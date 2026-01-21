อ่านเพิ่มเติม
15:03 · 21 มกราคม 2026

ปฏิทินเศรษฐกิจ: คำปราศรัยของทรัมป์ที่ดาวอส และผลประกอบการ Wall Street 🔎

วันพุธที่ 21 มกราคม เวลา 13:30 น. GMT – ปฏิทินเศรษฐกิจและเหตุการณ์สำคัญ

ในวันพุธที่ 21 มกราคม เวลา ประมาณ 13:30 น. GMT ในงาน World Economic Forum 2026 ที่เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประธานาธิบดีสหรัฐ โดนัลด์ ทรัมป์ มีกำหนดขึ้นกล่าวสุนทรพจน์พิเศษ โดยการกล่าวครั้งนี้จะมุ่งสื่อถึงกลุ่มนักการเมืองและนักธุรกิจระดับโลก และเน้นเรื่องผลงานและวิสัยทัศน์ของรัฐบาลสหรัฐฯ

คาดว่าทรัมป์จะเน้นหนักไปที่นโยบายภายในประเทศ รวมถึงประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงด้านนโยบายต่างประเทศ โดยธีมหลักที่น่าจะถูกพูดถึง ได้แก่ การผลักดันให้สหรัฐซื้อกรีนแลนด์ ความตึงเครียดกับพันธมิตรยุโรป ภัยคุกคามจากการขึ้นภาษีใหม่ และการอภิปรายในวงกว้างเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ และความมั่นคงระดับโลก

นอกจากนี้ ตลาดจะจับตาผลประกอบการไตรมาสของบริษัทสหรัฐฯ หลายแห่ง รวมถึง Johnson & Johnson และ Charles Schwab ซึ่งมีกำหนดประกาศก่อนเปิดทำการตลาดหุ้นสหรัฐในช่วงเช้า

ปฏิทินวันนี้ (โดยละเอียด)

  • 08:00 – ดัชนี CPI และ PPI ของสหราชอาณาจักร

  • 08:30 – สุนทรพจน์ของประธาน ECB (ลาแกร์ด)

  • 14:30 – สุนทรพจน์ของทรัมป์ที่ดาวอส

  • 17:45 – สุนทรพจน์ของประธาน ECB (ลาแกร์ด)

  • 22:40 – รายงาน API สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐ (รายสัปดาห์)

Corporate earnings:

 

23 มกราคม 2026, 14:52

ปฏิทินเศรษฐกิจ: PMI ของยุโรปและสหรัฐฯ จับตาเป็นพิเศษ (
23 มกราคม 2026, 09:03

ข่าวเด่นวันนี้ 23 มกราคม
22 มกราคม 2026, 14:58

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ข้อมูลสำคัญของสหรัฐที่จะดึงความสนใจจากประเด็นภูมิรัฐศาสตร์
21 มกราคม 2026, 19:53

วอลล์สตรีทและยุโรปลดลง ตลาดรอการปรากฏตัวของทรัมป์ที่ดาวอส

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก