ปฏิทินเศรษฐกิจ: ยอดขายปลีกจากแคนาดา; ข้อมูล UoM จากสหรัฐอเมริกา

- ปฏิทินเศรษฐกิจวันศุกร์จะเน้นไปที่ข้อมูลยอดขายปลีกจากแคนาดา และข้อมูล UoM จากสหรัฐอเมริกา
- อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากนี้ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศเศรษฐกิจมหภาคสำคัญใด ๆ
- ด้วยเหตุนี้ ความสนใจของนักลงทุนอาจหันไปที่ข้อมูลของบริษัทต่าง ๆ แทน
สัญญาฟิวเจอร์สชี้ไปที่การเปิดตลาดที่สูงขึ้นสำหรับวันซื้อขายเงินสดสุดท้ายของสัปดาห์ทั้งในยุโรปและสหรัฐฯ ดัชนีสัญญา DE40 ปรับขึ้นเกือบ 0.81% ขณะที่ US100 ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทเทคโนโลยี ปรับขึ้น 0.5% การปรับขึ้นเกิดจากการที่ตลาดยังคงได้รับแรงหนุนหลังจากข้อมูล CPI ที่ต่ำกว่าคาดของสหรัฐฯ เมื่อวานนี้ รวมถึงการตอบรับเชิงผ่อนคลายต่อการตัดสินใจของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ในวันนี้
น่าสังเกตว่า แถลงการณ์ของ BoJ ไม่มีการกล่าวถึงกระบวนการที่ประกาศในเดือนกันยายนเพื่อเริ่มลดงบดุลของธนาคารโดยการขายคืนกองทุน ETF รายงานเดือนกันยายนระบุว่ากระบวนการนี้จะเริ่มต้นในต้นปี 2026 ส่งผลให้ดัชนี JP225 ของญี่ปุ่นวันนี้ปรับขึ้น 0.95%
สิ่งที่ควรจับตาในช่วงการซื้อขายวันนี้ (เวลา CET)
14:30 น., แคนาดา – ข้อมูลยอดขายปลีกเดือนตุลาคม:
ยอดขายปลีก: คาดการณ์ 0.0% m/m; ผลก่อนหน้า -0.7% m/m
ยอดขายปลีกแกนหลัก: คาดการณ์ 0.0% m/m; ผลก่อนหน้า 0.2% m/m
16:00 น., สหรัฐฯ – รายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก University of Michigan เดือนธันวาคม:
ความคาดหวังผู้บริโภคในมิชิแกน: คาดการณ์ 55.0; ก่อนหน้า 55.0
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคในมิชิแกน: คาดการณ์ 53.5; ก่อนหน้า 53.3
การคาดการณ์เงินเฟ้อ 5 ปี: คาดการณ์ 3.2%; ก่อนหน้า 3.2%
การคาดการณ์เงินเฟ้อปีหน้า: คาดการณ์ 4.1%; ก่อนหน้า 4.1%
