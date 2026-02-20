อ่านเพิ่มเติม
15:21 · 20 กุมภาพันธ์ 2026

US500 ชะลอตัว แม้บริษัทใน S&P 500 ทำรายได้โตสูงสุดในรอบ 3 ปี

US500 กำลังพยายามทรงตัวหลังการปรับฐาน — ถึงเวลาทบทวนฤดูกาลประกาศงบ Q4 2025

ดัชนี US500 กำลังพยายามฟื้นตัวหลังแรงขายในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ช่วงเวลานี้เหมาะสำหรับการประเมินภาพรวมผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2025

บริษัทจดทะเบียนสหรัฐฯ กลับมาเร่งตัวอีกครั้ง ไม่ใช่แค่ด้านกำไร แต่รวมถึง “รายได้ (Top-line growth)” ด้วย

ในมุมมองปัจจัยพื้นฐาน การเติบโตของรายได้มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากำไร เพราะสะท้อน “อุปสงค์ที่แท้จริง” มากกว่าผลจากการลดต้นทุนหรือการขยายมาร์จิ้น

ปัจจุบัน อัตราการเติบโตของรายได้แบบ blended ของ S&P 500 ใน Q4 อยู่ที่ +9% YoY ซึ่งแข็งแกร่งที่สุดในรอบ 3 ปี
หากตัวเลขนี้คงอยู่จนจบฤดูกาลรายงานผล จะเป็นการเติบโตสูงสุดนับตั้งแต่ Q3 2022 (+11%)

ที่สำคัญ ตัวเลขคาดการณ์รายได้ยังถูก “ปรับเพิ่มขึ้น” อย่างต่อเนื่องตลอดฤดูกาล

ตัวเลขสำคัญ

  • 9% YoY: การเติบโตรายได้ปัจจุบัน

  • 7.8%: ประมาณการ ณ 31 ธ.ค. 2025

  • 6.5%: ประมาณการ ณ 30 ก.ย. 2025

  • 10 จาก 11 กลุ่มอุตสาหกรรม มีรายได้เติบโต YoY

  • 3 กลุ่ม โตสองหลัก: เทคโนโลยี, สื่อสาร, เฮลธ์แคร์

กลุ่มที่หนุนตลาดมากที่สุด

💻 เทคโนโลยี (Information Technology)

รายได้โต 20.6% (จาก 17.9%)

เซอร์ไพรส์เชิงบวก:

  • Apple: $143.76bn (สูงกว่าคาด $138.39bn)

  • Super Micro Computer: $12.68bn (สูงกว่าคาด $10.42bn)

  • Microsoft: $81.27bn (สูงกว่าคาด $80.31bn)

🏥 เฮลธ์แคร์ (Health Care)

รายได้โต 10.3% (จาก 9.0%)

เซอร์ไพรส์เชิงบวก:

  • Cigna

  • CVS Health

  • Eli Lilly

  • Centene

📡 สื่อสาร (Communication Services)

รายได้โต 12.2% (จาก 10.2%)

รายงานเด่น:

  • Alphabet

  • Meta Platforms

🏗 อุตสาหกรรม (Industrials)

รายได้โต 7.8% (จาก 5.8%)

เซอร์ไพรส์เชิงบวก:

  • Boeing

  • RTX Corporation

  • Caterpillar Inc.

เซอร์ไพรส์เชิงบวกอื่น ๆ

  • Apollo Global Management

  • Phillips 66

  • Amazon

  • Ford Motor Company

แล้วต่อไปล่ะ?

นักวิเคราะห์เริ่มคาดว่า “การเติบโตของรายได้จะชะลอลง” ในปี 2026:

  • Q1: 8.7%

  • Q2: 7.9%

  • Q3: 7.3%

  • Q4: 7.4%

มุมมองตลาด (US500 – กราฟ D1)

แม้ข้อมูลผลประกอบการจาก FactSet จะดูแข็งแกร่ง แต่ยังไม่เห็นแรงเร่งตัวในฟิวเจอร์สของ S&P 500

ความแตกต่างนี้อาจเป็นสัญญาณเตือนว่า
➡️ ราคาหุ้นอาจวิ่งนำปัจจัยพื้นฐานไปแล้ว
➡️ มูลค่าหุ้น (Valuation) อาจ “แพงเกินไป” ทำให้ Upside จำกัด

อย่างไรก็ตาม โมเมนตัมทั้งกำไรและรายได้ยังคงเป็นแรงสนับสนุนสำคัญ ที่ช่วยอธิบายได้ว่าทำไมตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงซื้อขายที่ระดับ Valuation ค่อนข้างสูง

Source: xStation5

24 กุมภาพันธ์ 2026, 00:18

