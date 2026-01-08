ข่าวเด่น: ดัชนี US100 ปรับตัวแบบผสมหลังประกาศตัวเลข JOLTS / PMI / New Orders 🏛️

สรุปตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ – ผสมผสาน (US ISM Services PMI / JOLTS / Durable Goods Orders)
US ISM Services PMI (เดือนธันวาคม):
-
ตัวเลขจริง: 54.4
-
คาดการณ์: 52.2
-
ก่อนหน้า: 52.6
-
Prices Paid: 64.3 (ก่อนหน้า 65.4)
-
New Orders: 57.9 (ก่อนหน้า 52.9)
-
Employment: 52.0 (ก่อนหน้า 48.9)
US JOLTS Job Openings:
-
ตัวเลขจริง: 7.146 ล้านตำแหน่ง
-
คาดการณ์: 7.6475 ล้าน
-
ก่อนหน้า: 7.670 ล้าน (ปรับเป็น 7.449 ล้าน)
-
Job Openings Rate: 4.3% (ก่อนหน้า 4.6%; ก่อนหน้าปรับ 4.5%)
-
Quits Level: 3.161 ล้าน (คาด 2.995 ล้าน; ก่อนหน้า 2.941 ล้าน; ก่อนหน้าปรับ 2.973 ล้าน)
-
Quits Rate: 2.0% (ก่อนหน้า 1.8%; ก่อนหน้าปรับ 1.9%)
-
Layoffs Level: 1.687 ล้าน (คาด 1.816 ล้าน; ก่อนหน้า 1.854 ล้าน; ก่อนหน้าปรับ 1.850 ล้าน)
-
Layoffs Rate: 1.1% (ก่อนหน้า 1.2%)
US Durable Goods Orders (ตุลาคม, รายเดือน):
-
ตัวเลขรวม: -2.2% (คาด -2.2%; ก่อนหน้า -2.2%)
-
Ex-Transportation: 0.1% (คาด 0.2%; ก่อนหน้า 0.2%)
-
Cap Goods Orders Nondef Ex Air: 0.5% (ก่อนหน้า 0.5%)
-
Cap Goods Ship Nondef Ex Air: 0.8% (ก่อนหน้า 0.7%)
สรุปเชิงวิเคราะห์:
-
ตัวเลข ISM Services แข็งแกร่ง แสดงว่ากิจกรรมบริการสหรัฐฯ ขยายตัวเร็วที่สุดในรอบมากกว่าหนึ่งปี จากแรงหนุนของความต้องการที่มั่นคงและการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น
-
ข้อมูล JOLTS อ่อนแอกว่าคาด ทำให้เห็นตลาดแรงงานบางส่วนชะลอตัว
-
การสั่งซื้อสินค้าคงทนมีความอ่อนแอในภาพรวม
-
ผลลัพธ์โดยรวมเป็น mixed signals: จุดอ่อนของตลาดแรงงานและการสั่งซื้อสินค้าคงทนถูกชดเชยด้วย PMI บริการสูง
-
ราคาหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังประกาศ (ช่วงเปิดตลาด) อาจสะท้อนความคาดหวังของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นต่อโอกาส Fed ลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ซึ่งมักถูกมองว่าเป็นบวกต่อหุ้น
