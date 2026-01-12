อ่านเพิ่มเติม
08:17 · 12 มกราคม 2026

ข่าวเด่น: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค University of Michigan ออกมาดีกว่าคาดเล็กน้อย! 📊

สรุปข้อมูล University of Michigan – มกราคม 2026

  • อัตราเงินเฟ้อ 1 ปี: 4.2% (ก่อนหน้า 4.2%)

  • อัตราเงินเฟ้อ 5 ปี: 3.4% (ก่อนหน้า 3.2%)

  • ความคาดหวังของผู้บริโภค: 55 (ก่อนหน้า 54.6)

  • ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค: 54 (คาด 53.5, ก่อนหน้า 52.9)

  • เงื่อนไขปัจจุบัน: 52.4 (ก่อนหน้า 50.4)

วิเคราะห์:

  • ตัวเลขออกมาดีกว่าคาด เล็กน้อย

  • ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคทุกตัว สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาด

  • การเติบโตชัดเจนที่สุดอยู่ที่ ดัชนีเงื่อนไขปัจจุบัน แสดงถึงทัศนคติผู้บริโภคที่แข็งแกร่งขึ้น

ถ้าต้องการ ฉันสามารถทำ เวอร์ชันสั้น ๆ สำหรับโพสต์ด่วนโซเชียล ให้ทันที อ่านง่ายและจับประเด็นสำคัญสำหรับนักลงทุน

 

15 มกราคม 2026, 18:18

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้
14 มกราคม 2026, 21:40

ตลาดยุโรปความเชื่อมั่นปะปน ขณะที่ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง
14 มกราคม 2026, 21:21

การใช้จ่ายของผู้บริโภคสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่องไปจนถึงปลายปี 2025 📈📌
14 มกราคม 2026, 16:04

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาด Wall Street จับตาข้อมูล ยอดขายปลีกสหรัฐฯ และ PPI 🗽

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก