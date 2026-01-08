อ่านเพิ่มเติม
08:43 · 8 มกราคม 2026

ข่าวเด่น: ดัชนี US100 ปรับตัวแบบผสมหลังประกาศตัวเลข JOLTS / PMI / New Orders 🏛️

US100
ดัชนี
-
-

สรุปตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ – ผสมผสาน (US ISM Services PMI / JOLTS / Durable Goods Orders)

US ISM Services PMI (เดือนธันวาคม):

  • ตัวเลขจริง: 54.4

  • คาดการณ์: 52.2

  • ก่อนหน้า: 52.6

  • Prices Paid: 64.3 (ก่อนหน้า 65.4)

  • New Orders: 57.9 (ก่อนหน้า 52.9)

  • Employment: 52.0 (ก่อนหน้า 48.9)

US JOLTS Job Openings:

  • ตัวเลขจริง: 7.146 ล้านตำแหน่ง

  • คาดการณ์: 7.6475 ล้าน

  • ก่อนหน้า: 7.670 ล้าน (ปรับเป็น 7.449 ล้าน)

  • Job Openings Rate: 4.3% (ก่อนหน้า 4.6%; ก่อนหน้าปรับ 4.5%)

  • Quits Level: 3.161 ล้าน (คาด 2.995 ล้าน; ก่อนหน้า 2.941 ล้าน; ก่อนหน้าปรับ 2.973 ล้าน)

  • Quits Rate: 2.0% (ก่อนหน้า 1.8%; ก่อนหน้าปรับ 1.9%)

  • Layoffs Level: 1.687 ล้าน (คาด 1.816 ล้าน; ก่อนหน้า 1.854 ล้าน; ก่อนหน้าปรับ 1.850 ล้าน)

  • Layoffs Rate: 1.1% (ก่อนหน้า 1.2%)

US Durable Goods Orders (ตุลาคม, รายเดือน):

  • ตัวเลขรวม: -2.2% (คาด -2.2%; ก่อนหน้า -2.2%)

  • Ex-Transportation: 0.1% (คาด 0.2%; ก่อนหน้า 0.2%)

  • Cap Goods Orders Nondef Ex Air: 0.5% (ก่อนหน้า 0.5%)

  • Cap Goods Ship Nondef Ex Air: 0.8% (ก่อนหน้า 0.7%)

สรุปเชิงวิเคราะห์:

  • ตัวเลข ISM Services แข็งแกร่ง แสดงว่ากิจกรรมบริการสหรัฐฯ ขยายตัวเร็วที่สุดในรอบมากกว่าหนึ่งปี จากแรงหนุนของความต้องการที่มั่นคงและการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น

  • ข้อมูล JOLTS อ่อนแอกว่าคาด ทำให้เห็นตลาดแรงงานบางส่วนชะลอตัว

  • การสั่งซื้อสินค้าคงทนมีความอ่อนแอในภาพรวม

  • ผลลัพธ์โดยรวมเป็น mixed signals: จุดอ่อนของตลาดแรงงานและการสั่งซื้อสินค้าคงทนถูกชดเชยด้วย PMI บริการสูง

  • ราคาหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังประกาศ (ช่วงเปิดตลาด) อาจสะท้อนความคาดหวังของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นต่อโอกาส Fed ลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ซึ่งมักถูกมองว่าเป็นบวกต่อหุ้น

 

 

9 มกราคม 2026, 17:06

Chart of the Day: การฟื้นตัวของ เงินคำเงิน (Silver) กำลังเผชิญแรงขายจากกองทุน BCOM 🚨
9 มกราคม 2026, 15:46

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้: ตัวชี้วัดสำคัญที่ตลาดจับตา
9 มกราคม 2026, 15:45

BREAKING: 📈 เงินเฟ้อของนอร์เวย์ (CPI) ปรับตัวสูงขึ้น
9 มกราคม 2026, 15:42

สรุปข่าวเช้า

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก