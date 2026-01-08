อ่านเพิ่มเติม
08:41 · 8 มกราคม 2026

ข่าวเด่น: ดัชนี US100 ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยหลังประกาศข้อมูล ADP สหรัฐฯ 💡

US100
ดัชนี
-
-

ADP Nonfarm Employment Change (การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานนอกภาคเกษตร):

  • ตัวเลขจริง (Actual): 41K

  • คาดการณ์ (Forecast): 49K

  • ก่อนหน้า (Previous): -32K

รายงานจากนักเศรษฐศาสตร์ ADP:

"การจ้างงานในช่วงหลังมีความผันผวน เนื่องจากนายจ้างเผชิญผู้บริโภคที่ระมัดระวังและสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคที่ไม่แน่นอน แม้ว่าการชะลอตัวในเดือนพฤศจิกายนจะเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง แต่ส่วนใหญ่เกิดจากธุรกิจขนาดเล็กลดการจ้างงาน"

ตัวเลข ADP ต่ำกว่าที่คาดการณ์สำหรับตลาดแรงงานสหรัฐฯ ถือเป็นสัญญาณที่แย่กว่าที่คาด การเติบโตของการจ้างงานที่ต่ำลงลดโอกาสที่ Fed จะยังคงใช้นโยบายการเงินแบบระมัดระวัง ซึ่งช่วยหนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อหุ้นให้แข็งแรงขึ้น

 

 

9 มกราคม 2026, 17:06

Chart of the Day: การฟื้นตัวของ เงินคำเงิน (Silver) กำลังเผชิญแรงขายจากกองทุน BCOM 🚨
9 มกราคม 2026, 08:58

NY Fed Survey: higher inflation expectations, but also higher equity price expectations 📄🔎
9 มกราคม 2026, 08:52

คริปโตเคอร์เรนซีปรับตัวลดลง 📉 Ripple ร่วง แม้มีความร่วมมือกับ Amazon
9 มกราคม 2026, 08:41

หุ้นกองทัพจะช่วยพยุงตลาดหุ้นยุโรปต่อไปได้หรือไม่❓

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก