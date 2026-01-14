ตลาดยุโรปความเชื่อมั่นปะปน ขณะที่ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง

แนวโน้มตลาด:
ความเชื่อมั่นในยุโรปยังผสมผสาน ดัชนีต่าง ๆ ไม่เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน
ชนะด้านบวก: Switzerland SUI20 +0.5%, ฝรั่งเศส CAC40 และอิตาลี FTSE +0.2%
ล้าหลัง: DAX -0.4%, WIG20 -0.9%
ดัชนีสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง: Dow Jones -0.3%, Nasdaq 100 -0.5%, S&P 500 -0.4%
ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์:
ความตึงเครียดระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น กดดันหุ้นยุโรปและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
ความขัดแย้งเรื่อง Greenland และการประท้วงในอิหร่านหนุนราคาน้ำมันและก๊าซ
ภาคธุรกิจเด่น:
แข็งแกร่ง: บริการสาธารณะ, สุขภาพ, เหมืองแร่ (โลหะมีค่าและโลหะอุตสาหกรรม)
อ่อนแอ: สื่อ, อสังหาริมทรัพย์
สินค้าโภคภัณฑ์:
น้ำมัน +1% จากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการแทรกแซงของสหรัฐฯ ในอิหร่าน
นิกเกิล +2.5%
โลหะมีค่า: เงิน +6%, ราคาผ่าน 90 USD/oz บน COMEX เป็นครั้งแรก
ความคิดเห็น ECB:
Luis de Guindos เตือนถึงความเสี่ยงต่อการเติบโตในยุโรป เนื่องจากบริษัทเลื่อนการลงทุนจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์
สหรัฐฯ – ข้อมูลเศรษฐกิจ:
PPI: YoY +3%, MoM +0.1% ใกล้คาดการณ์
Retail Sales พฤศจิกายน +0.6% MoM, YoY ลดลงจาก 3.47% → 3.3%
FED members Paulson, Williams, Kashkari จะกล่าวในวันนี้
รอดูระดับน้ำมันสำรองสหรัฐฯ ในภายหลัง
ค่าเงิน:
EUR/USD คงตัวที่ 1.1650
เยนและปอนด์แข็งค่ากว่าดอลลาร์มากที่สุด
ผลประกอบการธนาคารสหรัฐฯ:
Bank of America: เล็กน้อยเหนือคาด
Wells Fargo & Citigroup: EPS เกินคาด แต่รายได้ต่ำกว่าที่คาด
Citigroup ปรับขึ้นเล็กน้อยก่อนเปิดตลาด, Wells Fargo และ BoA ลดประมาณ 2%
หุ้นเด่นอื่น ๆ:
BP ลดลงหลังประกาศตัดค่าเสื่อมสูงสุด 5 พันล้าน GBP ใน Q4
Novo Nordisk พร้อมทำ M&A ด้านโรคอ้วน หลังพลาด Metsera
Alibaba +3% จากความคาดหวัง Qwen event, ภาพรวมเทคโนโลยีเอเชียแข็งแกร่ง
Ryanair จำกัดเที่ยวบินยุโรปจากภาษีใหม่ และปฏิเสธข้อเสนอ Starlink เรื่องอินเทอร์เน็ตบนเครื่องบิน
Morning wrap (16.01.2026)