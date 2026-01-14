สรุปข่าวเช้า

Futures ดัชนีสหรัฐปรับลดเล็กน้อย
US100 และ US500 ร่วง 0.15% นักลงทุนจับตาการตัดสินของศาลสูงสหรัฐฯ เรื่องภาษี การขายปลีก และดัชนี PPI รวมถึงผลประกอบการธนาคารสหรัฐ (Wells Fargo, Citibank, Bank of America) และคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ Fed หลายราย (Paulson, Kashkari, Bostic, Williams)
S&P 500 ถูกกดดัน แม้อัตราเงินเฟ้อต่ำกว่าคาด
หุ้นสหรัฐลดลงเล็กน้อยหลัง CPI ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า Fed สามารถอดทนต่อไปได้ แต่หุ้นธนาคารโดยเฉพาะ JPMorgan ร่วง 4% หลังรายได้ธุรกิจการลงทุนต่ำกว่าคาด ขณะที่ core CPI เย็นกว่าที่ตลาดคาด ตลาดยังคาด Fed จะลดดอกเบี้ยจริงจังราวกลางปี 2026
ความเสี่ยงยังอยู่เหนือการควบคุม
แม้ S&P 500 ปรับลงจากระดับสูงสุดประวัติศาสตร์ แต่หุ้นโลกยังมุ่งสู่ระดับสูงสุดใหม่ นักลงทุนยังแห่เข้าหาหุ้น AI ราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยเฉพาะโลหะปรับตัวเหนือกว่า
MSCI ACWI ขึ้นแรง เอเชียช่วยพยุงตลาด
MSCI All Country World Index เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ญี่ปุ่นพุ่งและเยนอ่อนใกล้ระดับต่ำสุดตั้งแต่ ก.ค. 2024 หลังมีข่าวอาจมีการเลือกตั้งสมัยใหม่
หุ้น AI วิ่งต่อ จีนชะลอตัว
เกาหลีใต้ หุ้น AI ยังบวกต่อเนื่อง 9 วัน ขณะที่หุ้นจีนลดลง หลังรัฐบาลเพิ่มข้อกำหนดการซื้อขายด้วยเงินกู้เป็น 100%
โลหะมีค่ากับอุตสาหกรรมเด่น
เงินพุ่งเหนือ 90 ดอลลาร์/ออนซ์เป็นครั้งแรก ทองคำแตะระดับสูงสุดใหม่ และทองแดงปรับขึ้นอีกครั้ง เงินเพิ่มเกือบ 4% ทองขึ้นกว่า 1%
คริปโตเข้าร่วม “risk-on”
Bitcoin ปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุด 2 เดือน ดัชนีหุ้นยุโรปฟิวเจอร์สปรับขึ้นเล็กน้อยก่อนเปิดตลาด
ญี่ปุ่นยังเป็นจุดสนใจ
ข่าว PM Takaichi อาจเรียกเลือกตั้งดันหุ้นขึ้น แต่กดดันพันธบัตร เยนอ่อนต่อจนทำให้ความเสี่ยงการแทรกแซงกลับมา
ราคาน้ำมันชะลอตัว
หลังพุ่ง 4 วันต่อเนื่อง น้ำมันดิบปรับตัวนิ่ง ตลาดย่อยแรงซื้อเพื่อพักตลาด
ดอลลาร์แข็งค่า
USD คงแรงจากวันก่อน CPI ธันวาคมไม่ส่งผลต่อความคาดหวัง Fed ที่จะชะลอลดดอกเบี้ย
ข้อจำกัดซื้อชิป Nvidia H200 ในจีน
บริษัทจีนต้องทำตามขั้นตอนความปลอดภัยพิเศษในการซื้อชิป H200 และ Nvidia ต้องประกันว่ามีซัพพลายในสหรัฐเพียงพอ การส่งออกไปจีนจะถูกจำกัดไม่เกิน 50% ของปริมาณในตลาดสหรัฐ
API สหรัฐชี้น้ำมันดิบเกินดุล
น้ำมันดิบ +5.27 ล้านบาร์เรล น้ำมันเบนซิน +8.23 ล้านบาร์เรล น้ำมันดีสทิลเลต +4.34 ล้านบาร์เรล Cushing +0.945 ล้านบาร์เรล สะท้อนสัญญาณตลาดน้ำมันสหรัฐอุปทานล้นในระยะสั้น
ปฏิทินเศรษฐกิจ: เงินเฟ้อยุโรปและภาคการผลิตของสหรัฐฯ อยู่ในจุดสนใจ 📌
📉 EUR/USD ร่วง 0.3%
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้
ตลาดยุโรปความเชื่อมั่นปะปน ขณะที่ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง