ข่าวเด่น: ข้อมูลเบื้องต้นจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM) ออกมาตรงตามที่คาดการณ์

สหรัฐอเมริกา – รายงานคาดการณ์เงินเฟ้อจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน (University of Michigan) ประจำเดือนตุลาคม (เวลา 03:00 PM BST)
คาดการณ์เงินเฟ้อระยะ 1 ปี (Michigan 1-Year Inflation Expectations): จริง 4.6% | ครั้งก่อน 4.7%
คาดการณ์เงินเฟ้อระยะ 5 ปี (Michigan 5-Year Inflation Expectations): จริง 3.7% | ครั้งก่อน 3.7%
ดัชนีความคาดหวังของผู้บริโภค (Michigan Consumer Expectations): จริง 51.2 | คาดการณ์ 51.7 | ครั้งก่อน 51.7
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Michigan Consumer Sentiment): จริง 55.0 | คาดการณ์ 54.1 | ครั้งก่อน 55.1
ดัชนีภาวะปัจจุบัน (Michigan Current Conditions): จริง 61.0 | คาดการณ์ 60.0 | ครั้งก่อน 60.4
สรุปภาพรวม:
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐในเดือนตุลาคมทรงตัวที่ระดับ 55 โดยมุมมองที่ดีขึ้นเกี่ยวกับฐานะการเงินและสภาพธุรกิจในปัจจุบันถูกชดเชยด้วยความคาดหวังที่อ่อนลงต่อฐานะทางการเงินในอนาคตและการใช้จ่ายสินค้าคงทน
แม้จะยังมีความกังวลเรื่องราคาสินค้าที่สูงและแนวโน้มการจ้างงานที่อ่อนลง แต่การปิดหน่วยงานรัฐบาลกลางของสหรัฐมีผลกระทบเพียงเล็กน้อย
มุมมองด้านเงินเฟ้อ:
คาดการณ์เงินเฟ้อในอีก 1 ปีข้างหน้าลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 4.6%
คาดการณ์เงินเฟ้อระยะยาว (5 ปี) ทรงตัวที่ 3.7%
