US500 ชะลอตัว แม้บริษัทใน S&P 500 ทำรายได้โตสูงสุดในรอบ 3 ปี

US500 กำลังพยายามทรงตัวหลังการปรับฐาน — ถึงเวลาทบทวนฤดูกาลประกาศงบ Q4 2025
ดัชนี US500 กำลังพยายามฟื้นตัวหลังแรงขายในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ช่วงเวลานี้เหมาะสำหรับการประเมินภาพรวมผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2025
บริษัทจดทะเบียนสหรัฐฯ กลับมาเร่งตัวอีกครั้ง ไม่ใช่แค่ด้านกำไร แต่รวมถึง “รายได้ (Top-line growth)” ด้วย
ในมุมมองปัจจัยพื้นฐาน การเติบโตของรายได้มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากำไร เพราะสะท้อน “อุปสงค์ที่แท้จริง” มากกว่าผลจากการลดต้นทุนหรือการขยายมาร์จิ้น
ปัจจุบัน อัตราการเติบโตของรายได้แบบ blended ของ S&P 500 ใน Q4 อยู่ที่ +9% YoY ซึ่งแข็งแกร่งที่สุดในรอบ 3 ปี
หากตัวเลขนี้คงอยู่จนจบฤดูกาลรายงานผล จะเป็นการเติบโตสูงสุดนับตั้งแต่ Q3 2022 (+11%)
ที่สำคัญ ตัวเลขคาดการณ์รายได้ยังถูก “ปรับเพิ่มขึ้น” อย่างต่อเนื่องตลอดฤดูกาล
ตัวเลขสำคัญ
-
9% YoY: การเติบโตรายได้ปัจจุบัน
-
7.8%: ประมาณการ ณ 31 ธ.ค. 2025
-
6.5%: ประมาณการ ณ 30 ก.ย. 2025
-
10 จาก 11 กลุ่มอุตสาหกรรม มีรายได้เติบโต YoY
-
3 กลุ่ม โตสองหลัก: เทคโนโลยี, สื่อสาร, เฮลธ์แคร์
กลุ่มที่หนุนตลาดมากที่สุด
💻 เทคโนโลยี (Information Technology)
รายได้โต 20.6% (จาก 17.9%)
เซอร์ไพรส์เชิงบวก:
-
Apple: $143.76bn (สูงกว่าคาด $138.39bn)
-
Super Micro Computer: $12.68bn (สูงกว่าคาด $10.42bn)
-
Microsoft: $81.27bn (สูงกว่าคาด $80.31bn)
🏥 เฮลธ์แคร์ (Health Care)
รายได้โต 10.3% (จาก 9.0%)
เซอร์ไพรส์เชิงบวก:
-
Cigna
-
CVS Health
-
Eli Lilly
-
Centene
📡 สื่อสาร (Communication Services)
รายได้โต 12.2% (จาก 10.2%)
รายงานเด่น:
-
Alphabet
-
Meta Platforms
🏗 อุตสาหกรรม (Industrials)
รายได้โต 7.8% (จาก 5.8%)
เซอร์ไพรส์เชิงบวก:
-
Boeing
-
RTX Corporation
-
Caterpillar Inc.
เซอร์ไพรส์เชิงบวกอื่น ๆ
-
Apollo Global Management
-
Phillips 66
-
Amazon
-
Ford Motor Company
แล้วต่อไปล่ะ?
นักวิเคราะห์เริ่มคาดว่า “การเติบโตของรายได้จะชะลอลง” ในปี 2026:
-
Q1: 8.7%
-
Q2: 7.9%
-
Q3: 7.3%
-
Q4: 7.4%
มุมมองตลาด (US500 – กราฟ D1)
แม้ข้อมูลผลประกอบการจาก FactSet จะดูแข็งแกร่ง แต่ยังไม่เห็นแรงเร่งตัวในฟิวเจอร์สของ S&P 500
ความแตกต่างนี้อาจเป็นสัญญาณเตือนว่า
➡️ ราคาหุ้นอาจวิ่งนำปัจจัยพื้นฐานไปแล้ว
➡️ มูลค่าหุ้น (Valuation) อาจ “แพงเกินไป” ทำให้ Upside จำกัด
อย่างไรก็ตาม โมเมนตัมทั้งกำไรและรายได้ยังคงเป็นแรงสนับสนุนสำคัญ ที่ช่วยอธิบายได้ว่าทำไมตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงซื้อขายที่ระดับ Valuation ค่อนข้างสูง
Source: xStation5
ข่าวคริปโต: Bitcoin ลดลง 2% 🚩 คริปโตจะร่วงต่อหรือไม่?
Market wrap: ตลาดยุโรปปรับตัวหลังความไม่แน่นอนทางการค้า – จุดน่าจับตา 🔎
⛔ ภาษี Trump ผิดกฎหมาย — ภาคธุรกิจมีสิทธิ์ได้เงินคืนหลักพันล้านดอลลาร์หรือเปล่า?
USDIDX – ดอลลาร์เริ่มต้นสัปดาห์ภายใต้แรงกดดันจากความไม่แน่นอนด้านการค้า 📄