ตลาดเด่นวันนี้: USDJPY

ตลาด USD/JPY กำลังอยู่ในช่วง “เปลี่ยนผ่าน” ระหว่างการสิ้นสุดยุคดอกเบี้ยใกล้ศูนย์ของญี่ปุ่น และช่วงเริ่มต้นของการปรับนโยบายกลับสู่ภาวะปกติ หลังจากความผันผวนรุนแรงในปี 2024 ซึ่งเกิดจากการที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ถอนตัวจากนโยบายผ่อนคลายขั้นสุดแบบฉับพลัน และการคลายสถานะ carry trade บางส่วน ในปี 2025 ตลาดได้เปลี่ยนเข้าสู่โหมดของการ “รับความเสี่ยงแบบคัดเลือก” มากขึ้น
อัตราแลกเปลี่ยนไม่ได้เคลื่อนไหวตามแรงกระตุ้นระยะสั้นอีกต่อไป แต่เริ่มเคลื่อนอยู่ภายในโครงสร้างแนวโน้ม (structural trend) โดยนักลงทุนค่อย ๆ ทดสอบขอบเขตความอดทนของผู้กำหนดนโยบายญี่ปุ่นต่อการอ่อนค่าของเงินเยน
ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ความผันผวนเพิ่มขึ้น แต่กรอบการเคลื่อนไหวยังค่อนข้างแคบ ซึ่งเป็นลักษณะคลาสสิกของตลาดที่หยุดตอบสนองต่อส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียว และเริ่มสะท้อนความเสี่ยงเชิงโครงสร้างมากขึ้น เช่น นโยบายการคลังของญี่ปุ่น ความน่าเชื่อถือของกระบวนการปรับนโยบายการเงินของ BOJ รวมถึงความเสี่ยงจากการแทรกแซงค่าเงิน
นักลงทุนไม่ได้ตั้งคำถามอีกต่อไปว่าญี่ปุ่นกำลังเข้าสู่เส้นทางการทำให้นโยบายการเงินเป็นปกติ แต่เริ่มเชื่อมากขึ้นว่าเส้นทางนี้จะไม่ราบรื่น เนื่องจากปัญหาเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจญี่ปุ่น
USD/JPY ยังคงอยู่ในระดับสูง แต่โมเมนตัมขาขึ้นเริ่มอ่อนแรง ทุกความพยายามในการปรับขึ้นถูกจำกัดด้วยความเสี่ยงทางการเมืองและการแทรกแซงค่าเงิน ขณะที่การปรับลงก็ยังค่อนข้างตื้น เนื่องจากโครงสร้างของ carry trade ยังไม่ได้ถูกยกเลิกอย่างสมบูรณ์
มุมมองทางเทคนิค
-
ราคาเคลื่อนไหวอยู่เหนือ EMA 50, 100 และ 200 ซึ่งยืนยันแนวโน้มขาขึ้นในกรอบกลาง
-
อย่างไรก็ตาม ความชันของเส้นค่าเฉลี่ยเริ่มแบนลง สะท้อนการสูญเสียโมเมนตัม
-
Bollinger Bands เริ่มแคบลงหลังจากการขยายตัวก่อนหน้า บ่งชี้ถึงช่วงบีบอัดความผันผวน ก่อนการเคลื่อนไหวครั้งถัดไป
-
RSI แกว่งตัวใกล้ระดับกลาง ยังไม่ส่งสัญญาณ overbought
-
MACD ยังอยู่ในแดนบวก แต่ฮิสโตแกรมอ่อนแรงลง สอดคล้องกับสัญญาณชะลอจากโครงสร้าง EMA
โดยสรุป USD/JPY ยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นเชิงโครงสร้าง แต่ตลาดกำลังสะสมพลัง และรอปัจจัยใหม่เพื่อกำหนดทิศทางถัดไปอย่างชัดเจน
Source: xStation5
สรุปข่าวเช้า
Daily Summary: Holiday Commodity Fever
Novo Nordisk – จากความเสี่ยงสู่โอกาส
BREAKING: ดัชนี ความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CB Consumer Sentiment) ของสหรัฐฯ ออกมาต่ำกว่าที่คาด! 🔥📉