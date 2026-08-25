US OPEN: ราคาน้ำมันร่วง หนุน Risk Appetite เพิ่มขึ้น! Nasdaq นำตลาดฟื้นตัว

ตลาดหุ้น Wall Street ฟื้นตัวในวันนี้ โดยได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงต่อเนื่อง แม้ปริมาณการซื้อขายยังค่อนข้างเบาบาง ก่อนเข้าสู่ช่วงที่ตลาดจับตาการประกาศผลประกอบการของ Nvidia ข้อมูลเงินเฟ้อ PCE และการประชุมธนาคารกลางที่ Jackson Hole
การกลับมาของ Risk Appetite สะท้อนผ่านการปรับตัวขึ้นของ Nasdaq (US100: +0.3%) ขณะที่ DJIA (US30: +0.05%) เคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ ด้าน S&P 500 (US500: +0.1%) และ Russell 2000 (US2000: +0.1%) ก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน
หนึ่งในแนวโน้มที่โดดเด่นของวันนี้คือ การฟื้นตัวพร้อมกันของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI หลังจากก่อนหน้านี้การปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ความกังวลเกี่ยวกับระดับหนี้ของบริษัท AI และการรอคอยผลประกอบการของ Nvidia กดดันหุ้นในกลุ่มดังกล่าว
การฟื้นตัวนำโดย ผู้ผลิตหน่วยความจำ ได้แก่ Nvidia +1.7%, Micron +1.7% และ Sandisk +1.7% ตามด้วย ผู้ผลิตชิป อย่าง Intel +1.6% และ AMD +3.75% รวมถึงผู้ให้บริการด้านพลังงานสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์อย่าง Fluence +2.9%
ความเชื่อมั่นเชิงบวกยังขยายไปยังกลุ่มเทคโนโลยีในวงกว้าง โดยเฉพาะกลุ่ม Communication Services เช่น Uber +0.7%, Meta +0.8% และ Netflix +1.2% ขณะที่หุ้นในกลุ่ม Defensive อย่างพลังงานและสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง
ความผันผวนของหุ้นในดัชนี S&P 500 โดยกลุ่ม Semiconductors, Hardware, Software และ Communication Services มีการเคลื่อนไหวโดดเด่นที่สุด ที่มา: XTB Research
วิเคราะห์ทางเทคนิค: US100 / Nasdaq Futures (D1)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nasdaq 100 (US100) กำลังอยู่ในช่วงปรับฐานบนกราฟรายวัน โดยราคากำลังทดสอบโซน Demand สำคัญบริเวณ 29,140–29,300 จุด ซึ่งมีระดับ Fibonacci Retracement 38.2% ที่ 29,141.84 จุด เป็นแนวรับสำคัญช่วยเสริมความแข็งแกร่ง
ดัชนีปรับตัวลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น ได้แก่ EMA 10 วันที่ 29,447.31 จุด และ EMA 30 วันที่ 29,399.12 จุด ซึ่งสะท้อนว่าโมเมนตัมขาขึ้นเริ่มอ่อนแรงลง
ขณะที่ RSI 14 วัน ปรับตัวลงเข้าใกล้โซนกลางค่อนไปทางลบที่ 47.6 จุด แต่ยังไม่มีสัญญาณ Oversold จึงยังมีโอกาสที่ราคาจะปรับฐานลงได้ลึกกว่านี้
หากราคาหลุดระดับ 29,141 จุด และยืนต่ำกว่าระดับดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง จะเปิดทางให้ดัชนีปรับตัวลงทดสอบระดับ Fibonacci 50% ที่ 28,772.21 จุด และ EMA 100 วันที่ 28,664.11 จุด ต่อไป
ที่มา: xStation5
ข่าวบริษัท
- Kura Oncology (KURA.US): หุ้นปรับตัวขึ้น 8.8% หลัง Troy Edward Wilson ประธานและซีอีโอ เปิดเผยในเอกสารที่ยื่นต่อ SEC ว่าได้เข้าซื้อหุ้นในตลาดเปิดจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่า 1.24 ล้านดอลลาร์ การเข้าซื้อดังกล่าวช่วยหนุนความเชื่อมั่นต่อบริษัทไบโอเทค โดยหุ้นปรับตัวขึ้น 19% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และสะท้อนความเชื่อมั่นของผู้บริหารต่อแนวโน้มการเติบโตของบริษัทในระยะต่อไป
- Alibaba (BABA.US): Jack Ma ผู้ก่อตั้ง Alibaba เข้าซื้อหุ้นของบริษัทในตลาดฮ่องกงมูลค่ากว่า 600 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง สะท้อนความเชื่อมั่นอย่างมากต่อแผนการพัฒนา AI ของบริษัท ขณะที่ Joe Tsai ประธานบริษัท และ Eddie Wu ซีอีโอ ก็เข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมรวมมูลค่าประมาณ 202 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงเช่นกัน การเข้าซื้อเกิดขึ้นหลัง Alibaba ระดมทุนผ่านการออกหุ้นมูลค่า 80,000 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง เพื่อนำเงินไปสนับสนุนการพัฒนา AI โดยหุ้น ADR ปรับตัวขึ้นราว 0.9%
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