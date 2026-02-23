ปฏิทินเศรษฐกิจสัปดาห์นี้ 🔎 นักลงทุนจับตาข้อมูลเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิตของสหรัฐฯ (US PPI)

ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาคในสัปดาห์หน้าถือว่าน่าสนใจอย่างมาก เราจะได้รับรายงานสำคัญหลายรายการ โดยเฉพาะตัวเลขเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิตของสหรัฐฯ (US PPI) ที่จะประกาศในวันศุกร์
นอกจากนี้ ยังมีดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก The Conference Board ในวันอังคาร และตัวเลขคำสั่งซื้อสินค้าคงทน (Durable Goods Orders) ของภาคอุตสาหกรรมในวันจันทร์
ระหว่างช่วงการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจ นักลงทุนยังต้องติดตามถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่จาก Federal Reserve ซึ่งมีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ในวันจันทร์ อังคาร และพุธ โดยคำพูดเหล่านี้อาจส่งสัญญาณทิศทางนโยบายดอกเบี้ยในอนาคต
สำหรับนักลงทุนตลาดหุ้น ไฮไลต์สำคัญที่สุดจะเป็นการประกาศผลประกอบการของ NVIDIA ซึ่งถูกมองว่าอาจเป็นรายงานที่สำคัญที่สุดของฤดูกาลงบการเงินครั้งนี้
ขณะเดียวกัน ความสนใจยังจะอยู่ที่กลุ่มบริษัทผู้บริโภค เทคโนโลยี และประกันภัย โดยบริษัทต่อไปนี้เตรียมรายงานผลประกอบการรายไตรมาส:
Detailed economic calendar:
วันจันทร์ 23 กุมภาพันธ์
-
07:30 น. GMT – ดัชนีเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิต (PPI) ของสวิตเซอร์แลนด์
-
09:00 น. GMT – ข้อมูล IFO ของเยอรมนี
-
09:00 น. GMT – ยอดขายปลีกของโปแลนด์
-
15:00 น. GMT – คำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ (Durable Goods Orders)
-
17:30 น. GMT – คำปราศรัยของ Christine Lagarde
วันอังคาร 24 กุมภาพันธ์
-
01:00 น. GMT – การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของจีน
-
09:00 น. GMT – อัตราการว่างงานของโปแลนด์
-
15:00 น. GMT – ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ (US Consumer Confidence Index)
-
21:40 น. GMT – การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำมันสำรองของสหรัฐฯ ตามรายงาน API
วันพุธ 25 กุมภาพันธ์
-
00:30 น. GMT – ดัชนี CPI ของออสเตรเลีย
-
07:00 น. GMT – ข้อมูล GDP ของเยอรมนี
-
08:00 น. GMT – ข้อมูล GDP ของสวิตเซอร์แลนด์
-
10:00 น. GMT – ดัชนีราคาผู้บริโภคแบบ HICP ของยูโรโซน
-
15:30 น. GMT – ปริมาณน้ำมันสำรองของสหรัฐฯ ตามรายงาน DoE
-
หลังปิดตลาด – ผลประกอบการ NVIDIA
วันพฤหัสบดี 26 กุมภาพันธ์
-
13:30 น. GMT – ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ (Initial Jobless Claims)
-
15:30 น. GMT – ปริมาณน้ำมันธรรมชาติในคลังของสหรัฐฯ (EIA Natural Gas Inventory)
-
23:30 น. GMT – ดัชนี CPI ของโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
วันศุกร์ 27 กุมภาพันธ์
-
01:30 น. GMT – ดัชนี PMI CFLP ของจีน
-
07:45 น. GMT – ดัชนีเงินเฟ้อ CPI ของฝรั่งเศส
-
13:00 น. GMT – ดัชนีเงินเฟ้อ CPI ของเยอรมนี
-
13:30 น. GMT – ข้อมูล GDP ของแคนาดา
-
13:30 น. GMT – ดัชนีเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิตของสหรัฐฯ (US PPI)
