US Open Nasdaq ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง 📈 หุ้น Intel และ Eli Lilly พุ่งแรง

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดตลาดวันนี้: Nasdaq ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง 📈 หุ้น Intel และ Eli Lilly โดดเด่นที่สุด โดยข้อมูลจาก xStation5 รายงานว่า Nasdaq และหุ้นเทคโนโลยียังคงบวก ขณะที่ S&P 500 ใกล้ทรงตัวและ DJIA ร่วงเกือบ 0.4% ในช่วงเช้าซื้อขาย
Eli Lilly (LLY.US) ปรับขึ้นหลังมีข่าวการเข้าซื้อกิจการ Ventyx Biosciences ที่อาจมีมูลค่ามากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งช่วยขยายธุรกิจไปสู่ยาเพื่อโรคภูมิแพ้และระบบประสาท ส่งผลให้ราคาหุ้นขึ้นแรง
Intel (INTC.US) ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังข่าวการพัฒนาโปรเซสเซอร์สำหรับเกมและแพลตฟอร์มใหม่เพื่อแข่งในตลาดฮาร์ดแวร์เกมมิ่ง
หุ้นกลุ่มอื่นที่น่าสนใจ ได้แก่ Applied Digital, Constellation Brands และ Caterpillar จากผลประกอบการหรือแผนการนำเสนอของผู้บริหาร
ฝั่งตรงข้าม SanDisk ร่วงเกือบ 3% หลังจากพุ่งแรงเมื่อวาน
ตัวเลขการจ้างงาน ADP อ่อนแอกว่าคาด
คำสั่งซื้อสินค้าจากโรงงานร่วงลงแรง
ข้อมูล JOLTS แสดงการเปิดรับสมัครงานลดลง
ขณะที่ ISM Services PMI ออกมาสูงกว่าคาด — สัญญาณผสมของเศรษฐกิจ
ราคาน้ำมันและปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์:
มีรายงานว่า เวเนซุเอลาจะส่งมอบน้ำมันดิบที่ถูกคว่ำบาตรจำนวน 30–50 ล้านบาร์เรลให้สหรัฐฯ ส่งผลให้ราคาน้ำมันยังคงทรงตัวใกล้ $60 ต่อบาร์เรลทั่วโลก การเพิ่มอุปทานนี้อาจซับพอร์ตแรงซื้อในตลาดหุ้นและช่วยบรรเทาความกังวลด้านเงินเฟ้อ
สรุปภาพรวมตลาด:
แนวโน้มดัชนีหลัก (โดยเฉพาะ Nasdaq) ยังคงขึ้นต่อเมื่อเปิดตลาด แม้จะมีสัญญาณเศรษฐกิจแบบผสม นักลงทุนยังจับตาปัจจัยทั้งหุ้นเด่น ผลประกอบการ และปัจจัยน้ำมันที่ยังคงเล่นบทบาทสำคัญในเทรนด์ของวันนี้ 📈
US100 (H1 interval)
Eli Lilly ทำกำไรต่อเนื่อง 🚀
หุ้น Eli Lilly ปรับตัวขึ้นเกือบ 4% หลังมีข่าวการเข้าซื้อกิจการ Ventyx Biosciences โดยดีลนี้อาจมีมูลค่าเกิน 1 พันล้านดอลลาร์ ตามรายงานของ Wall Street Journal อ้างแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้อง การประกาศอย่างเป็นทางการอาจเกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้
ผลิตยาเพื่อรักษาโรคภูมิคุ้มกันและโรคอักเสบ
พัฒนาการรักษาโรคลำไส้อักเสบ เช่น Crohn’s disease และ ulcerative colitis
การรักษา โรคพาร์กินสัน
ยาแก้ปัญหา โรคหัวใจและหลอดเลือดที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วน
หลังข่าวหุ้น Ventyx พุ่งกว่า 50% ในช่วงหลังตลาดปิด สะท้อนความมั่นใจของนักลงทุน ทั้ง Eli Lilly และ Ventyx ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนพัฒนาธุรกิจต่อ การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ Eli Lilly ในการขยายธุรกิจนอกเหนือจากกลุ่มโรคเบาหวานและโรคอ้วน เสริมความแข็งแกร่งในกลุ่ม immunology และ neuroscience หุ้นของ Eli Lilly ปรับตัวขึ้นใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาลวันนี้
หุ้น Intel ปรับตัวขึ้นแรง 📈
หุ้น Intel พุ่งเกือบ 7% หลังข่าวการพัฒนา โปรเซสเซอร์และแพลตฟอร์มสำหรับเกมโดยเฉพาะ
พัฒนา โปรเซสเซอร์สำหรับเกมโดยเฉพาะ
กำลังสร้าง แพลตฟอร์มเกมแบบครบวงจร รวมทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
แพลตฟอร์มนี้จะใช้ Intel Core Series 3 เป็นพื้นฐานสำหรับสายผลิตภัณฑ์เกมใหม่
เป้าหมายคือเสริมความสามารถในการแข่งขันกับ AMD และ Nvidia ที่ขยายพอร์ตโฟลิโอโปรเซสเซอร์เกมมายาวนาน
Intel ตั้งเป้าใช้ประโยชน์จาก ความต้องการฮาร์ดแวร์เกมประสิทธิภาพสูง ที่เพิ่มขึ้น
นักลงทุนมองว่าแผนนี้มีแนวโน้มสร้าง การเติบโตในกลุ่มเกม ได้อย่างชัดเจน โดยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรเซสเซอร์และแพลตฟอร์มจะประกาศในภายหลังภายในปีนี้
Chart of the Day: การฟื้นตัวของ เงินคำเงิน (Silver) กำลังเผชิญแรงขายจากกองทุน BCOM 🚨
