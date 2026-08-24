US OPEN: ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และแคนาดาทวีความรุนแรงขึ้น

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดสัปดาห์ด้วยการปรับตัวลดลงปานกลาง โดยตลาดกำลังสะท้อนสัญญาณจากตลาดพันธบัตรและสินค้าโภคภัณฑ์ ขณะที่นักลงทุนยังรอรายงานผลประกอบการครั้งสำคัญของ Nvidia ซึ่งจะประกาศในวันพุธนี้ โดยดัชนีหลักของ Wall Street ส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงราว 0.3–0.5%
การปรับตัวลดลงเด่นชัดที่สุดในขณะนี้อยู่ที่ US100 โดยลดลงสูงสุดราว 1% การปรับตัวลงที่แรงกว่าของดัชนีเทคโนโลยีเป็นผลจากแรงขายในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และบริษัทผลิตหน่วยความจำ ซึ่งปรับตัวลดลงราว 3–5% ในช่วงเปิดตลาด
นักลงทุนจำนวนมากยังคงจับตาการแทรกแซงตลาดพันธบัตรของรัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ โดยขณะนี้ยังประเมินผลกระทบที่แน่ชัดได้ยาก แต่หนึ่งในคำถามสำคัญคือ การแทรกแซงครั้งนี้เป็นเพียงการดำเนินการแบบครั้งเดียว หรือเป็นจุดเริ่มต้นของนโยบายใหม่ในการควบคุมทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
สำหรับนักลงทุนในสหรัฐฯ และแคนาดา การเจรจาการค้าที่ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงก็เป็นประเด็นสำคัญเช่นกัน ปัญหาสำหรับธุรกิจในประเทศอาจไม่ได้อยู่เพียงการออกมาตรการจำกัดทางการค้าเพิ่มเติม แต่ยังรวมถึงลักษณะของการเจรจาที่มีความคล้ายคลึงกับการสื่อสารทางการทูตระหว่างประเทศพัฒนาแล้วน้อยลงเรื่อย ๆ โดยหนึ่งในข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ คือการให้แคนาดายอมสละอธิปไตยทางเศรษฐกิจในทางปฏิบัติ รวมถึงการยกเลิกภาษาฝรั่งเศสในฐานะหนึ่งในภาษาราชการ ผลลัพธ์ของการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และแคนาดาจนถึงขณะนี้คือ แคนาดาประกาศมาตรการภาษีตอบโต้ 20% ต่อสินค้าบางประเภท เช่น เหล็กและไม้แปรรูป
สัญญาณเชิงบวกในระดับปานกลางมาจากภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย แม้การเจรจาระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ จะยังไม่ประสบความสำเร็จก็ตาม ตามข้อมูลจากรัฐมนตรีพลังงาน ปริมาณการส่งออกน้ำมันผ่านช่องแคบแห่งนี้อาจสูงกว่าตัวเลขที่เปิดเผยต่อสาธารณะอย่างมีนัยสำคัญ หรืออาจสูงถึง 2 เท่า ของระดับที่รายงานอยู่ในปัจจุบัน แนวโน้มการเพิ่มอุปทานจากภูมิภาคยังได้รับแรงสนับสนุนจากการที่อิหร่านเพิ่งอนุญาตให้เรือบรรทุกน้ำมันของอิรักจำนวนหนึ่งเดินทางผ่านช่องแคบได้
ข่าวบริษัท
- Nucor (NUE.US): ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเหล็กปรับตัวขึ้นราว 4% หลังแคนาดาประกาศมาตรการภาษีตอบโต้สินค้าจากสหรัฐฯ
- Alibaba (BABA.US): บริษัทจีนที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ ลดลงราว 2% หลังการออกหุ้นใหม่มูลค่าประมาณ 10 พันล้านดอลลาร์
- PDD Holdings: บริษัทเจ้าของแพลตฟอร์ม “Temu” ปรับตัวขึ้นมากกว่า 2% ในช่วงเปิดตลาด หลังรายงานผลประกอบการดีกว่าคาด โดยรายได้จากค่าธรรมเนียมธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น 13% เป็นประเด็นที่น่าจับตา
- Applied Optoelectronics (AAOI.US): บริษัทด้านโฟโตนิกส์ปรับตัวลงสูงสุด 16% หลังเอกสารที่ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลระบุว่าบริษัทกำลังเตรียมเสนอขายหุ้นมูลค่า 600 ล้านดอลลาร์
- RegenxBio (RGNX.US): หุ้นบริษัทยาปรับตัวลงสูงสุด 25% หลัง FDA สั่งระงับการทดลองเพิ่มเติมของยีนบำบัด “RGX-121” ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อรักษาโรค Hunter syndrome
- ArcelorMittal (MT.US): ผู้ผลิตเหล็กและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะวิทยาปรับตัวขึ้นราว 2% หลังได้รับคำแนะนำเชิงบวกจากบริษัทด้านการลงทุน
การวิเคราะห์ทางเทคนิค US100 (D1)
กราฟแสดงให้เห็นว่าราคาเคลื่อนไหวอย่างชัดเจนภายใน กรอบขาลงที่กำลังขยายตัว โดยแรงซื้อที่อ่อนแอลงในปัจจุบันสะท้อนผ่านการปรับตัวลงอย่างรวดเร็วจากบริเวณเหนือระดับ 30,000 จุด และการเคลื่อนตัวต่อเนื่องลงสู่ระดับ Fibonacci 61.8%
เส้น MACD กำลังตัดลงต่ำกว่าเส้น Signal ซึ่งอาจสนับสนุนแนวโน้มการปรับฐานต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในบริบทนี้ควรจับตาบริเวณแนวต้านที่ซ้อนทับกัน โดยเฉพาะระดับ Fibonacci, เส้นค่าเฉลี่ย EMA100 และขอบล่างของกรอบแนวโน้ม
ระดับดังกล่าวจะเป็นบททดสอบสำคัญของ Sentiment ในตลาด แต่การทะลุผ่านแนวรับที่แข็งแกร่งเช่นนี้อาจเป็นความท้าทายอย่างมากสำหรับฝั่งผู้ขาย
ที่มา: xStation5
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