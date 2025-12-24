อ่านเพิ่มเติม
15:45 · 24 ธันวาคม 2025

ตลาดเด่นวันนี้: USDJPY

USD/JPY
ฟอเร็ก
-
-

ตลาด USD/JPY กำลังอยู่ในช่วง “เปลี่ยนผ่าน” ระหว่างการสิ้นสุดยุคดอกเบี้ยใกล้ศูนย์ของญี่ปุ่น และช่วงเริ่มต้นของการปรับนโยบายกลับสู่ภาวะปกติ หลังจากความผันผวนรุนแรงในปี 2024 ซึ่งเกิดจากการที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ถอนตัวจากนโยบายผ่อนคลายขั้นสุดแบบฉับพลัน และการคลายสถานะ carry trade บางส่วน ในปี 2025 ตลาดได้เปลี่ยนเข้าสู่โหมดของการ “รับความเสี่ยงแบบคัดเลือก” มากขึ้น

อัตราแลกเปลี่ยนไม่ได้เคลื่อนไหวตามแรงกระตุ้นระยะสั้นอีกต่อไป แต่เริ่มเคลื่อนอยู่ภายในโครงสร้างแนวโน้ม (structural trend) โดยนักลงทุนค่อย ๆ ทดสอบขอบเขตความอดทนของผู้กำหนดนโยบายญี่ปุ่นต่อการอ่อนค่าของเงินเยน

ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ความผันผวนเพิ่มขึ้น แต่กรอบการเคลื่อนไหวยังค่อนข้างแคบ ซึ่งเป็นลักษณะคลาสสิกของตลาดที่หยุดตอบสนองต่อส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียว และเริ่มสะท้อนความเสี่ยงเชิงโครงสร้างมากขึ้น เช่น นโยบายการคลังของญี่ปุ่น ความน่าเชื่อถือของกระบวนการปรับนโยบายการเงินของ BOJ รวมถึงความเสี่ยงจากการแทรกแซงค่าเงิน

นักลงทุนไม่ได้ตั้งคำถามอีกต่อไปว่าญี่ปุ่นกำลังเข้าสู่เส้นทางการทำให้นโยบายการเงินเป็นปกติ แต่เริ่มเชื่อมากขึ้นว่าเส้นทางนี้จะไม่ราบรื่น เนื่องจากปัญหาเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจญี่ปุ่น

USD/JPY ยังคงอยู่ในระดับสูง แต่โมเมนตัมขาขึ้นเริ่มอ่อนแรง ทุกความพยายามในการปรับขึ้นถูกจำกัดด้วยความเสี่ยงทางการเมืองและการแทรกแซงค่าเงิน ขณะที่การปรับลงก็ยังค่อนข้างตื้น เนื่องจากโครงสร้างของ carry trade ยังไม่ได้ถูกยกเลิกอย่างสมบูรณ์

มุมมองทางเทคนิค

  • ราคาเคลื่อนไหวอยู่เหนือ EMA 50, 100 และ 200 ซึ่งยืนยันแนวโน้มขาขึ้นในกรอบกลาง

  • อย่างไรก็ตาม ความชันของเส้นค่าเฉลี่ยเริ่มแบนลง สะท้อนการสูญเสียโมเมนตัม

  • Bollinger Bands เริ่มแคบลงหลังจากการขยายตัวก่อนหน้า บ่งชี้ถึงช่วงบีบอัดความผันผวน ก่อนการเคลื่อนไหวครั้งถัดไป

  • RSI แกว่งตัวใกล้ระดับกลาง ยังไม่ส่งสัญญาณ overbought

  • MACD ยังอยู่ในแดนบวก แต่ฮิสโตแกรมอ่อนแรงลง สอดคล้องกับสัญญาณชะลอจากโครงสร้าง EMA

โดยสรุป USD/JPY ยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นเชิงโครงสร้าง แต่ตลาดกำลังสะสมพลัง และรอปัจจัยใหม่เพื่อกำหนดทิศทางถัดไปอย่างชัดเจน

 

Source: xStation5

24 ธันวาคม 2025, 15:44

24 ธันวาคม 2025, 08:47

24 ธันวาคม 2025, 08:46

24 ธันวาคม 2025, 08:38

