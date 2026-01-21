ปฏิทินเศรษฐกิจ: คำปราศรัยของทรัมป์ที่ดาวอส และผลประกอบการ Wall Street 🔎

วันพุธที่ 21 มกราคม เวลา 13:30 น. GMT – ปฏิทินเศรษฐกิจและเหตุการณ์สำคัญ
ในวันพุธที่ 21 มกราคม เวลา ประมาณ 13:30 น. GMT ในงาน World Economic Forum 2026 ที่เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประธานาธิบดีสหรัฐ โดนัลด์ ทรัมป์ มีกำหนดขึ้นกล่าวสุนทรพจน์พิเศษ โดยการกล่าวครั้งนี้จะมุ่งสื่อถึงกลุ่มนักการเมืองและนักธุรกิจระดับโลก และเน้นเรื่องผลงานและวิสัยทัศน์ของรัฐบาลสหรัฐฯ
คาดว่าทรัมป์จะเน้นหนักไปที่นโยบายภายในประเทศ รวมถึงประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงด้านนโยบายต่างประเทศ โดยธีมหลักที่น่าจะถูกพูดถึง ได้แก่ การผลักดันให้สหรัฐซื้อกรีนแลนด์ ความตึงเครียดกับพันธมิตรยุโรป ภัยคุกคามจากการขึ้นภาษีใหม่ และการอภิปรายในวงกว้างเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ และความมั่นคงระดับโลก
นอกจากนี้ ตลาดจะจับตาผลประกอบการไตรมาสของบริษัทสหรัฐฯ หลายแห่ง รวมถึง Johnson & Johnson และ Charles Schwab ซึ่งมีกำหนดประกาศก่อนเปิดทำการตลาดหุ้นสหรัฐในช่วงเช้า
ปฏิทินวันนี้ (โดยละเอียด)
-
08:00 – ดัชนี CPI และ PPI ของสหราชอาณาจักร
-
08:30 – สุนทรพจน์ของประธาน ECB (ลาแกร์ด)
-
14:30 – สุนทรพจน์ของทรัมป์ที่ดาวอส
-
17:45 – สุนทรพจน์ของประธาน ECB (ลาแกร์ด)
-
22:40 – รายงาน API สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐ (รายสัปดาห์)
Corporate earnings:
ปฏิทินเศรษฐกิจ: PMI ของยุโรปและสหรัฐฯ จับตาเป็นพิเศษ (
ข่าวเด่นวันนี้ 23 มกราคม
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ข้อมูลสำคัญของสหรัฐที่จะดึงความสนใจจากประเด็นภูมิรัฐศาสตร์
วอลล์สตรีทและยุโรปลดลง ตลาดรอการปรากฏตัวของทรัมป์ที่ดาวอส