23:06 · 6 กุมภาพันธ์ 2026

US100 รีบาวด์หลังข้อมูล UoM 🗽 Nvidia ดีดแรง +5%

ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ตามการสำรวจของ University of Michigan ประจำเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ 57.3

  • สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 55.0 และสูงกว่าเดือนมกราคมที่ 56.4

  • ดัชนี สถานการณ์ปัจจุบัน (current conditions) พุ่งแรงจาก 53.7 เป็น 58.3

  • ดัชนี ความคาดหวัง (expectations index) ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย

ความคาดหวังเงินเฟ้อ

  • 1 ปี ลดลงเหลือ 3.5% เทียบกับ 4.0% ที่คาดการณ์และ 4.0% เดือนมกราคม

  • 5 ปี ปรับตัวสูงกว่าคาดเล็กน้อย (3.4% เทียบ 3.3% ที่คาดและ 3.3% เดือนมกราคม)

ตลาดฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ยังผันผวน

  • ตั้งแต่เวลา 15:45 US100 ร่วงเกือบ 200 จุด แต่ยังขึ้นกว่า 1.5% ของวัน

แนวโน้มหุ้นรายตัว

  • Nvidia พุ่งกว่า 5%

  • Amazon ร่วงมากกว่า 8%

  • Alphabet ลดลงเกือบ 3%

  • หุ้นตัวอื่น ๆ ปรับตัวขึ้นแรง โดยเฉพาะ กลุ่มซอฟต์แวร์ (software sector) ฟื้นตัว

Source: xStation5

