15:28 · 23 กุมภาพันธ์ 2026

ปฏิทินเศรษฐกิจสัปดาห์นี้ 🔎 นักลงทุนจับตาข้อมูลเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิตของสหรัฐฯ (US PPI)

ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาคในสัปดาห์หน้าถือว่าน่าสนใจอย่างมาก เราจะได้รับรายงานสำคัญหลายรายการ โดยเฉพาะตัวเลขเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิตของสหรัฐฯ (US PPI) ที่จะประกาศในวันศุกร์

นอกจากนี้ ยังมีดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก The Conference Board ในวันอังคาร และตัวเลขคำสั่งซื้อสินค้าคงทน (Durable Goods Orders) ของภาคอุตสาหกรรมในวันจันทร์

ระหว่างช่วงการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจ นักลงทุนยังต้องติดตามถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่จาก Federal Reserve ซึ่งมีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ในวันจันทร์ อังคาร และพุธ โดยคำพูดเหล่านี้อาจส่งสัญญาณทิศทางนโยบายดอกเบี้ยในอนาคต

สำหรับนักลงทุนตลาดหุ้น ไฮไลต์สำคัญที่สุดจะเป็นการประกาศผลประกอบการของ NVIDIA ซึ่งถูกมองว่าอาจเป็นรายงานที่สำคัญที่สุดของฤดูกาลงบการเงินครั้งนี้

ขณะเดียวกัน ความสนใจยังจะอยู่ที่กลุ่มบริษัทผู้บริโภค เทคโนโลยี และประกันภัย โดยบริษัทต่อไปนี้เตรียมรายงานผลประกอบการรายไตรมาส:

Detailed economic calendar:

วันจันทร์ 23 กุมภาพันธ์

  • 07:30 น. GMT – ดัชนีเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิต (PPI) ของสวิตเซอร์แลนด์

  • 09:00 น. GMT – ข้อมูล IFO ของเยอรมนี

  • 09:00 น. GMT – ยอดขายปลีกของโปแลนด์

  • 15:00 น. GMT – คำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ (Durable Goods Orders)

  • 17:30 น. GMT – คำปราศรัยของ Christine Lagarde

วันอังคาร 24 กุมภาพันธ์

  • 01:00 น. GMT – การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของจีน

  • 09:00 น. GMT – อัตราการว่างงานของโปแลนด์

  • 15:00 น. GMT – ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ (US Consumer Confidence Index)

  • 21:40 น. GMT – การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำมันสำรองของสหรัฐฯ ตามรายงาน API

วันพุธ 25 กุมภาพันธ์

  • 00:30 น. GMT – ดัชนี CPI ของออสเตรเลีย

  • 07:00 น. GMT – ข้อมูล GDP ของเยอรมนี

  • 08:00 น. GMT – ข้อมูล GDP ของสวิตเซอร์แลนด์

  • 10:00 น. GMT – ดัชนีราคาผู้บริโภคแบบ HICP ของยูโรโซน

  • 15:30 น. GMT – ปริมาณน้ำมันสำรองของสหรัฐฯ ตามรายงาน DoE

  • หลังปิดตลาด – ผลประกอบการ NVIDIA

วันพฤหัสบดี 26 กุมภาพันธ์

  • 13:30 น. GMT – ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ (Initial Jobless Claims)

  • 15:30 น. GMT – ปริมาณน้ำมันธรรมชาติในคลังของสหรัฐฯ (EIA Natural Gas Inventory)

  • 23:30 น. GMT – ดัชนี CPI ของโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

วันศุกร์ 27 กุมภาพันธ์

  • 01:30 น. GMT – ดัชนี PMI CFLP ของจีน

  • 07:45 น. GMT – ดัชนีเงินเฟ้อ CPI ของฝรั่งเศส

  • 13:00 น. GMT – ดัชนีเงินเฟ้อ CPI ของเยอรมนี

  • 13:30 น. GMT – ข้อมูล GDP ของแคนาดา

  • 13:30 น. GMT – ดัชนีเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิตของสหรัฐฯ (US PPI)

25 กุมภาพันธ์ 2026, 14:52

