21:40 · 14 มกราคม 2026

ตลาดยุโรปความเชื่อมั่นปะปน ขณะที่ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง

แนวโน้มตลาด:

  • ความเชื่อมั่นในยุโรปยังผสมผสาน ดัชนีต่าง ๆ ไม่เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน

  • ชนะด้านบวก: Switzerland SUI20 +0.5%, ฝรั่งเศส CAC40 และอิตาลี FTSE +0.2%

  • ล้าหลัง: DAX -0.4%, WIG20 -0.9%

  • ดัชนีสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง: Dow Jones -0.3%, Nasdaq 100 -0.5%, S&P 500 -0.4%

ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์:

  • ความตึงเครียดระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น กดดันหุ้นยุโรปและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์

  • ความขัดแย้งเรื่อง Greenland และการประท้วงในอิหร่านหนุนราคาน้ำมันและก๊าซ

ภาคธุรกิจเด่น:

  • แข็งแกร่ง: บริการสาธารณะ, สุขภาพ, เหมืองแร่ (โลหะมีค่าและโลหะอุตสาหกรรม)

  • อ่อนแอ: สื่อ, อสังหาริมทรัพย์

สินค้าโภคภัณฑ์:

  • น้ำมัน +1% จากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการแทรกแซงของสหรัฐฯ ในอิหร่าน

  • นิกเกิล +2.5%

  • โลหะมีค่า: เงิน +6%, ราคาผ่าน 90 USD/oz บน COMEX เป็นครั้งแรก

ความคิดเห็น ECB:

  • Luis de Guindos เตือนถึงความเสี่ยงต่อการเติบโตในยุโรป เนื่องจากบริษัทเลื่อนการลงทุนจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์

สหรัฐฯ – ข้อมูลเศรษฐกิจ:

  • PPI: YoY +3%, MoM +0.1% ใกล้คาดการณ์

  • Retail Sales พฤศจิกายน +0.6% MoM, YoY ลดลงจาก 3.47% → 3.3%

  • FED members Paulson, Williams, Kashkari จะกล่าวในวันนี้

  • รอดูระดับน้ำมันสำรองสหรัฐฯ ในภายหลัง

ค่าเงิน:

  • EUR/USD คงตัวที่ 1.1650

  • เยนและปอนด์แข็งค่ากว่าดอลลาร์มากที่สุด

ผลประกอบการธนาคารสหรัฐฯ:

  • Bank of America: เล็กน้อยเหนือคาด

  • Wells Fargo & Citigroup: EPS เกินคาด แต่รายได้ต่ำกว่าที่คาด

  • Citigroup ปรับขึ้นเล็กน้อยก่อนเปิดตลาด, Wells Fargo และ BoA ลดประมาณ 2%

หุ้นเด่นอื่น ๆ:

  • BP ลดลงหลังประกาศตัดค่าเสื่อมสูงสุด 5 พันล้าน GBP ใน Q4

  • Novo Nordisk พร้อมทำ M&A ด้านโรคอ้วน หลังพลาด Metsera

  • Alibaba +3% จากความคาดหวัง Qwen event, ภาพรวมเทคโนโลยีเอเชียแข็งแกร่ง

  • Ryanair จำกัดเที่ยวบินยุโรปจากภาษีใหม่ และปฏิเสธข้อเสนอ Starlink เรื่องอินเทอร์เน็ตบนเครื่องบิน

16 มกราคม 2026, 20:00

