สรุปข่าวเช้า 23 ก.พ.

- ศาลฎีกาสหรัฐฯ ได้วินิจฉัยให้ระบบภาษีนำเข้าที่ Donald Trump เคยบังคับใช้ภายใต้กฎหมาย IEEPA เป็นโมฆะ อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ตอบโต้ด้วยการประกาศใช้อัตราภาษีนำเข้าแบบเหมารวมทั่วโลกที่ 15% เพิ่มขึ้นจากระดับ 10% ที่เคยส่งสัญญาณไว้ก่อนหน้านี้
- ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการคืนเงินภาษี ทำให้เกิดความคลุมเครือทั้งด้านกฎหมายและนโยบาย ส่งผลให้ตลาดต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนด้านการค้าอีกครั้ง ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงสูงสุดราว 1.00% ในช่วงต้นวัน
- ดอลลาร์สหรัฐเป็นหนึ่งในสกุลเงินที่อ่อนค่าที่สุด ลดลงประมาณ 0.3–0.4% ขณะที่ EURUSD ปรับตัวขึ้น 0.31%
- กระทรวงพาณิชย์จีนกำลังประเมินคำตัดสินของศาลอย่างละเอียด ปักกิ่งเรียกร้องให้สหรัฐฯ ยกเลิกภาษีฝ่ายเดียว โดยมองว่าละเมิดกฎการค้าและกฎหมายสหรัฐฯ พร้อมส่งสัญญาณว่าจะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศหากยังถูกกดดันต่อไป ความเห็นดังกล่าวมีขึ้นก่อนช่วงเวลาสำคัญของการพบปะระหว่างทรัมป์และสีจิ้นผิง
- ราคาทองคำปรับตัวขึ้น 1.12% แตะระดับ 5,130 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ ขณะที่ราคาน้ำมันลดลงประมาณ 1.00% จากความกังวลด้านอุปสงค์อันเนื่องมาจากความตึงเครียดด้านภาษี นักลงทุนยังจับตาความเป็นไปได้ของการกลับมาเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน
- Bitcoin ร่วงลงมากสุดราว 5% หลุดระดับ 65,000 ดอลลาร์ หลังทะลุแนวรับทางเทคนิคสำคัญ ปัจจุบันราคาทรงตัวใกล้ 65,500 ดอลลาร์
- Goldman Sachs ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาน้ำมัน Brent/WTI สำหรับไตรมาส 4 ปี 2026 เป็น 60/56 ดอลลาร์ โดยให้เหตุผลว่าสต็อกน้ำมันในประเทศกลุ่ม OECD ลดลง แม้จะปรับเพิ่มคาดการณ์ แต่ธนาคารยังมองว่าปี 2026 อาจเผชิญภาวะอุปทานล้นตลาด หากไม่มีเหตุการณ์หยุดชะงักครั้งใหญ่
- แนวโน้มปี 2027 คาดว่าราคาจะมีเสถียรภาพมากขึ้น จากอุปสงค์ที่เติบโตปานกลางและการเพิ่มกำลังการผลิตที่ชะลอตัว อย่างไรก็ตาม การผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านหรือรัสเซีย อาจเป็นความเสี่ยงขาลงต่อราคา
- มีรายงานว่าอิหร่านลงนามข้อตกลงมูลค่า 500 ล้านยูโรกับรัสเซีย เพื่อจัดหาระบบป้องกันภัยทางอากาศ Verba MANPADS จำนวน 500 ชุด และขีปนาวุธ 2,500 ลูก โดยมีกำหนดส่งมอบระหว่างปี 2027–2029
- ตามรายงานของ The New York Times ทรัมป์กำลังพิจารณาการโจมตีทางอากาศแบบจำกัดเป้าหมายต่อกองกำลัง Islamic Revolutionary Guard Corps โรงงานนิวเคลียร์ และระบบขีปนาวุธ พร้อมเตือนว่ามีโอกาสยกระดับความขัดแย้งในวงกว้าง หากปฏิบัติการจำกัดไม่บรรลุผล
- ผู้แทนเจรจาของสหรัฐฯ และอิหร่านมีกำหนดพบกันที่ Geneva โดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าการเจรจาครั้งนี้อาจเป็นโอกาสทางการทูตครั้งสุดท้ายก่อนเกิดการใช้กำลังทางทหาร
