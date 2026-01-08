อ่านเพิ่มเติม
8 มกราคม 2026

US Open Nasdaq ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง 📈 หุ้น Intel และ Eli Lilly พุ่งแรง

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดตลาดวันนี้: Nasdaq ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง 📈 หุ้น Intel และ Eli Lilly โดดเด่นที่สุด โดยข้อมูลจาก xStation5 รายงานว่า Nasdaq และหุ้นเทคโนโลยียังคงบวก ขณะที่ S&P 500 ใกล้ทรงตัวและ DJIA ร่วงเกือบ 0.4% ในช่วงเช้าซื้อขาย 

หุ้นที่โดดเด่น:

  • Eli Lilly (LLY.US) ปรับขึ้นหลังมีข่าวการเข้าซื้อกิจการ Ventyx Biosciences ที่อาจมีมูลค่ามากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งช่วยขยายธุรกิจไปสู่ยาเพื่อโรคภูมิแพ้และระบบประสาท ส่งผลให้ราคาหุ้นขึ้นแรง 

  • Intel (INTC.US) ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังข่าวการพัฒนาโปรเซสเซอร์สำหรับเกมและแพลตฟอร์มใหม่เพื่อแข่งในตลาดฮาร์ดแวร์เกมมิ่ง 

  • หุ้นกลุ่มอื่นที่น่าสนใจ ได้แก่ Applied Digital, Constellation Brands และ Caterpillar จากผลประกอบการหรือแผนการนำเสนอของผู้บริหาร 

  • ฝั่งตรงข้าม SanDisk ร่วงเกือบ 3% หลังจากพุ่งแรงเมื่อวาน

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ:

  • ตัวเลขการจ้างงาน ADP อ่อนแอกว่าคาด

  • คำสั่งซื้อสินค้าจากโรงงานร่วงลงแรง

  • ข้อมูล JOLTS แสดงการเปิดรับสมัครงานลดลง

  • ขณะที่ ISM Services PMI ออกมาสูงกว่าคาด — สัญญาณผสมของเศรษฐกิจ 

ราคาน้ำมันและปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์:
มีรายงานว่า เวเนซุเอลาจะส่งมอบน้ำมันดิบที่ถูกคว่ำบาตรจำนวน 30–50 ล้านบาร์เรลให้สหรัฐฯ ส่งผลให้ราคาน้ำมันยังคงทรงตัวใกล้ $60 ต่อบาร์เรลทั่วโลก การเพิ่มอุปทานนี้อาจซับพอร์ตแรงซื้อในตลาดหุ้นและช่วยบรรเทาความกังวลด้านเงินเฟ้อ 

สรุปภาพรวมตลาด:
แนวโน้มดัชนีหลัก (โดยเฉพาะ Nasdaq) ยังคงขึ้นต่อเมื่อเปิดตลาด แม้จะมีสัญญาณเศรษฐกิจแบบผสม นักลงทุนยังจับตาปัจจัยทั้งหุ้นเด่น ผลประกอบการ และปัจจัยน้ำมันที่ยังคงเล่นบทบาทสำคัญในเทรนด์ของวันนี้ 📈

Source: xStation5

US100 (H1 interval)

Source: xStation5

Eli Lilly ทำกำไรต่อเนื่อง 🚀

หุ้น Eli Lilly ปรับตัวขึ้นเกือบ 4% หลังมีข่าวการเข้าซื้อกิจการ Ventyx Biosciences โดยดีลนี้อาจมีมูลค่าเกิน 1 พันล้านดอลลาร์ ตามรายงานของ Wall Street Journal อ้างแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้อง การประกาศอย่างเป็นทางการอาจเกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้

เกี่ยวกับ Ventyx Biosciences:

  • ผลิตยาเพื่อรักษาโรคภูมิคุ้มกันและโรคอักเสบ

เป้าหมายการเข้าซื้อของ Eli Lilly:

  • พัฒนาการรักษาโรคลำไส้อักเสบ เช่น Crohn’s disease และ ulcerative colitis

  • การรักษา โรคพาร์กินสัน

  • ยาแก้ปัญหา โรคหัวใจและหลอดเลือดที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วน

หลังข่าวหุ้น Ventyx พุ่งกว่า 50% ในช่วงหลังตลาดปิด สะท้อนความมั่นใจของนักลงทุน ทั้ง Eli Lilly และ Ventyx ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนพัฒนาธุรกิจต่อ การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ Eli Lilly ในการขยายธุรกิจนอกเหนือจากกลุ่มโรคเบาหวานและโรคอ้วน เสริมความแข็งแกร่งในกลุ่ม immunology และ neuroscience หุ้นของ Eli Lilly ปรับตัวขึ้นใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาลวันนี้

Source: xStation5

หุ้น Intel ปรับตัวขึ้นแรง 📈

หุ้น Intel พุ่งเกือบ 7% หลังข่าวการพัฒนา โปรเซสเซอร์และแพลตฟอร์มสำหรับเกมโดยเฉพาะ

รายละเอียดแผนของ Intel:

  • พัฒนา โปรเซสเซอร์สำหรับเกมโดยเฉพาะ

  • กำลังสร้าง แพลตฟอร์มเกมแบบครบวงจร รวมทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

  • แพลตฟอร์มนี้จะใช้ Intel Core Series 3 เป็นพื้นฐานสำหรับสายผลิตภัณฑ์เกมใหม่

  • เป้าหมายคือเสริมความสามารถในการแข่งขันกับ AMD และ Nvidia ที่ขยายพอร์ตโฟลิโอโปรเซสเซอร์เกมมายาวนาน

  • Intel ตั้งเป้าใช้ประโยชน์จาก ความต้องการฮาร์ดแวร์เกมประสิทธิภาพสูง ที่เพิ่มขึ้น

นักลงทุนมองว่าแผนนี้มีแนวโน้มสร้าง การเติบโตในกลุ่มเกม ได้อย่างชัดเจน โดยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรเซสเซอร์และแพลตฟอร์มจะประกาศในภายหลังภายในปีนี้

Sources: xStation5

