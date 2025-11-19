ตลาดเด่น: USDJPY

USD/JPY เคลื่อนไหวแถวระดับ 155.40
การเคลื่อนไหวในวันนี้ยังคงถูกขับเคลื่อนด้วยปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก โดยดุลพลังระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐยังเอื้อให้ดอลลาร์แข็งค่ามากกว่า แม้บรรยากาศการลงทุนทั่วโลกจะแย่ลง แต่นักลงทุนก็ไม่ได้หันมาถือเงินเยน สะท้อนให้เห็นถึง “ความอ่อนแอเชิงโครงสร้าง” ของเยนที่มาจากนโยบายของ BOJ และส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่กว้าง
นอกจากนี้ ตลาดยังจับตาความตึงเครียดภายในประเทศญี่ปุ่น ความคาดหวังต่อท่าทีของ Fed รวมถึงชุดข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่จะประกาศเร็ว ๆ นี้ ซึ่งอาจเป็นตัวกำหนดทิศทางถัดไปของคู่เงินนี้
ปัจจัยอะไรที่ขับเคลื่อน USD/JPY ?
1. นโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ)
BOJ ยังคงยึดนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษ โดยคงดอกเบี้ยไว้แม้เกิดความเห็นต่างภายในคณะกรรมการนโยบายที่บางสมาชิกต้องการขึ้นดอกเบี้ย ตลาดก็ยังไม่คาดหวังการปรับขึ้นเร็ว ๆ นี้ เพราะผู้ว่า Ueda ส่งสัญญาณว่าอาจต้องรอถึงปีหน้า หรือแม้แต่ปี 2026 ความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยเดือนธันวาคมจึงต่ำมาก ทำให้เงินเยนยังถูกใช้เป็นสกุลสาหรับ “funding” และยังอยู่ในภาวะอ่อนค่า
Summary: BOJ ยังผ่อนคลายมาก และตลาดไม่คาดขึ้นดอกเบี้ยเร็ว ๆ นี้ → ดอลลาร์ได้เปรียบชัดเจน → กดดันเยนต่อเนื่อง
2. ความสัมพันธ์ระหว่าง BOJ กับรัฐบาลญี่ปุ่น
รัฐบาลญี่ปุ่นเน้นย้ำว่าต้องการทำให้เงินเยนมีเสถียรภาพ แต่ยังคงเป็นการแทรกแซงเชิงวาจามากกว่าการดำเนินการจริง ขณะที่ BOJ ไม่ยอมปรับนโยบายเพียงเพื่อหยุดการอ่อนค่าของเยน และยังให้ความสำคัญกับเงินเฟ้อและการพยุงเศรษฐกิจมากกว่า ความต่างของลำดับความสำคัญนี้ทำให้เกิดความตึงเครียดและเพิ่มความไม่แน่นอนต่อตลาด ส่งผลให้ความเชื่อมั่นต่อเยนอ่อนลง
Summary: รัฐบาลพูดมากกว่าทำ ส่วน BOJ ไม่ปรับนโยบายเพื่อพยุงเยน → ตลาดมองเป็นสัญญาณความอ่อนแอ
3. ความคาดหวังต่อนโยบายเฟด
ตลาดยังไม่แน่ใจทิศทางการประชุมเฟดเดือนธันวาคม โอกาสลดดอกเบี้ยยังต่ำ และเฟดย้ำว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจที่กำลังจะประกาศ แม้เฟดจะไม่ได้ส่งสัญญาณแข็งกร้าว แต่เมื่อเทียบกับ BOJ ที่ผ่อนคลายมาก ความเป็นกลางของเฟดก็ยังเพียงพอที่จะช่วยหนุนดอลลาร์
Summary: เฟดอยู่ในโหมด “neutral” แต่ก็ยังแข็งกว่า BOJ → ดอลลาร์ได้เปรียบชัดเจน → หนุน USD/JPY
4. ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐและญี่ปุ่น
ตลาดจับตาข้อมูลสำคัญที่จะประกาศ เช่น ADP, รายงานประชุม FOMC, NFP และตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐ รวมถึงข้อมูลญี่ปุ่นบางส่วน โดยข้อมูลสหรัฐมีผลต่อ USD/JPY อย่างมาก Strong data → ดอลลาร์แข็ง, Weak data → คาดหวังลดดอกเบี้ยเพิ่ม → ดอลลาร์อ่อนชั่วคราว ขณะที่ข้อมูลญี่ปุ่นมีผลจำกัดเพราะ BOJ ตอบสนองช้า
Summary: ข้อมูลสหรัฐคือ “ตัวขับเคลื่อนหลัก” ของ USD/JPY ข้อมูลญี่ปุ่นมีผลน้อยกว่า
5. ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Differential)
ช่องว่างดอกเบี้ยที่กว้างระหว่างสหรัฐ (สูง) และญี่ปุ่น (ต่ำมาก) ยังคงเป็นแรงกดดันหลักต่อเยน ทำให้ตลาดยังใช้เยนเป็น funding currency และไหลเข้าสินทรัพย์สกุลดอลลาร์ แม้ภาวะ risk-off ก็ยังไม่พานักลงทุนกลับสู่เยน เพราะสินทรัพย์สหรัฐให้ผลตอบแทนสูงกว่า
Summary: ส่วนต่างดอกเบี้ยยัง “ไม่เปลี่ยนเกม” → เยนอ่อนเชิงโครงสร้าง → หนุน USD/JPY
6. บรรยากาศลงทุนโลกและภาวะ Risk-off
แม้ตลาดโลกอ่อนแอ แต่เยนกลับไม่ได้แข็งเหมือนในอดีต เพราะนโยบายผ่อนคลายของ BOJ และดอกเบี้ยสหรัฐที่ได้เปรียบ ทำให้ตลาดมองดอลลาร์ พันธบัตรสหรัฐ และฟรังก์สวิสเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยมากกว่าเยน
Summary: ภาวะเสี่ยงลดไม่ช่วยเยน → บทบาท “safe haven” ของเยนอ่อนลงอย่างชัดเจน
