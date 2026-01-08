ข่าวเด่น: ดัชนี US100 ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยหลังประกาศข้อมูล ADP สหรัฐฯ 💡

ADP Nonfarm Employment Change (การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานนอกภาคเกษตร):
-
ตัวเลขจริง (Actual): 41K
-
คาดการณ์ (Forecast): 49K
-
ก่อนหน้า (Previous): -32K
รายงานจากนักเศรษฐศาสตร์ ADP:
"การจ้างงานในช่วงหลังมีความผันผวน เนื่องจากนายจ้างเผชิญผู้บริโภคที่ระมัดระวังและสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคที่ไม่แน่นอน แม้ว่าการชะลอตัวในเดือนพฤศจิกายนจะเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง แต่ส่วนใหญ่เกิดจากธุรกิจขนาดเล็กลดการจ้างงาน"
ตัวเลข ADP ต่ำกว่าที่คาดการณ์สำหรับตลาดแรงงานสหรัฐฯ ถือเป็นสัญญาณที่แย่กว่าที่คาด การเติบโตของการจ้างงานที่ต่ำลงลดโอกาสที่ Fed จะยังคงใช้นโยบายการเงินแบบระมัดระวัง ซึ่งช่วยหนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อหุ้นให้แข็งแรงขึ้น
Chart of the Day: การฟื้นตัวของ เงินคำเงิน (Silver) กำลังเผชิญแรงขายจากกองทุน BCOM 🚨
NY Fed Survey: higher inflation expectations, but also higher equity price expectations 📄🔎
คริปโตเคอร์เรนซีปรับตัวลดลง 📉 Ripple ร่วง แม้มีความร่วมมือกับ Amazon
หุ้นกองทัพจะช่วยพยุงตลาดหุ้นยุโรปต่อไปได้หรือไม่❓