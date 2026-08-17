🟠 ทองแดงจริงกำลังขาดแคลนหรือไม่?

- ความแตกต่างที่ชัดเจน: ราคาทองแดงยังคงแข็งแกร่งและปรับตัวขึ้น แม้เศรษฐกิจจีนจะชะลอตัวอย่างชัดเจน โดยจีนคิดเป็นสัดส่วนราว 50% ของความต้องการทองแดงทั่วโลก
- ปรากฏการณ์ Short Squeeze: แรงกดดันจากความต้องการส่งมอบทองแดงจริงที่เพิ่มขึ้น และภาวะ Backwardation ในตลาด LME ที่แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งสะท้อนส่วนต่างระหว่างราคาสปอตกับราคาฟิวเจอร์ส กำลังผลักดันให้ราคาทองแดงพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว
- แนวโน้มขาขึ้น: ท่ามกลางสต็อกในคลังที่ลดลงและความไม่แน่นอนด้านศุลกากร นักวิเคราะห์มองว่าราคาทองแดงมีโอกาสทะลุระดับ 14,500 ดอลลาร์ หรือแม้แต่ 15,000 ดอลลาร์ต่อตัน
- ความแตกต่างที่ชัดเจน: ราคาทองแดงยังคงแข็งแกร่งและปรับตัวขึ้น แม้เศรษฐกิจจีนจะชะลอตัวอย่างชัดเจน โดยจีนคิดเป็นสัดส่วนราว 50% ของความต้องการทองแดงทั่วโลก
- ปรากฏการณ์ Short Squeeze: แรงกดดันจากความต้องการส่งมอบทองแดงจริงที่เพิ่มขึ้น และภาวะ Backwardation ในตลาด LME ที่แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งสะท้อนส่วนต่างระหว่างราคาสปอตกับราคาฟิวเจอร์ส กำลังผลักดันให้ราคาทองแดงพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว
- แนวโน้มขาขึ้น: ท่ามกลางสต็อกในคลังที่ลดลงและความไม่แน่นอนด้านศุลกากร นักวิเคราะห์มองว่าราคาทองแดงมีโอกาสทะลุระดับ 14,500 ดอลลาร์ หรือแม้แต่ 15,000 ดอลลาร์ต่อตัน
ราคาทองแดงยังคงปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งตั้งแต่เปิดตลาดวันนี้ ต่อเนื่องจากแนวโน้มขาขึ้นที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนและต้นเดือนกรกฎาคม การปรับตัวขึ้นในวันนี้ดันราคาแตะระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน โดยที่ 14,236 ดอลลาร์ต่อตัน มีโอกาสทำราคาปิดรายวันที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ ปัจจัยสำคัญมาจากแรงกดดันด้านสัญญาทองแดงในตลาดลอนดอนที่เพิ่มขึ้น และการแข่งขันเพื่อแย่งชิงทองแดงสำหรับการส่งมอบจริงที่รุนแรงขึ้น ตลาดกระทิงของทองแดงยังคงเดินหน้าต่อ แม้ข้อมูลเศรษฐกิจจีนจะออกมาน่าผิดหวัง โดยจีนมีสัดส่วนความต้องการทองแดงทั่วโลกราว 50%
ข้อมูลจีนอ่อนแอ สวนทางกับความแข็งแกร่งของโลหะอุตสาหกรรม
ข้อมูลเศรษฐกิจจีนเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นประเทศเศรษฐกิจใหญ่อันดับ 2 ของโลก ทำให้ตลาดผิดหวังอย่างมาก ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้นเพียง 0.6% YoY เทียบกับคาดการณ์ 1.5% ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมชะลอลงเหลือ 4.5% YoY และราคาบ้านใหม่ลดลง 3.2% YoY
อีกหนึ่งสัญญาณที่น่ากังวลคืออัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดสู่ 5.2% การชะลอตัวของเศรษฐกิจอย่างชัดเจนและวิกฤตตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ยังคงดำเนินต่อไปกำลังกดดันความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงการผลิตเหล็ก
ทั้งนี้ จีนยังคงเป็นผู้บริโภคทองแดงรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีการใช้ทองแดงจำนวนมากในโครงสร้างพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม ทองแดงกำลังมีบทบาทสำคัญเพิ่มขึ้นในกระบวนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการขยายตัวของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)
ในอดีต ข้อมูลเศรษฐกิจจากจีนถือเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดทิศทางราคาทองแดง แต่ปัจจุบันเรากำลังเห็นความแตกต่างอย่างมากระหว่าง Credit Impulse ซึ่งเป็นตัวชี้วัดชั้นนำ กับราคาทองแดงที่ยังคงปรับตัวขึ้น
ที่มา: Bloomberg Finance LP, XTB
แม้ภาพรวมเศรษฐกิจจะเป็นลบ แต่โลหะอุตสาหกรรมยังคงแสดงความแข็งแกร่งอย่างมาก โดยทองแดงอยู่สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีถึง +3.31σ ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่เบี่ยงเบนอย่างมาก
โลหะมีค่าก็ยังคงแข็งแกร่งเช่นกัน โดยทองคำ (+3.13σ) และเงิน (+2.95σ) ยังคงทำหน้าที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจทั่วโลก
ความตึงเครียดด้านโลจิสติกส์ในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะบริเวณทะเลแดง ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญ ทำให้ผู้รับสินค้าในเอเชียต้องเปลี่ยนเส้นทางการขนส่ง ไม่เพียงแต่สำหรับน้ำมัน แต่ยังรวมถึงโลหะอุตสาหกรรมที่สำคัญด้วย
ในอดีต ข้อมูลเศรษฐกิจจากจีนถือเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดทิศทางราคาทองแดง แต่ปัจจุบันเรากำลังเห็นความแตกต่างอย่างมากระหว่าง Credit Impulse ซึ่งเป็นตัวชี้วัดชั้นนำ กับราคาทองแดงที่ยังคงปรับตัวขึ้น
ที่มา: Bloomberg Finance LP, XTB
แม้ภาพรวมเศรษฐกิจจะเป็นลบ แต่โลหะอุตสาหกรรมยังคงแสดงความแข็งแกร่งอย่างมาก โดยทองแดงอยู่สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีถึง +3.31σ ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่เบี่ยงเบนอย่างมาก
โลหะมีค่าก็ยังคงแข็งแกร่งเช่นกัน โดยทองคำ (+3.13σ) และเงิน (+2.95σ) ยังคงทำหน้าที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจทั่วโลก
ความตึงเครียดด้านโลจิสติกส์ในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะบริเวณทะเลแดง ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญ ทำให้ผู้รับสินค้าในเอเชียต้องเปลี่ยนเส้นทางการขนส่ง ไม่เพียงแต่สำหรับน้ำมัน แต่ยังรวมถึงโลหะอุตสาหกรรมที่สำคัญด้วย
The price difference between the cash price in London and the 3-month price. Source: Bloomberg Finance LP
We are seeing a massive short-term backwardation in the copper market.
ที่มา: Bloomberg Finance LP
สต็อกทองแดงทั่วโลกที่ติดตามโดย LME ลดลงเหลือเพียงกว่า 200,000 ตัน โดยลดลงต่อเนื่องนานถึง 42 วัน ซึ่งถือเป็นช่วงขาลงต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ปี 2014
แรงกดดันเพิ่มขึ้นจากการที่ทองแดงเกือบครึ่งหนึ่งจากทั้งหมด 205,000 ตัน ในระบบ LME ถูกจองไว้เพื่อรอการถอนออกโดยผู้ซื้อแล้ว ส่งผลให้ปริมาณทองแดงที่พร้อมใช้งานสำหรับตลาดส่วนที่เหลืออยู่ในระดับต่ำมาก
การลดลงของสต็อกยังได้รับแรงหนุนจากการเคลื่อนไหวของกลุ่มเทรดสินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่ เช่น Mercuria, Trafigura และ Vitol ซึ่งต่างทยอยถอนทองแดงออกจากคลังในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
สต็อกทองแดงทั่วโลกในตลาดซื้อขายต่าง ๆ กำลังลดลง แต่เมื่อเทียบในมุมมองระยะยาว ยังไม่ถือว่าอยู่ในระดับต่ำมาก เนื่องจากสต็อกในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง 1 ปีครึ่งที่ผ่านมา
ที่มา: Bloomberg Finance LP, XTB
ความแตกต่างของสต็อก: ทองแดงไหลเข้าสหรัฐฯ ขณะที่คลังในจีนแทบว่างเปล่า
สถานการณ์ปัจจุบันสะท้อนการกระจายตัวของสต็อกทองแดงทั่วโลกอย่างชัดเจน โดยขณะที่คลังสินค้าในจีนกำลังลดลงอย่างมาก สต็อกในสหรัฐฯ กลับเพิ่มขึ้น
การไหลเข้าของทองแดงสู่สหรัฐฯ จำนวนมากเกิดจากความคาดหวังว่ารัฐบาลของ Donald Trump อาจประกาศเก็บภาษีนำเข้าทองแดงกลั่นเพิ่มเติมในเร็ว ๆ นี้ ส่งผลให้เกิดโอกาสทำกำไรจากส่วนต่างราคา และกระตุ้นให้เทรดเดอร์ส่งออกทองแดงไปยังตลาด Comex ของสหรัฐฯ ซึ่งเมื่อปีที่แล้วราคาสามารถทำสถิติสูงสุดและเคยสูงกว่าราคาที่ลอนดอนถึง 1,000 ดอลลาร์ต่อตัน
ตลาดยังคงรอการตัดสินใจขั้นสุดท้ายจากทำเนียบขาว ซึ่งยิ่งเพิ่มความไม่แน่นอนและกระตุ้นให้มีการนำเข้าทองแดงข้ามมหาสมุทรมากขึ้น
ขณะเดียวกัน โรงถลุงทองแดงในจีนถูกบังคับให้ลดการผลิตลง เนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบ ปัญหายิ่งรุนแรงขึ้นจากคุณภาพแร่ที่ส่งมอบลดลง รวมถึงการขาดแคลนเศษทองแดงอย่างหนักจากการควบคุมใบแจ้งหนี้ที่เข้มงวดขึ้นในอุตสาหกรรมรีไซเคิลของจีน
อุปทานจากโรงถลุงที่จำกัดทำให้ลูกค้าบางรายในจีนต้องพึ่งพาการนำเข้าทองแดงจากสต็อกที่กำลังลดลงในคลัง LME ในเอเชียมากขึ้น
แนวโน้มในอนาคต
ปัจจัยทั้งหมดนี้ ไม่ว่าจะเป็นความกังวลด้านอุปทาน กำหนดเวลาชำระสัญญาที่ใกล้เข้ามา และสงครามด้านภาษีศุลกากร ได้ผลักดันราคาทองแดงให้เพิ่มขึ้นเกือบ 15% ในปีนี้ โดยราคาทองแดงในตลาด LME ทะลุระดับ 14,000 ดอลลาร์ต่อตัน แล้ว
นักวิเคราะห์มองว่าแรงกดดันต่อผู้ที่ถือสถานะ Short อาจทำให้เกิดการปิดสถานะแบบบังคับ ซึ่งจะยิ่งผลักดันราคาให้สูงขึ้น
หากภาวะขาดแคลนทองแดงจริงยังคงรุนแรง ราคามีโอกาสกลับไปทดสอบจุดสูงสุดในอดีต โดยอาจทะลุระดับ 14,500 ดอลลาร์ และมีเป้าหมายถัดไปใกล้ 15,000 ดอลลาร์ต่อตัน
Copper prices have increased by over 15% this year. Source: XTB
Interestingly, we still see a prevalence of short positions over long positions in the London copper market. Source: Bloomberg Finance LP, XTB
Copper prices are recording strong gains at the beginning of the week, breaking out of a multi-day consolidation. Although globally we are not dealing with problems, the local nature of markets may cause a further squeeze, which could push prices to new historical highs. Source: xStation5
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