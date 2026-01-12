ข่าวเด่น: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค University of Michigan ออกมาดีกว่าคาดเล็กน้อย! 📊

สรุปข้อมูล University of Michigan – มกราคม 2026
-
อัตราเงินเฟ้อ 1 ปี: 4.2% (ก่อนหน้า 4.2%)
-
อัตราเงินเฟ้อ 5 ปี: 3.4% (ก่อนหน้า 3.2%)
-
ความคาดหวังของผู้บริโภค: 55 (ก่อนหน้า 54.6)
-
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค: 54 (คาด 53.5, ก่อนหน้า 52.9)
-
เงื่อนไขปัจจุบัน: 52.4 (ก่อนหน้า 50.4)
วิเคราะห์:
-
ตัวเลขออกมาดีกว่าคาด เล็กน้อย
-
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคทุกตัว สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาด
-
การเติบโตชัดเจนที่สุดอยู่ที่ ดัชนีเงื่อนไขปัจจุบัน แสดงถึงทัศนคติผู้บริโภคที่แข็งแกร่งขึ้น
ถ้าต้องการ ฉันสามารถทำ เวอร์ชันสั้น ๆ สำหรับโพสต์ด่วนโซเชียล ให้ทันที อ่านง่ายและจับประเด็นสำคัญสำหรับนักลงทุน
