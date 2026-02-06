US100 รีบาวด์หลังข้อมูล UoM 🗽 Nvidia ดีดแรง +5%

ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ตามการสำรวจของ University of Michigan ประจำเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ 57.3
สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 55.0 และสูงกว่าเดือนมกราคมที่ 56.4
ดัชนี สถานการณ์ปัจจุบัน (current conditions) พุ่งแรงจาก 53.7 เป็น 58.3
ดัชนี ความคาดหวัง (expectations index) ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย
ความคาดหวังเงินเฟ้อ
1 ปี ลดลงเหลือ 3.5% เทียบกับ 4.0% ที่คาดการณ์และ 4.0% เดือนมกราคม
5 ปี ปรับตัวสูงกว่าคาดเล็กน้อย (3.4% เทียบ 3.3% ที่คาดและ 3.3% เดือนมกราคม)
ตลาดฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ยังผันผวน
ตั้งแต่เวลา 15:45 US100 ร่วงเกือบ 200 จุด แต่ยังขึ้นกว่า 1.5% ของวัน
แนวโน้มหุ้นรายตัว
Nvidia พุ่งกว่า 5%
Amazon ร่วงมากกว่า 8%
Alphabet ลดลงเกือบ 3%
หุ้นตัวอื่น ๆ ปรับตัวขึ้นแรง โดยเฉพาะ กลุ่มซอฟต์แวร์ (software sector) ฟื้นตัว
