อยก่อนเปิดตลาด

ญี่ปุ่นยังเป็นจุดสนใจ

ข่าว PM Takaichi อาจเรียกเลือกตั้งดันหุ้นขึ้น แต่กดดันพันธบัตร เยนอ่อนต่อจนทำให้ความเสี่ยงการแทรกแซงกลับมา

ราคาน้ำมันชะลอตัว

หลังพุ่ง 4 วันต่อเนื่อง น้ำมันดิบปรับตัวนิ่ง ตลาดย่อยแรงซื้อเพื่อพักตลาด

ดอลลาร์แข็งค่า

USD คงแรงจากวันก่อน CPI ธันวาคมไม่ส่งผลต่อความคาดหวัง Fed ที่จะชะลอลดดอกเบี้ย

ข้อจำกัดซื้อชิป Nvidia H200 ในจีน

บริษัทจีนต้องทำตามขั้นตอนความปลอดภัยพิเศษในการซื้อชิป H200 และ Nvidia ต้องประกันว่ามีซัพพลายในสหรัฐเพียงพอ การส่งออกไปจีนจะถูกจำกัดไม่เกิน 50% ของปริมาณในตลาดสหรัฐ

API สหรัฐชี้น้ำมันดิบเกินดุล

น้ำมันดิบ +5.27 ล้านบาร์เรล น้ำมันเบนซิน +8.23 ล้านบาร์เรล น้ำมันดีสทิลเลต +4.34 ล้านบาร์เรล Cushing +0.945 ล้านบาร์เรล สะท้อนสัญญาณตลาดน้ำมันสหรัฐอุปทานล้นในระยะสั้น

ตลาดยุโรปความเชื่อมั่นปะปน ขณะที่ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง

